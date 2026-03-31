Στο μικροσκόπιο πάνω από 100 εταιρείες τροφίμων για την τήρηση του πλαφόν – Εκτεταμένοι έλεγχοι

Εντατικούς ελέγχους για την τήρηση του ανώτατου επιτρεπόμενου μεικτού περιθωρίου κέρδους σε βασικούς κλάδους της αγοράς τροφίμων διενεργεί η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή

Συγκεκριμένα, βρίσκεται σε εξέλιξη έλεγχος σε: 22 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου κρέατος, 23 επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φρούτων και λαχανικών, καθώς και σε περισσότερες από 57 εταιρείες τροφίμων και ποτών.

Σύμφωνα με την Αρχή, οι στοχευμένοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση το επόμενο διάστημα, σε όλο το εύρος της αγοράς τροφίμων.