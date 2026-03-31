Ο “θησαυρός των νερών” κρατά τις τιμές στο ηλεκτρικό σύστημα – Άνοδος 414% στην υδροηλεκτρική παραγωγή

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των χαμηλών τιμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας τον Φεβρουάριο φαίνεται ότι διαδραμάτισε η εντυπωσιακή αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής, όπως αποτυπώνεται στο μηνιαίο δελτίο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ. Η μέση χονδρεμπορική τιμή διαμορφώθηκε στα 78,35 ευρώ/MWh, επίπεδο αισθητά χαμηλότερο σε σχέση με άλλες περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας, με το “μίγμα” παραγωγής να εξηγεί σε μεγάλο βαθμό αυτή την εξέλιξη.

Για να κυμανθούν οι τιμές σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα, όπως δείχνουν τα στοιχεία του διαχειριστή, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η υδροηλεκτρική παραγωγή η οποία κατέλαβε ποσοστό 21,66% της συνολικής καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο για τα δεδομένα του συστήματος. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με την αυξημένη υδροηλεκτρική διαθεσιμότητα λόγω των υδάτινων αποθεμάτων, τα οποία λειτούργησαν ως “μαξιλάρι” κόστους, περιορίζοντας την ανάγκη για ακριβότερες μονάδες.

Το υδροηλεκτρικό δυναμικό, σε συνδυασμό με τη σημαντική συμμετοχή των ΑΠΕ που έφτασε το 43,41%, διαμόρφωσε ένα μίγμα παραγωγής με χαμηλό μεταβλητό κόστος. Την ίδια στιγμή, η θερμική παραγωγή περιορίστηκε στο 34,93%, γεγονός που αποτυπώνει τη μειωμένη εξάρτηση του συστήματος από το φυσικό αέριο και τον λιγνίτη.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και από τα επιμέρους στοιχεία του ισοζυγίου ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η υδροηλεκτρική παραγωγή ανήλθε σε 490 GWh, αποτελώντας έναν από τους βασικούς πυλώνες του ενεργειακού μίγματος του μήνα .

Σε ετήσια βάση, η μεταβολή είναι εντυπωσιακή: η υδροηλεκτρική παραγωγή κατέγραψε αύξηση κατά 414,86% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους, επιβεβαιώνοντας τη δραστική αλλαγή των συνθηκών στο σύστημα. Αντίθετα, η παραγωγή από φυσικό αέριο υποχώρησε κατά 35,84%, ενώ η λιγνιτική παραγωγή σημείωσε ακόμη μεγαλύτερη πτώση, της τάξης του 46,59%.

Η μετατόπιση αυτή έχει κρίσιμη σημασία για τη διαμόρφωση των τιμών, καθώς τόσο το φυσικό αέριο όσο και ο λιγνίτης αποτελούν τεχνολογίες με υψηλότερο οριακό κόστος. Συνεπώς, η μείωση της συμμετοχής τους στο ενεργειακό μίγμα οδηγεί σε χαμηλότερες τιμές εκκαθάρισης στην αγορά επόμενης ημέρας.

Παράλληλα, η ισχυρή παρουσία των ΑΠΕ, οι οποίες συνεχίζουν να αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του συστήματος, σε συνδυασμό με τα υδροηλεκτρικά, ενισχύει τη δομική αποκλιμάκωση του κόστους. Ειδικά σε περιόδους υψηλής υδροηλεκτρικής παραγωγής, το σύστημα αποκτά μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωγενείς πιέσεις, όπως η άνοδος των διεθνών τιμών φυσικού αερίου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναδεικνύει και τη στρατηγική σημασία των υδροηλεκτρικών έργων, τα οποία πέρα από την παραγωγή ενέργειας προσφέρουν και κρίσιμη ευελιξία στο σύστημα, λειτουργώντας ως εργαλείο εξομάλυνσης των διακυμάνσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας στις τιμές των καυσίμων, η αξιοποίηση των εγχώριων υδάτινων πόρων μπορεί να λειτουργήσει ως βασικός παράγοντας σταθερότητας για την ελληνική αγορά ηλεκτρισμού.

Τα μερίδια των προμηθευτών

Σε ό,τι αφορά τη λιανική αγορά και τα μερίδια των προμηθευτών για τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ διατηρεί την κυριαρχία με ποσοστό 49,36%, συνεχίζοντας να αποτελεί τον κυρίαρχο παίκτη της αγοράς.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η METLEN με 21,35%, ενισχύοντας τη θέση της ως ο κύριος ανταγωνιστής.

Ακολουθούν ο ΗΡΩΝ με 9,46% και η Enerwave με 5,87%, ενώ μικρότερα αλλά υπολογίσιμα μερίδια κατέχουν η NRG με 4,02%, το Φυσικό Αέριο με 3,45% και η ΖΕΝΙΘ με 3,13%. Στην υπόλοιπη αγορά, η Volton συγκεντρώνει 1,11%, η Ιντερμπετόν 1,01%, ενώ οι λοιποί προμηθευτές αθροιστικά φτάνουν το 1,25%.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη σταδιακή αλλά σαφή ενίσχυση του ανταγωνισμού, με τους εναλλακτικούς παρόχους να διατηρούν σημαντική παρουσία, χωρίς ωστόσο να αμφισβητούν ακόμη την κυριαρχία της ΔΕΗ.