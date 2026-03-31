Ράλι τέλους μήνα στο ΧΑ με τράπεζες και blue chips σε πλήρη επίθεση

Η σημερινή συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών είχε καθαρό μήνυμα: οι αγοραστές πήραν τον έλεγχο από νωρίς και δεν τον άφησαν μέχρι το κλείσιμο. Είδαμε τον Γενικό Δείκτη να ολοκληρώνει τη μέρα στις 2.065,04 μονάδες, με άνοδο 58,11 μονάδων ή 2,9%, ενώ ο FTSE Large Cap έκλεισε στις 5.234,12 μονάδες με κέρδη 3,02%. Το ακόμα πιο ουσιαστικό στοιχείο, όμως, ήταν ο τζίρος, που διαμορφώθηκε στα 313,81 εκατ. ευρώ, επίπεδο που δίνει βάθος και αξιοπιστία στην ανοδική κίνηση.

Δεν μιλάμε, λοιπόν, για μια τυπική ανοδική αντίδραση χαμηλής έντασης. Μιλάμε για μια συνεδρίαση με έντονη συμμετοχή, με διάχυση αγοραστικού ενδιαφέροντος σε τράπεζες, ενέργεια, βιομηχανία, κατασκευές και υποδομές. Το ταμπλό έδειξε ξεκάθαρα ότι η αγορά έκλεισε τον μήνα με όρους επιθετικού re-rating και όχι απλής συντήρησης δυνάμεων.

Οι τράπεζες έδωσαν τον τόνο της εκτόξευσης

Ο βασικός μοχλός της σημερινής ανόδου ήταν χωρίς αμφιβολία ο τραπεζικός κλάδος. Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,17 ευρώ με άνοδο 6,73%, η Eurobank στα 3,408 ευρώ με κέρδη 6,33%, η Πειραιώς στα 6,986 ευρώ με άνοδο 5,37% και η Εθνική Τράπεζα στα 13,235 ευρώ με κέρδη 4,21%. Όταν οι τέσσερις συστημικές κινούνται ταυτόχρονα με τέτοια ένταση, η συνολική εικόνα της αγοράς αλλάζει επίπεδο.

Η σημερινή συμπεριφορά των τραπεζικών τίτλων δείχνει ότι οι επενδυτές δεν αναζητούν απλώς βραχυπρόθεσμα trade, αλλά επανατοποθετούνται με πιο επιθετικό τρόπο στον κλάδο που συνεχίζει να λειτουργεί ως βασικός επιταχυντής για τον Γενικό Δείκτη. Η βαρύτητα αυτών των μετοχών στον δείκτη είναι τέτοια, ώστε όταν ανεβάζουν ταχύτητα, συμπαρασύρουν σχεδόν ολόκληρο το ταμπλό.

Παράλληλα, θετική ήταν και η εικόνα της Optima, που ενισχύθηκε κατά 2,16%, ενώ και η Credia κινήθηκε ανοδικά κατά 3,30%, επιβεβαιώνοντας ότι το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε μόνο στα πιο “βαριά” χαρτιά, αλλά είχε ευρύτερη διάχυση στο χρηματοοικονομικό σκέλος της αγοράς.

Ενέργεια, βιομηχανία και υποδομές κράτησαν ψηλά τον ρυθμό

Η άνοδος δεν σταμάτησε στις τράπεζες. Είδαμε τη Cenergy να ξεχωρίζει με άνοδο 6,77% στα 18,92 ευρώ, τη Βιοχάλκο να κερδίζει 7,48% στα 12,64 ευρώ και τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να κινείται υψηλότερα κατά 3,99% στα 33,86 ευρώ. Πρόκειται για τίτλους που λειτουργούν ως καθρέφτης της επενδυτικής διάθεσης σε πιο “παραγωγικά” stories της αγοράς, δηλαδή σε ομίλους με έκθεση σε έργα, ενέργεια, βιομηχανική δραστηριότητα και υποδομές.

Θετική ήταν και η εικόνα της ΔΕΗ, που έκλεισε στα 17,96 ευρώ με άνοδο 2,10%, της Metlen στα 33,44 ευρώ με κέρδη 2,26% και της Motor Oil στα 38,10 ευρώ με άνοδο 1,65%. Τα ΕΛΠΕ πρόσθεσαν 2,28%, ενώ η TITC ενισχύθηκε κατά 2,62% στα 45 ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η αγορά δεν στηρίχθηκε μόνο σε έναν κλάδο, αλλά βρήκε στήριξη σε όλο το φάσμα των μεγάλων εισηγμένων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΑΚΤΩΡ ενισχύθηκε κατά 5,35% στα 9,85 ευρώ, ενώ ο ΔΑΑ έκλεισε με ήπια άνοδο 0,57% στα 10,5 ευρώ. Ακόμη και μετοχές πιο αμυντικού χαρακτήρα, όπως η Coca-Cola HBC, κράτησαν θετικό πρόσημο, έστω και οριακά, με άνοδο 0,25% στα 48,72 ευρώ. Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί δείχνει ότι το ράλι δεν ήταν άναρχο, αλλά είχε ισορροπία ανάμεσα σε επιθετικά και πιο αμυντικά χαρτιά.

Οι λίγες κόκκινες εξαιρέσεις δεν άλλαξαν την εικόνα

Σε μια τόσο ισχυρή συνεδρίαση, οι ελάχιστες αρνητικές εξαιρέσεις δεν μπορούσαν να ανατρέψουν το κλίμα. Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 16,32 ευρώ με πτώση 1,09%, ενώ υπήρξαν και λίγοι ακόμη τίτλοι που έμειναν στο κόκκινο. Όμως η συνολική εικόνα της αγοράς ήταν τόσο ξεκάθαρα ανοδική, ώστε αυτές οι πιέσεις λειτούργησαν περισσότερο ως σημειακές διαφοροποιήσεις και όχι ως ουσιαστικό αντίβαρο.

Αυτό ακριβώς ξεχωρίζει τις ισχυρές συνεδριάσεις από τις απλές “πράσινες” ημέρες. Όταν βλέπουμε τόσο μεγάλη συμμετοχή σε βαριά χαρτιά, τόσο υψηλό τζίρο και τόσο καθαρή υπεροχή των ανοδικών τίτλων, οι μεμονωμένες απώλειες δεν καθορίζουν την αγορά. Απλώς υπενθυμίζουν ότι το χρήμα δεν μπαίνει παντού οριζόντια, αλλά επιλέγει που θα χτίσει θέσεις.

Τεχνική εικόνα που βελτιώθηκε αισθητά

Από τεχνικής πλευράς, το κλείσιμο στις 2.065,04 μονάδες έχει τη δική του βαρύτητα. Η αγορά όχι μόνο επιβεβαίωσε την ανοδική φορά της συνεδρίασης, αλλά τερμάτισε πολύ κοντά στα υψηλά της ημέρας, στοιχείο που συνήθως δείχνει ότι οι αγοραστές κράτησαν πίεση μέχρι τέλους και δεν είδαμε ουσιαστική αποφόρτιση στο φινάλε.

Με αυτά τα δεδομένα, η ζώνη των 2.040 μονάδων αποκτά τώρα χαρακτήρα πρώτης κοντινής στήριξης, ενώ όσο ο δείκτης διατηρείται πάνω από αυτή την περιοχή, η αγορά κρατά ενεργό το ανοδικό momentum. Από πάνω, η περιοχή των 2.080 μονάδων αποτελεί το επόμενο ορατό σημείο αναφοράς, με την ψυχολογική ζώνη των 2.100 μονάδων να επανέρχεται στο τραπέζι αν συνεχιστεί η ίδια ένταση αγορών.

Το κρίσιμο εδώ δεν είναι μόνο το απόλυτο επίπεδο του δείκτη. Είναι ότι η κίνηση συνοδεύτηκε από τζίρο πάνω από 300 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά δεν ανέβηκε “στον αέρα”, αλλά με πραγματικές τοποθετήσεις, κάτι που δίνει περισσότερες πιθανότητες συνέχειας, έστω και αν στις επόμενες συνεδριάσεις δούμε κάποιες φυσιολογικές κατοχυρώσεις.

Το μήνυμα της σημερινής συνεδρίασης

Το σημερινό κλείσιμο έστειλε ένα καθαρό μήνυμα: στο τέλος του μήνα, το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν έδειξε κόπωση αλλά δύναμη. Οι τράπεζες τράβηξαν μπροστά, τα blue chips ακολούθησαν, η ενέργεια και η βιομηχανία ενίσχυσαν το εύρος της ανόδου και ο υψηλός τζίρος έδωσε ουσία στην εικόνα.

Αν θέλουμε να συνοψίσουμε τη μέρα με μία φράση, θα λέγαμε το εξής: δεν είδαμε απλώς μια άνοδο, είδαμε μια συνεδρίαση που ξαναβάζει σοβαρά την αγορά σε τροχιά επιθετικής συνέχειας. Και αυτό, στο φινάλε ενός μήνα, έχει πάντα τη δική του ξεχωριστή σημασία.