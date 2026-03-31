Φρίκη-στη-Σουηδία-με-«υπόθεση-Πελικό»:-Κατηγορείται-ότι-εξέδωσε-τη-σύζυγό-του-σε-περισσότερους-από-120-άνδρες

Ένας εισαγγελέας στη Σουηδία απήγγειλε σήμερα (30/3) κατηγορίες σε έναν άνδρα ότι εξέδιδε τη σύζυγό του, εξαναγκάζοντας την να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις με πάνω από 120 άνδρες. Κατηγορείται για διακεκριμένη μαστροπεία, βιασμό και σεξουαλική επίθεση.

Ο 62χρονος συνελήφθη στα τέλη Οκτωβρίου και προφυλακίστηκε, αφού η σύζυγός του τον κατήγγειλε στην αστυνομία στη βόρεια Σουηδία.

Un procureur suédois a inculpé lundi un homme, soupçonné d'avoir vendu les services sexuels de son épouse à plus de 120 hommes, pour proxénétisme aggravé, viols et agressions sexuelles.

Υποπτεύεται ότι αποκτούσε οικονομικά οφέλη για χρόνια εξαναγκάζοντας τη σύζυγό του «να επιδίδεται και να υποτάσσεται σε σεξουαλικές πράξεις», σύμφωνα με το κατηγορητήριο.

Ο 62χρονος κατηγορείται για δημοσίευση διαδικτυακών διαφημίσεων, οργάνωση συναντήσεων, παρακολούθηση και πίεση στη γυναίκα να προβαίνει σε σεξουαλικές πράξεις στο διαδίκτυο προκειμένου να προσελκύει περισσότερους πελάτες.

Κατηγορείται, επίσης, ότι ήταν βίαιος, την απειλούσε και εκμεταλλευόταν τον εθισμό της στα ναρκωτικά, με τον εισαγγελέα να περιγράφει τις πράξεις του άνδρα ως «αδίστακτη εκμετάλλευση».

Το κατηγορητήριο περιγράφει, ακόμη, λεπτομερώς πολλές απειλές που δέχτηκε η καταγγέλλουσα, με τον ίδιο τον άνδρα να την προειδοποιεί για τον κίνδυνο να απελευθερώσει «το τέρας».

Η εισαγγελέας, Ίντα Ανερστέντ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο τον Φεβρουάριο ότι περίπου 120 άτομα, που ήταν ύποπτα για αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών, είχαν ταυτοποιηθεί. Τα φερόμενα αδικήματα έλαβαν χώρα μεταξύ 11 Αυγούστου 2022 και 21 Οκτωβρίου 2025.

Εκτός από την προδοσία σε βάρος του, ο άνδρας, ο οποίος αρνείται τις κατηγορίες, κατηγορείται και για οκτώ βιασμούς, συμπεριλαμβανομένου ενός που διαπράχθηκε κατά τη διάρκεια συνάντησης με πελάτη, τέσσερις απόπειρες βιασμού και τέσσερις επιθέσεις εναντίον της συζύγου του.

«Αυτή η γυναίκα έχει πέσει θύμα σοβαρών εγκλημάτων. Ελπίζει τώρα να αποδοθεί δικαιοσύνη», δήλωσε στο AFP η δικηγόρος της, Σίλβια Ινγκολφσόντιρ.

Σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα SVT, ο άνδρας ήταν υψηλόβαθμο μέλος της λέσχης μοτοσικλετιστών Hells Angels. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε επίσης ότι η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 13 Απριλίου.