Προ-των-πυλών-χιλιάδες-απολύσεις-στην-oracle

Σε νέο γύρο απολύσεων ετοιμάζεται να μπει η Oracle, καθώς σύμφωνα με το CNBC, η εταιρεία κατασκευής λογισμικού έχει αρχίσει ήδη να ενημερώνει τους εργαζομένους της που θα επηρεαστούν.

Σύμφωνα με πηγές με γνώση των εξελίξεων, ο αριθμός των απολύσεων θα είναι τετραψήφιος, καθώς χιλιάδες υπάλληλοι της Oracle αναμένεται να αποτελέσουν παρελθόν από την εταιρεία, ενώ η η διοίκηση αρνήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα. Σημειώνεται πως τον Μάιο του 2025, η Oracle απασχολούσε 162.000 άτομα.

Η μετοχή της Oracle έχει υποχωρήσει κατά 27% μέχρι στιγμής το 2026 στην Wall Street, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τον ανταγωνιστικό κίνδυνο από τα μοντέλα γενετικής τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και την επίδραση των επενδύσεων σε υποδομές στην ταμειακή ροή της Oracle.