ΠΑΣΟΚ: Εκπλήξεις, ανατροπές και νέες ισορροπίες έφερε η κάλπη για την ΚΕ – Τα ονόματα των πρώτων σε σταυρούς

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Η κάλπη της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ έφερε εκπλήξεις και ανατροπές με την πρωτιά να αλλάζει συνεχώς και την μπίλια να κάθεται τελικά στον Λευτέρη Καρχιμάκη. Δεύτερος το νήμα έκοψε ο Θανάσης Γλαβίνας, πρώην εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, ενώ στην τρίτη θέση κατατάσσεται η Άννα Διαμαντοπούλου.

Ακολουθούν ο Κώστας Παπαδημητρίου, ο Σωτήρης Παπαγεωργίου (βουλευτής από τον Μάιο του 2023), ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και ο Χρήστος Κακλαμάνης.

Η κυριαρχία του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο αλλά και στην Κεντρική Επιτροπή παραμένει αδιαμφισβήτητη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να ασκεί επιρροή στην συντριπτική πλειοψηφία των μελών του νέου οργάνου και τις εκτιμήσεις να επιμένουν ότι η πλευρά Ανδρουλάκη μαζί με τις συμμαχίες με την πλευρά της Άννας Διαμαντοπούλου και του Παύλου Χρηστίδη φτάνει τα 150 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής.

Η Άννα Διαμαντοπούλου στήριξε την Χαρά Κεφαλίδου και την Ευαγγελία Σχοιναράκη μεταξύ άλλων, ενώ και ο Παύλος Χρηστίδης κατέγραψε δυνάμεις στην εσωκομματική κάλπη με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ασκεί επιρροή σε 9 συνέδρους που εκλέγονται.

Η επόμενη μέρα για το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο του κόμματος και την ανάδειξη της Νέας Κεντρικής Επιτροπής αλλάζει τους συσχετισμούς στην ανθρωπογεωγραφία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αναδεικνύει σε δεύτερο πόλο στην εσωκομματική σκακιέρα την πλευρά του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Πληροφορίες να αναφέρουν ότι το στρατόπεδο Χριστοδουλάκη εξέλεξε 74 μέλη στο νέο όργανο του κόμματος δηλαδή ποσοστό 28%. Η σημαντική επιρροή του βουλευτή Ανατολικής Αττικής στο σώμα του συνεδρίου είχε διαφανεί κατά την διάρκεια της ομιλίας του που περίσσευαν τα συνθήματα αλλά και ο κόσμος που παρέστη στην αίθουσα για να ακούσει την πολιτική του πλατφόρμα Αλλαγή +.

Στην σκληρή γραμμή του Μανώλη Χριστοδουλάκη ήταν μεταξύ άλλων πρώην υπουργοί και βουλευτές όπως ο Φίλιππος Σαχινίδης, ο Βασίλης Κεγκέρογλου και ο Μιχάλης Τζελέπης αλλά και στελέχη της νέας γενιάς, όπως ο Γιώργος Αναγνώστου.

Η συμμαχία του Παύλου Γερουλάνου με τον Μιχάλη Κατρίνη, τους έδωσε ένα καλό πλασάρισμα με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εκλογή τουλάχιστον 50 μελών της Κεντρικής Επιτροπής, ανάμεσά τους η Έφη Χαλάτση και ο Γιώργος Πετρουλάκης.

Μόνο τυχαία δεν ήταν η αγωνία το βράδυ της διαδικασίας στην πλευρά Δούκα που φαίνεται να κινείται σε μονοψήφιο αριθμό εκλεγμένων στην Κεντρική Επιτροπή παρά το γεγονός ότι ο δήμαρχος της Αθήνας κέρδισε μια θέση στο όργανο ως Αριστίνδην μέλος, ενώ πολιτικά βγήκε κερδισμένος από το συνέδριο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ανάμεσα στα πρόσωπα που εκλέγονται είναι η Ρωξάνη Μπέη αλλά και οι Θοδωρής Μαργαρίτης, η Έφη Παγκάλου και ο Κώστας Πανδής (και με την ποσόστωση της τάσης της Ανανεωτικής Αριστεράς).

