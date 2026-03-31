Πληθωρισμός Μαρτίου: Άνοδος 3,3% για τον εναρμονισμένο δείκτη στην Ελλάδα – Αύξηση 7% στην ενέργεια

Οι τιμές ενέργειας στο επίκεντρο των επιπτώσεων του πρώτου μήνα πολέμου. Πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ η άνοδος τιμών στην Ελλάδα. Ανατιμήσεις 9,2% σε φρούτα και κρέας. Ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 2,7%. Αναλυτικοί πίνακες.

Άνοδο κατά 3,3% κατέγραψε ο εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή τον Μάρτιο στην Ελλάδα σε ετήσια βάση, έναντι ανόδου 3,1% τον Φεβρουάριο και 2,9% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Εurostat και καταγράφουν την κατάσταση στην αγορά τον πρώτο μήνα του πολέμου. Στην Ευρωζώνη η άνοδος τιμών ήταν 2,5% έναντι 1,9% ανόδου το Φεβρουάριο και 1,7% τον Ιανουάριο.

Ο πληθωρισμός δείχνει σημάδια πιέσεων σε όλα τα κράτη, αλλά το εύρος είναι σχετικά περιορισμένο στην Ελλάδα σε επίπεδο γενικού δείκτη. Παρ’ όλα αυτά ο πληθωρισμός τον Μάρτιο στην Ελλάδα κινείται σε επίπεδο υψηλότερο των κρατών στην Ευρωζώνη.

Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι προς το παρόν η άνοδος τιμών περιορίζεται στην ενέργεια. Ωστόσο, παραμένει το μεγάλο αγκάθι που προϋπήρχε στα μη τυποποιημένα τρόφιμα, αλλά και το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν υψηλότερες ανατιμήσεις και σε άλλες υπηρεσίες και σε επίπεδο δομικού δείκτη.

Έκρηξη τιμών στην ενέργεια

Αναλυτικά στην Ελλάδα ανά κλάδο το πιο μεγάλο ράπισμα έρχεται από τις τιμές ενέργειας με άνοδο 7% τον Μάρτιο σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, μία επίδοση πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υψηλότερες ενεργειακές ανατιμήσεις καταγράφονται στη Λιθουανία, στη Φινλανδία και στην Ιρλανδία. Ωστόσο καταγράφεται και μείωση τιμών ενέργειας κατά 3,9% στην Κύπρο.

Επίσης, συνεχίζονται οι μεγάλες πιέσεις στα μη τυποποιημένα τρόφιμα (φρούτα, κρέας κλπ.) με άνοδο 9,2% το Μάρτιο, ενώ στα τυποποιημένα τρόφιμα η άνοδος είναι μόνο 0,3%. Στις υπηρεσίες η άνοδος είναι 3,8% συνολικά στον κλάδο τρόφιμα ποτά καπνός 3,5% και στα μη ενεργειακά βιομηχανικά κατά 0,1%. Ο δομικός πληθωρισμός τον Μάρτιο στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,7%.

Πορεία τιμών τον Μάρτιο στην Ευρωζώνη

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, όπως αναμενόταν, οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις εντοπίζονται στον κλάδο ενέργειας με άνοδο τιμών 4,9% τον Μάρτιο, έναντι μείωσης κατά 3,1% τον Φεβρουάριο. Οι πιέσεις δεν μεταφέρονται σε άλλους κλάδους. Στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα η άνοδος ήταν κατά 4,1% έναντι ανόδου κατά 4,6% τον Φεβρουάριο. Ο δομικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,3% έναντι 2,4% τον Φεβρουάριο.

Στις υπηρεσίες καταγράφεται άνοδος τιμών 3,2% έναντι ανόδου 3,4% τον Φεβρουάριο, ενώ στον κλάδο τρόφιμα, ποτά και καπνός η άνοδος τιμών τον Μάρτιο σε επίπεδο Ευρωζώνης ήταν κατά 2,4% έναντι 2,5% τον Φεβρουάριο. Η άνοδος τιμών στην στα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά ήταν 0,5% έναντι 5,7% τον Φεβρουάριο. Τα τελικά στοιχεία για την Ελλάδα αναμένονται από τις ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ.