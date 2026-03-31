Χέγκσεθ:-Αν-το-Ιράν-δεν-προχωρήσει-σε-συμφωνία,-ο-πόλεμος-θα-συνεχιστεί-με-μεγαλύτερη-ένταση

Ο υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Πιτ Χέγκσεθ, κατά την έναρξη της συνέντευξης Τύπου, ανέφερε ότι το Σαββατοκύριακο επισκέφθηκε στρατιωτικές μονάδες που συμμετέχουν στην επιχείρηση στο Ιράν, αποφεύγοντας να αποκαλύψει την τοποθεσία για λόγους ασφαλείας.

Όπως δήλωσε, χαρακτήρισε το ταξίδι «τιμή», προσθέτοντας ότι είχε την ευκαιρία να δει «την καλύτερη πλευρά της Αμερικής» μέσα από την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό των ενόπλων δυνάμεων.

Ο Χέγκσεθ περιέγραψε και συνάντηση με γυναίκα στρατιωτικό, η οποία όταν ρωτήθηκε τι χρειάζεται για να ανταποκριθεί στο έργο της, απάντησε λέγοντας: «περισσότερες βόμβες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των στρατιωτών διαφέρει σημαντικά από εκείνο που χαρακτήριζε τις επιχειρήσεις στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, όταν – όπως σημείωσε – υπήρχε αβεβαιότητα για τη διάρκεια και την εξέλιξη των αποστολών.

.@SecWar details his experience meeting the heroes carrying out Operation Epic Fury: “The feeling was the exact opposite of the rotational units, year after year, in the wars in Iraq and Afghanistan… I witnessed urgency to finish the job, urgency to achieve mission success.” pic.twitter.com/9KifYOfRbd — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 31, 2026

Αντίθετα, όπως ανέφερε, στην τρέχουσα επιχείρηση διαπιστώνεται υψηλό επίπεδο κινήτρου, σαφής προσανατολισμός στην αποστολή και έντονη αίσθηση επείγοντος για την ολοκλήρωση των στόχων.

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η στρατιωτική ισχύς των Ηνωμένων Πολιτειών ενισχύεται, ενώ αντίστοιχα – όπως υποστήριξε – η επιχειρησιακή δυνατότητα του Ιράν μειώνεται, επισημαίνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε ενέργειες που, κατά την εκτίμησή του, κανένας προηγούμενος πρόεδρος δεν τόλμησε να υλοποιήσει.

.@SecWar provides an update one month into Operation Epic Fury: “The last 24 hours saw the lowest number of enemy missiles and drones fired by Iran… We recently destroyed another one of their command bunkers… Just last night, we had 200 dynamic strikes alone.” pic.twitter.com/LG8wk1a5Y6 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 31, 2026

Παράλληλα, σημείωσε ότι το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκε ο χαμηλότερος αριθμός εκτοξεύσεων πυραύλων από την πλευρά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι το ηθικό των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων επηρεάζεται αρνητικά, γεγονός που – όπως ανέφερε – οδηγεί σε αποχωρήσεις προσωπικού και αυξημένη δυσαρέσκεια μεταξύ στρατιωτικών στελεχών.

Ο Χέγκσεθ υπογράμμισε ότι η σύγκρουση βρίσκεται μόλις στον πρώτο μήνα, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμορφώσει τους όρους της στρατιωτικής εξέλιξης και εκτιμώντας ότι το Ιράν έχει πλήρη επίγνωση της κατάστασης.

«Καθορίζουμε το πλαίσιο των εξελίξεων. Οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές και το Ιράν το γνωρίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χέγκσεθ, σε ευθυγράμμιση με τη ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι στο Ιράν έχει ουσιαστικά επέλθει αλλαγή καθεστώτος, αποδίδοντας την εξέλιξη στα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ που στόχευσαν την ηγεσία της χώρας.

Όπως ανέφερε, το νέο πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται θα πρέπει – κατά την εκτίμησή του – να κινηθεί με μεγαλύτερη σύνεση σε σχέση με το προηγούμενο.

«Το νέο καθεστώς, δεδομένου ότι έχει επέλθει αλλαγή, θα πρέπει να είναι πιο συνετό από το προηγούμενο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμος να προχωρήσει σε συμφωνία, επισημαίνοντας ότι οι όροι είναι ήδη γνωστοί στην ιρανική πλευρά.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί τους όρους, το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις με αυξημένη ένταση.

Αν το Ιράν δεν είναι πρόθυμο, τότε το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ θα συνεχίσει με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, συμπλήρωσε.

«Οι συνομιλίες με το Ιράν είναι πραγματικές και ενισχύονται»

Ο Πιτ Χέγκσεθ, μετά τις αρχικές του δηλώσεις, δέχθηκε ερωτήσεις από δημοσιογράφους σχετικά με τις αντικρουόμενες τοποθετήσεις που καταγράφονται από την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για την πορεία των διαπραγματεύσεων.

Απαντώντας, ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες είναι υπαρκτές και βρίσκονται σε εξέλιξη: «Οι συνομιλίες είναι πραγματικές. Συνεχίζονται, είναι ενεργές και θεωρώ ότι ενισχύονται», δήλωσε χαρακτηριστικά.

.@SecWar on negotiations: “They are very real, they are ongoing, they are active and, I think, gaining strength… We don’t want to do more militarily than we have to — but I didn’t mean it flippantly when I said in the meantime, we’ll negotiate with bombs. Our job is to ensure… pic.twitter.com/K80OSK59Jr — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) March 31, 2026

Πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προτιμούν την επίτευξη συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι το Ιράν θα αποδεχθεί τους όρους που τίθενται από την αμερικανική πλευρά.