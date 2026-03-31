Πιερρακάκης-για-Τέμπη:-Το-Δημόσιο-δεν-θα-ασκήσει-ένδικα-μέσα-για-τις-αποζημιώσεις

Μήνυμα πως το Δημόσιο δεν θα ασκήσει ένδικα μέσα σε αποφάσεις αποζημιώσεων στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ακριβώς έκανε με την υπόθεση της Μάνδρας αλλά και στο Μάτι, έστειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, «αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ασπαζόμαστε και το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης» πρόσθεσε, ενώ παράλληλα εστίασε στα μέτρα στήριξης της ελληνικής κοινωνικής ελέω ακρίβειας από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Η απόφαση της κυβέρνησης είναι να μην ασκήσει ένδικα μέσα και να καταβάλουμε τις αποζημιώσεις στους πολίτες, αυτό δεν πάει να πει ότι ασπαζόμαστε το σκεπτικό της δικαστικής απόφασης, αυτό έχει να κάνει ότι σεβόμαστε τον ανθρώπινο πόνο… το ελάχιστο καθήκον της πολιτείας είναι να δίνει το χέρι, και όχι να κουνάει το δάχτυλο» υπογράμμισε μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Με αφορμή αναφορές σχετικά με στατιστικούς δείκτες του κ. Φάμελλου, ο Κυριάκος Πιερρακάκης μίλησε για τους δείκτες, οι οποίοι, σύμφωνα με τον ίδιο, «λένε ανθρώπινες ιστορίες», χωρίς να ισχυρίζεται ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα της κοινωνίας. Αναφερόμενος σε σωρευτική ανάπτυξη, μειωμένη ανεργία, κατά κεφαλήν εισόδημα, κατά κεφαλήν κατανάλωση σχετικά με την Ευρώπη ο πρόεδρος του Eurogroup σημείωσε την ανάπτυξη που έχει πετύχει η κυβέρνηση.

Παράλληλα, άφησε αιχμές κατά ΠΑΣΟΚ που είναι «υπέρ των αποτελεσμάτων αλλά κατά οποιονδήποτε αλλαγών». Στα μέτρα στήριξης στα καύσιμα, ανέδειξε τις διαφορές μεταξύ αμόλυβδης και diesel. Τα μέτρα στήριξης με την επιδότηση στο ντίζελ και το fuel pass είναι στοχευμένα μέτρα για να βοηθήσουν περισσότερο τους πολίτες που το έχουν ανάγκη. Κλείνοντας, ο ΥΠΕΘΟΟ υπογράμμισε ότι χρειάζεται η σωστή κίνηση την σωστή στιγμή ενώ αν κριθεί απαραίτητο θα ληφθούν νέες παρεμβάσεις ανακούφισης των Ελλήνων.