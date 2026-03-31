Τσιάρας-από-Βρυξέλλες:-Προτεραιότητα-η-στήριξη-των-παραγωγών-και-η-μείωση-του-κόστους-παραγωγής

Την ανάγκη άμεσης και ουσιαστικής στήριξης των Ευρωπαίων παραγωγών, με έμφαση στη μείωση του κόστους παραγωγής, ανέδειξε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, με τις παρεμβάσεις του στο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.
Ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι ο αγροδιατροφικός τομέας αποτελεί στρατηγικό πυλώνα για την Ευρώπη, σε ένα περιβάλλον αυξημένων πιέσεων από το ενεργειακό κόστος και τις διεθνείς εξελίξεις, επισημαίνοντας ότι η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων δοκιμάζεται.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο αυξημένο κόστος εισροών – κυρίως της ενέργειας και των λιπασμάτων – τονίζοντας ότι απαιτούνται στοχευμένες ευρωπαϊκές παρεμβάσεις για τη συγκράτησή του.
Παράλληλα, ανέδειξε τέσσερις βασικές προτεραιότητες για τον πρωτογενή τομέα:
- στήριξη του εισοδήματος των γεωργών,
- μείωση του κόστους παραγωγής,
- απλούστευση των διαδικασιών για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
- ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα με αποτελεσματικά εργαλεία διαχείρισης κινδύνου.
Όπως επισήμανε, η υλοποίηση των στόχων αυτών προϋποθέτει έναν ισχυρό και επαρκώς χρηματοδοτούμενο προϋπολογισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και τη διατήρηση των πόρων για την αγροτική ανάπτυξη.
Ξεχωριστή μνεία έκανε ο κ. Τσιάρας στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, υπογραμμίζοντας ότι η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να προχωρήσει με ρεαλιστικό και σταδιακό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου και ιδίως της μικρής παράκτιας αλιείας.
Τόνισε, τέλος, ότι η αύξηση του κόστους καυσίμων καθιστά αναγκαία τη λήψη άμεσων μέτρων στήριξης των αλιέων, καθώς και τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για τον εκσυγχρονισμό του στόλου.
