Πληθωρισμός: Στο 3,3% τον Μάρτιο λόγω ενεργειακόυ κόστους – Πάνω από το όριο της ΕΚΤ στην ευρωζώνη

H σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και η αναταραχή στην αγορά ενέργειας αρχίζει να αφήνει τα σημάδια της στον πληθωρισμό.

Τον Μάρτιο, οπότε και είμαστε ένα μήνα από τότε που ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 3,3% από 3,1% τον Φεβρουάριο, καταλαμβάνοντας την 7η θέση μεταξύ των κρατών-μελών με τον υψηλότερο πληθωρισμό. Για το σύνολο της ευρωζώνης, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,5% από 1,9% τον Φεβρουάριο.

Στη χώρα μας, ο πληθωρισμός των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα αν και καταγράφεται μία συγκράτηση στο 3,5% στο 4,1% τον Φεβρουάριο. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση στον κλάδο της ενέργειας όπου από μείωση 3,4% τον Φεβρουάριο, είχαμε αύξηση 7%. Ηπιότερη ήταν η άνοδος των τιμών στις υπηρεσίες καθώς τον Μάρτιο κατεγράφη αύξηση των τιμών κατά 3,8% από 4,3% τον δεύτερο μήνα του έτους.

Σε επίπεδο ευρωζώνης, ο κλάδος της ενέργειας ήταν αυτός που είχε μεγαλύτερη επίδραση στην πορεία των τιμών καθώς καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις κατά 4,9% από μείωση 3,1% τον Φεβρουάριο. Με θετικό πρόσημο αλλά χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με πριν ένα μήνα κινήθηκαν οι τιμές στους κλάδους των τροφίμων-αλκοόλ και καπνού όπου καταγράφηκε αύξηση 2,4% (από 2,5% τον Φεβρουάριο) και στις υπηρεσίες με αύξηση 3,2% έναντι ανόδου 3,4% τον Φεβρουάριο

Ο πληθωρισμός στη Γαλλία «ανέβηκε» τον Μάρτιο στο υψηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο του 2024 με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να αυξάνεται κατά 1,9% έναντι 1,1% τον Φεβρουάριο. Δυσάρεστα τα νέα από το μέτωπο του πληθωρισμού και στη Γερμανία όπου τον Μάρτιο διαμορφώθηκε στο 2,8% έναντι ανόδου 2% τον προηγούμενο μήνα. Στην Ισπανία, ο πληθωρισμός αυξήθηκε στο 3,3% από 2,3%, λιγότερο απ΄ ότι ανέμεναν οι αναλυτές,

