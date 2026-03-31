ΠΑΣΟΚ:-Η-ανακοίνωση-του-Μαξίμου-δείγμα-της-θεσμικής-ασέβειας,-της-αλαζονείας-και-της-αμετροέπειας-που-διακρίνει-τη-διακυβέρνηση-Μητσοτάκη

«Η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου είναι άλλο ένα δείγμα της θεσμικής ασέβειας, της αλαζονείας και της αμετροέπειας που διακρίνει τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ απαντώντας στην ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Προσθέτει ότι «σε 4+2 παραγράφους επιβεβαίωσαν ότι δεν έχουν κανέναν απολύτως ενδοιασμό να καταπατήσουν τον Κανονισμό της Βουλής και να ευτελίσουν τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες» και ότι «ανέχονται να προστεθεί άλλη μια κηλίδα στο προφίλ του ‘φιλελεύθερου, θεσμικού’ Πρωθυπουργού, για να κερδίσουν χρόνο να διαπραγματευτούν στο παρασκήνιο μετά τον ωμό εκβιασμό από απόστρατους συνταγματάρχες ξένων χωρών».

«Τι απέγινε η ‘ανυπομονησία’ του κ. Μητσοτάκη να έρθει να τα πει όλα στη Βουλή για το κράτος δικαίου; Φοβάται κάτι;», ρωτά το ΠΑΣΟΚ, ενώ σχολιάζει ότι «μάλιστα προσπαθώντας να κρύψουν την παραβίαση του Κανονισμού της Βουλής, ξεκίνησαν τα παιχνίδια της κολοκυθιάς με τις ημερομηνίες».

«Αν έχετε στοιχειώδη σεβασμό στο κοινοβούλιο, σας απομένουν τρεις μέρες -σύμφωνα με τον Κανονισμό- για να γίνει η συζήτηση. Σταματήστε να υπονομεύετε την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών με τις πρακτικές σας», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ.

