Πετρέλαιο:-«Παρατεταμένη-διαταραχή»-προβλέπει-η-ΕΕ-και-ζητά-μέτρα-από-τους-«27»-για-τις-αυξήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε την Τρίτη τα κράτη μέλη να ενεργήσουν «συντονισμένα» απέναντι στις ραγδαίες αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και να αποφύγουν «μέτρα που είναι πιθανό να αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμων».

Οι υπουργοί ενέργειας της ΕΕ έχουν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη το απόγευμα της Τρίτης για να αξιολογήσουν την ενεργειακή κατάσταση. «Πρέπει να ενεργήσουμε από κοινού, ως μια πραγματική Ένωση», δήλωσε λίγο νωρίτερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν.

«Η ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει εγγυημένη. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε μια πιθανώς παρατεταμένη διαταραχή» στην αγορά ενέργειας, προειδοποίησε σε ανακοίνωσή του.

Σε επιστολή προς τους υπουργούς, ο Νταν Γιόργκενσεν συμβούλεψε επίσης τα 27 κράτη μέλη να «προωθήσουν μέτρα» για τη μείωση της ζήτησης πετρελαίου, ιδίως στον τομέα των μεταφορών.