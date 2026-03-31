Πόσα βγάζουν οι CEOs στις εισηγμένες του Χρηματιστηρίου Αθηνών – Αύξηση 23% στις αμοιβές

Αύξηση 23% κατέγραψε η μέση αμοιβή των CEOs στις εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2024, φτάνοντας περίπου σε 659 χιλιάδες ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η Grant Thornton, ο πιο καλοπληρωμένος CEO έλαβε για το 2025 συνολική αμοιβή 9,45 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αμοιβή των CEOs ανήλθε σε 1,62 εκατ. ευρώ στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, σε 0,54 εκατ. ευρώ στις μεγάλες, σε 0,26 εκατ. ευρώ στις μεσαίες και σε 0,1 εκατ. ευρώ στις μικρές.

Για το 2024 η υψηλότερη διάμεσος αμοιβών που λαμβάνουν οι CEO εντοπίζεται στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιών.

Οι αποδοχές ανά κλάδο

Οι μέσες αποδοχές των διευθυνόντων συμβούλων παρουσιάζουν αύξηση σε 11 κλάδους και μείωση σε 6 κλάδους από το 2023 στο 2024. Ο κλάδος του Εμπορίου, της Ακίνητης Περιουσίας και των Πρώτων Υλών και της Προσωπικής Φροντίδας, Φαρμάκων και Παντοπωλείων παρουσιάζουν μια σημαντική αύξηση στις μέσες αποδοχές των Διευθυνόντων Συμβούλων κατά 668,48%, 90,95%, 26%, και 59,62 % αντίστοιχα από το 2023 στο 2024. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε σημαντικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε αυτούς τους τομείς. Αντίθετα, ο κλάδος των Κατασκευών & Υλικών Κατασκευών, και των Ταξιδιών και Αναψυχής παρουσιάζουν μια σημαντική μείωση στις μέσες αποδοχές των Διευθυνόντων Συμβούλων κατά 74,46% και 66,13% αντίστοιχα.

Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές που κατέβαλαν οι εταιρείες στα μέλη του δ.σ. τους, αυτές αυξήθηκαν το 2024 κατά 13,31% σε σχέση µε το 2023. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τις πολύ μεγάλες και τις μεγάλες εταιρείες καθώς και από τις τράπεζες. Συνολικά από τις 111 εταιρείες του κοινού δείγματος 2024 – 2023, οι 66 εταιρείες, ήτοι το 59,46% αύξησαν το 2024 τις αμοιβές που κατέβαλαν στα µέλη του Δ.Σ. τους σε σχέση µε το 2023, διαπίστωσε η Grant Thornton.

Ποσοστό σταθερών vs μεταβλητών αμοιβών

Στο σύνολο, το 62% των αμοιβών είναι σταθερές και όσο αυξάνεται το μέγεθος της κεφαλαιοποίησης, τόσο αυξάνεται η αναλογία μεταβλητών σε σχέση με τις σταθερές αμοιβές. Στις μικρές επιχειρήσεις η αναλογία σταθερών και μεταβλητών αμοιβών ήταν 89:11. Στις μεσαίες επιχειρήσεις ήταν 76:24, ενώ στις μεγάλες και στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε 57:43 και 53:47, αντίστοιχα.

Συνολικές αμοιβές εκτελεστικών μελών

Περίπου το 81% των συνολικών αμοιβών του 2024 λαμβάνεται από εκτελεστικά µέλη Δ.Σ. Στον τραπεζικό τομέα, το 2024 η σχετική αναλογία αμοιβών εκτελεστικών μελών σε σχέση με μη εκτελεστικά ήταν 62:38. Στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις η αναλογία αυτή ήταν 85:15, στις μεγάλες 78:22, στις μεσαίες επιχειρήσεις ήταν 85:15 και στις μικρές ήταν 86:14.

Συνολικές αμοιβές ανεξάρτητων και μη εκτελεστικών μελών

Όσο αυξάνεται το μέγεθος της επιχείρησης τόσο αυξάνεται και ο μ.ο. της αμοιβής που λαμβάνουν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων. Για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, τα ανεξάρτητα μέλη λαμβάνουν κατά μέσο όρο 78 χιλ. ευρώ, έναντι 120 χιλ. ευρώ για τα μη εκτελεστικά/ μη ανεξάρτητα μέλη, ενώ στις μικρές επιχειρήσεις οι αμοιβές υποχωρούν σημαντικά (έως 7,5 χιλ. ευρώ και 13 χιλ. ευρώ αντίστοιχα).

Εξέλιξη συνολικών αμοιβών σε προέδρους ΔΣ & επιτροπών

Η υψηλότερη μέση αμοιβή των προέδρων Δ.Σ. παρατηρήθηκε στα τραπεζικά ιδρύματα και ανήλθε περίπου σε 383 χιλ. ευρώ. Η υψηλότερη αμοιβή που λαμβάνει ένας πρόεδρος επιτροπής παρατηρήθηκε στην επενδυτική επιτροπή και ανήλθε περίπου στις 300 χιλ. ευρώ. Οι αμοιβές του προέδρου της επιτροπής ελέγχου φαίνεται κατά μ.ο. να κυμαίνονται περίπου στις 21 χιλ. ευρώ, ενώ του προέδρου της επιτροπής αποδοχών & υποψηφιοτήτων περίπου στις 8 χιλ. ευρώ. Περαιτέρω, η αμοιβή του προέδρου της επιτροπής αειφόρου ανάπτυξης – ESG κατά μ.ο. κυμάνθηκε στις 13 χιλ. ευρώ και του προέδρου της επιτροπής διαχείρισης κινδύνων στις 42 χιλ. ευρώ.

Συνολικές αμοιβές ανά κλάδο δραστηριοποίησης

Οι υψηλότερες συνολικές αποδοχές που δόθηκαν στα μέλη Δ.Σ. και Επιτροπών Δ.Σ. το 2024 παρατηρήθηκαν στους κλάδους των Κατασκευών & Υλικών Κατασκευών, των Τραπεζών και της Τεχνολογίας.

Λοιπές παροχές

Πέραν των αποδοχών που λαμβάνουν τα μέλη Δ.Σ. και Επιτροπών Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των σχετικών οργάνων, σημειώνεται ότι το 84% των εταιρειών του δείγματος (93 από τις 111) παρέχουν και λοιπές παροχές στα στελέχη αυτά. Ο κλάδος με τον μεγαλύτερο αριθμό εταιρειών που χορηγούν τέτοιες παροχές είναι τα Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες, όπου 15 εταιρίες δηλώνουν σχετικές παροχές.

Ανάλυση εκπροσώπησης φύλων στην προεδρία Δ.Σ και κατανομή αμοιβών ανά φύλο

Από το σύνολο των προέδρων διοικητικών Συμβουλίων, το 91,4% είναι άνδρες, ενώ μόλις το 8,6% είναι γυναίκες, γεγονός που δημιουργεί περιθώρια για περαιτέρω ενίσχυση της ισότητας και της διαφορετικότητας στη διοίκηση. Ο μ.ο. αμοιβών των ανδρών προέδρων Δ.Σ. ανέρχεται σε περίπου 298 χιλ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος μ.ο. για τις γυναίκες προέδρους Δ.Σ. διαμορφώνεται στα 209 χιλ. ευρώ. Επιπλέον, οι γυναίκες πρόεδροι Δ.Σ. λαμβάνουν μόλις το 6,2% του συνόλου των αμοιβών προέδρων Δ.Σ., έναντι 93,8% που αντιστοιχεί στους άνδρες. Η ανισορροπία αποδίδεται κυρίως στον περιορισμένο αριθμό γυναικών που κατέχουν τη θέση προέδρου Δ.Σ

Ανάλυση εκπροσώπησης φύλων στο Δ.Σ. και κατανομή αμοιβών ανά φύλο

Από το σύνολο των μελών διοικητικών συμβουλίων, το 71,6% είναι άνδρες, ενώ το 28,4% είναι γυναίκες. Ο μ.ο. αμοιβών των ανδρών μελών Δ.Σ. ανέρχεται σε περίπου 235 χιλ. ευρώ, ενώ ο αντίστοιχος μ.ο. για τις γυναίκες μέλη Δ.Σ. διαμορφώνεται στα 77 χιλ. ευρώ. Επιπλέον, άνδρες μέλη Δ.Σ λαμβάνουν το 88,3% του συνόλου των αμοιβών μελών Δ.Σ, έναντι 11,7% που αντιστοιχεί στις γυναίκες.

Αμοιβές σε κερδοφόρες/ ζημιογόνες εταιρείες

Η έρευνα βρήκε ότι 66 εταιρείες αύξησαν το 2024 τις συνολικές αμοιβές που κατέβαλαν στα μέλη Δ.Σ. τους, εκ των οποίων οι 6 ήταν ζημιογόνες.

Στις κερδοφόρες εταιρείες, η αύξηση αυτή αφορούσε το 90,91% των εταιρειών, ενώ οι υπόλοιπες προέβησαν σε μείωση των συνολικών αμοιβών που κατέβαλαν το 2024 σε σχέση με το 2023.

Ακόμα και στις ζημιογόνες εταιρείες, η αύξηση αυτή αφορούσε το 9,09% των εταιρειών, ενώ οι υπόλοιπες προέβησαν σε μείωση των συνολικών αμοιβών που κατέβαλαν το 2024 σε σχέση με το 2023.

Από τις 14 ζημιογόνες εταιρείες του δείγματος, οι 6 προχώρησαν σε αύξηση αμοιβών. Οι συγκεκριμένες εταιρείες ανήκουν στους εξής κλάδους:

• Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών

• Τράπεζες

• Πρώτες Ύλες

• Ακίνητη Περιουσία

• Ταξίδια και Αναψυχή

• Καταναλωτικά Προϊόντα & Υπηρεσίες

Από τις 97 κερδοφόρες εταιρείες του δείγματος, οι 37 προχώρησαν σε μείωση αμοιβών. Οι περισσότερες εντοπίζονται στους εξής κλάδους:

• Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες

• Πρώτες Ύλες

• Ακίνητη Περιουσία

• Τεχνολογία

• Ταξίδια και Αναψυχή

• Εμπόριο

• Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες.

Στις κερδοφόρες μεγάλες επιχειρήσεις, ο μέσος δείκτης αμοιβών προς EBIΤDA το 2024 ανερχόταν σε 3,85%, ενώ το 2023 ο δείκτης αυτός ανερχόταν σε 4,47%.

Στις κερδοφόρες μεσαίες επιχειρήσεις, ο μέσος δείκτης αμοιβών προς EBIΤDA το 2024 ανερχόταν σε 6,98% ενώ το 2023 ο δείκτης αυτός ανερχόταν σε 26,05%.

Στα κερδοφόρα τραπεζικά ιδρύματα ο μέσος δείκτης αμοιβών προς ΕΑΤ το 2024 ανερχόταν σε 0,66% ενώ το 2023 ο δείκτης αυτός ανερχόταν σε 23,73%.

Στις ζημιογόνες μικρές επιχειρήσεις ο μέσος δείκτης αμοιβών προς EAT το 2024 ανερχόταν σε 314,18%, ενώ το 2023 ο δείκτης αυτός ανερχόταν σε 24,23%.