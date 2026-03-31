Οικουμενικός-Πατριάρχης-Βαρθολομαίος:-Έγινε-μέλος-της-Ακαδημίας-της-Γαλλίας

Με κάθε επισημότητα η Γαλλική Ακαδημία Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών σε ειδική τελετή της, το μεσημέρι της Δευτέρας, 30 Μαρτίου 2026, αναγόρευσε τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο ως εταίρο αυτής εκ του εξωτερικού, παρουσία των μελών της και πλήθους επισήμων προσκεκλημένων και προσωπικοτήτων της γαλλικής κοινωνίας, αλλά και από άλλες χώρες.

Η τελετή ξεκίνησε με θερμό χαιρετισμό του Προέδρου της Ακαδημίας Jean-Davit Levitte και ακολούθησε η παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου (Έπαινος) από τον κ. Thierry de Montbrial, μέλος της Ακαδημίας.

Στη συνέχεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε, στην γαλλική γλώσσα, για τον προκάτοχό του στην Ακαδημαϊκή έδρα που εξελέγη, δηλαδή για τον μακαριστό Πάπα Βενεδίκτο 16ο (Joseph Ratzinger) και ειδικότερα για τον βίο, την θεολογία και το έργο του με την ομιλία του να καταχειροκροτείται.

Ακολούθως, ο Αντιπρόεδρος της Ακαδημίας Αρχιραββίνος της Γαλλίας κ. Haim Korsia και ο Ρωμαιοκαθολικός Αρχιεπίσκοπος Luk Ravel επέδωσαν στον Παναγιώτατο το δώρο της Ακαδημίας με αφορμή την εισδοχή του – συγκεκριμένα, του πρόσφεραν μία δίτομη έκδοση του 1675 έργων του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού.

Ακολούθησε δεξίωση στο Μέγαρο του “Ινστιτούτου της Γαλλίας”.

Συναντήσεις του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πρόεδρο και τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας

Αργότερα, το απόγευμα της Δευτέρας, 30 Μαρτίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, είχε εγκάρδια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Γαλλίας κ. Sébastien Lecornu, στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο Hôtel de Matignon.

Ο κ. Πρωθυπουργός συνεχάρη τον Παναγιώτατο για την τιμητική διάκριση που του απένειμε η Γαλλική Ακαδημία Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών και ο Πατριάρχης τον ευχαρίστησε για το ενδιαφέρον του για τα ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς Μητροπόλεως Γαλλίας.

Στη συνάντηση παρέστησαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Laurent Nuñez και συνεργάτες του Πρωθυπουργού ενώ από πλευράς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι συνοδοί, που πλαισιώνουν την αποστολή του Παναγιώτατου.

Σημειώνεται, ότι νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο κ.κ. Βαρθολομαίος είχε επίσημη συνάντηση, διάρκειας 50 λεπτών, με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Emmanuel Macron, ο οποίος τον υποδέχθηκε στο Μέγαρο των Ηλυσίων. Κατά τη συνάντηση, ο Παναγιώτατος δέχθηκε τα συγχαρητήρια του Προέδρου για την επίσημη εισδοχή του στην Γαλλική Ακαδημία Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών, ως εταίρου εκ του εξωτερικού. Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Γαλλίας για την τιμητική πρόσκληση και τους θερμούς του λόγους και ευχήθηκε ο λαός της Γαλλίας να συνεχίσει να προσφέρει στην παγκόσμια διανόηση, αλλά και στον αγώνα για το τέλος των συγκρούσεων και την επικράτηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στον πλανήτη.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας είχε υπογράψει την 28η Απριλίου 2025 το σχετικό Διάταγμα επικυρώνοντας την εκλογή του Παναγιωτάτου ως εταίρου της Γαλλικής Ακαδημίας Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.

Στη συνάντηση παρέστησαν, από πλευράς της Γαλλικής Προεδρίας, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Jean-Noël Barrot και συνεργάτες του Προέδρου. Από πλευράς του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και Γαλλίας κ. Δημήτριος, καθώς και ο Μ. Εκκλησιάρχης κ. Αέτιος, Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Παναγιωτάτου.

Κατά την άφιξη και κατά την αναχώρηση του Πατριάρχου στο Μέγαρο των Ηλυσίων στρατιωτικό άγημα απένειμε τιμές.