Ο-Ρώσος-δισεκατομμυριούχος-που-θέλει-12ωρο-και-εργασία-τα-Σάββατα-για-να-ανταπεξέλθει-η-οικονομία-στις-προκλήσεις

Η Ρωσία θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο 12ωρου συστήματος εργασίας και εξαήμερο μοντέλο εργασίας καθώς η χώρα αναμένεται να αντιμετωπίσει οικονομικές προκλήσεις, υποστήριξε ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος Όλεγκ Ντεριπάσκα.

Κατά τον ιδρυτή της μεγάλης εταιρείας παραγωγής αλουμινίου Rusal, συντελείται μια αλλαγή στην παγκόσμια πραγματικότητα και η επιβράδυνση της ρωσικής οικονομίας είναι κάτι περισσότερο από μια τυπική ύφεση που οφείλεται στα επιτόκια ή τη νομισματική πολιτική.

«Αυτή η κρίση είναι βαθύτερη. Προκαλείται από έναν δύσκολο μετασχηματισμό: από τις παγκόσμιες ευκαιρίες που είχαμε κάποτε σε περιφερειακές, με κάθε είδους περιορισμούς», έγραψε ο Ντεριπάσκα σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος υποστήριξε ότι η Ρωσία θα έπρεπε να αξιοποιήσει αυτό που περιέγραψε ως τον μόνο πραγματικό της πόρο — ένα «εθνικό χαρακτηριστικό».

«Σε δύσκολες στιγμές, ξέρουμε πώς να συνέλθουμε και να εργαστούμε περισσότερο», έγραψε ο Ντεριπάσκα. Οι περισσότερες ώρες εργασίας, υποστήριξε, θα μπορούσαν να βοηθήσουν την οικονομία να προσαρμοστεί ταχύτερα στις μεταβαλλόμενες παγκόσμιες συνθήκες.

«Όσο πιο γρήγορα μεταβούμε σε αυτό το νέο πρόγραμμα — από τις 8 π.μ. έως τις 8 μ.μ., συμπεριλαμβανομένων των Σαββάτων — τόσο πιο γρήγορα θα ολοκληρώσουμε αυτόν τον μετασχηματισμό», ανέφερε ο Ρώσος μεγιστάνας.

Τα σχόλιά του έρχονται καθώς η οικονομία της Ρωσίας αντιμετωπίζει ένα μεταβαλλόμενο τοπίο που διαμορφώνεται από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις μεταβαλλόμενες εμπορικές ροές.

Ως ένας σημαντικός εξαγωγέας ενέργειας, η Ρωσία επωφελείται από την αύξηση των τιμών, καθώς οι αγορές αργού πετρελαίου να έχουν πληγεί από την κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και τις διαταραχές σε βασικές οδούς εφοδιασμού.

Τα έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ιστορικά αντιπροσώπευαν πάνω από το ένα τρίτο του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού της Ρωσίας, η οποία έχει δεχθεί πιέσεις από τις δυτικές κυρώσεις τα τελευταία χρόνια. Οι επίσημες εκτιμήσεις έδειξαν ότι η οικονομία της Ρωσίας αναπτύχθηκε κατά 1% το 2025 —από την 4,3% το 2024.

Οι διαταραχές στην κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ σε συνδυασμό με την περιορισμένη- και προσωρινή- απαλλαγή από τις κυρώσεις των ΗΠΑ σε ορισμένες ρωσικές αποστολές πετρελαίου, έχουν αναδιαμορφώσει τις εμπορικές ροές.

Ωστόσο, ο Ντεριπάσκα έχει προειδοποιήσει ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την παγκόσμια — και τη ρωσική — ανάπτυξη παρά τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.