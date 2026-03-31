Cenergy Holdings: Κατά 39% εκτοξεύτηκαν τα καθαρά κέρδη το 2025 – Αυξημένο μέρισμα

Ο Όμιλος προχωρά στο 2026 διατηρώντας ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών. Οι πωλήσεις ξεπέρασαν το όριο των 2 δισ. ευρώ.

Με άλμα 39% στα καθαρά κέρδη έκλεισε το 2025 για την Cenergy Holdings. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2025 ύψους 0,26 ευρώ ανά μετοχή, 86% υψηλότερο από το περσινό.

Συνοπτικά η εισηγμένη το 2025 εμφάνισε:

Αύξηση πωλήσεων: Οι πωλήσεις ξεπέρασαν το όριο των 2 δισ. ευρώ, ανερχόμενες σε 2,06 δισ. Ευρώ (+15% σε σχέση με πέρυσι), απόρροια της δυναμικής πορείας και των δύο τομέων δραστηριότητας.

Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία: Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA[1] ανήλθε σε 348 εκατ. ευρώ (28% αύξηση σε ετήσια βάση), λόγω της αποτελεσματικής εκτέλεσης έργων και του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων που συνέβαλαν στην αύξηση του μέσου περιθωρίου κέρδους στα επίπεδα του 17%.

Αύξηση καθαρού κέρδους: Το καθαρό κέρδος κατέγραψε άνοδο κατά 39% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 194 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας και της μείωσης των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο: Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διαμορφώνεται στα 3,4 δισ. ευρώ στις 31.12.2025, στηρίζοντας την αναπτυξιακή προοπτική των επόμενων ετών.

Ισορροπημένη χρηματοοικονομική θέση: Ο καθαρός δανεισμός έφτασε τα 204 εκατ. ευρώ, ενώ ο δείκτης μόχλευσης διαμορφώθηκε στο 0,6x, γεγονός που αντικατοπτρίζει ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών και συνετή διαχείριση κεφαλαίων. Ο Όμιλος προχωρά στο 2026 διατηρώντας ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς και τις ανταγωνιστικές βιομηχανικές του υποδομές. Υπό αυτές τις συνθήκες, η πρόβλεψη για το αναπροσαρμοσμένο EBITDA της οικονομικής χρήσης του 2026 εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 370 και 400 εκατομμυρίων ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο κ. Αλέξης Αλεξίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε:

«Το 2025 αποτελεί ακόμη μία χρονιά ισχυρής προόδου για τη Cenergy Holdings, αναδεικνύοντας την αδιάκοπη προσπάθειά μας να κατακτήσουμε νέες κορυφές στον τομέα των ενεργειακών υποδομών και να επιτύχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Η ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε απαιτητικά και σύνθετα έργα σε συνδυασμό με την προσήλωσή μας στις στρατηγικές μας προτεραιότητες, οδήγησαν σε ισχυρή ανάπτυξη και δημιουργία αξίας και στους δύο επιχειρηματικούς τομείς.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς, κάναμε σημαντικές επενδύσεις στα εργοστάσια παραγωγής τόσο χερσαίων όσο και υποθαλάσσιων καλωδίων. Οι περισσότερες ολοκληρώθηκαν εντός του 2025 και οι υπόλοιπες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Οι επενδύσεις αυτές έχουν ήδη ενισχύσει αισθητά την παραγωγική μας δυνατότητα, δίνοντάς μας την απαιτούμενη ευελιξία αλλά και την πεποίθηση ότι θα υλοποιήσουμε με επιτυχία το υψηλό μας ανεκτέλεστο υπόλοιπο και θα αξιοποιήσουμε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εκσυγχρονισμού των δικτύων.

Παράλληλα, ενισχύουμε την διεθνή μας παρουσία. Η κατασκευή του νέου εργοστασίου καλωδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες εξελίσσεται βάσει προγραμματισμού, τοποθετώντας την εταιρεία σε ισχυρή θέση για να αξιοποιήσει, από το 2ο εξάμηνο του 2027, τις ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά ενεργειακών υποδομών της Βόρειας Αμερικής.

Η επιτυχία της Cenergy Holdings στηρίζεται κυρίως στην αφοσίωση και τις ικανότητες των εργαζομένων μας, για τις οποίες νιώθω ιδιαίτερη εκτίμηση και τους ευχαριστώ θερμά. Διαθέτοντας ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο, διευρυμένες παραγωγικές δυνατότητες και αφοσίωση στην αποτελεσματική υλοποίηση των έργων μας, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο της ανάπτυξής μας. Η κύρια αποστολή μας παραμένει σταθερή: μεθοδική παραγωγή, επιχειρησιακή αριστεία και δημιουργία διαρκούς αξίας για τους μετόχους μας».

Επισκόπηση της χρονιάς

Το 2025, η Cenergy Holdings σημείωσε ακόμη μία χρονιά δυναμικής επιχειρησιακής και οικονομικής ανάπτυξης, αξιοποιώντας τόσο το ευνοϊκό περιβάλλον στην αγορά ενεργειακών υποδομών όσο και την επιτυχημένη υλοποίηση ενός πολυσχιδούς χαρτοφυλακίου έργων.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται στη συνεχή ζήτηση για έργα ενεργειακής μετάβασης, ηλεκτροδότησης και ενίσχυσης δικτύων. Ταυτόχρονα, η κερδοφορία ενισχύθηκε και στους δύο τομείς δραστηριότητας, καθώς ο Όμιλος παρέμεινε προσηλωμένος στην δημιουργία προστιθέμενης αξίας έναντι του κύκλου εργασιών, στην επιχειρησιακή αριστεία και στη συνετή επιλογή έργων.

Οι λειτουργικές επιδόσεις (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) σημείωσαν βελτίωση σε ετήσια βάση, γεγονός που αποδίδεται στην επιτυχή υλοποίηση σημαντικών έργων, στο ευνοϊκό μείγμα προϊόντων και έργων, καθώς και στις συνεχιζόμενες προσπάθειες για καλύτερη αποδοτικότητα στις παραγωγικές εγκαταστάσεις. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 348 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28% σε σχέση με το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 194 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος 0,26 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 86% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι νέες αναθέσεις έργων τόσο για τη Hellenic Cables όσο και τη Σωληνουργεία Κορίνθου διαμόρφωσαν το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στα 3,38 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Πρόσφατα παραδείγματα είναι η ανάθεση του υποβρύχιου συστήματος export καλωδίων για το έργο BC‑Wind της Ocean Winds στην Πολωνία, το συμβόλαιο προμήθειας 123 χλμ. για τον αγωγό φυσικού αερίου που συνδέει την Ελλάδα με τη Βόρεια Μακεδονία, η σύμβαση για την προμήθεια υποβρυχίων καλωδίων 66kV για το αιολικό πάρκο East Anglia TWO (OWF), καθώς και η σύμβαση για τον μήκους 41 χλμ. χερσαίο αγωγό LSAW για το έργο HyNet Carbon Capture and Storage (CCS) στο Liverpool Bay, Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο τομέας καλωδίων σημείωσε αξιόλογες επιδόσεις κατά το 2025, καταγράφοντας συνεχή αύξηση στην επιχειρηματική του δραστηριότητα και στα κέρδη. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,46 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 20%, κυρίως λόγω της υλοποίησης υποβρύχιων και χερσαίων έργων και της αυξημένης ζήτησης για προϊόντα καλωδίων. Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 241 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο κέρδους να διαμορφώνεται στο 16,5%, αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης μεγάλων έργων, της υψηλής αξιοποίησης των παραγωγικών εγκαταστάσεων και της ευνοϊκής μεταβολής του μείγματος πωλήσεων. Η εισροή νέων παραγγελιών διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με το ανεκτέλεστο υπόλοιπο να προσεγγίζει τα 2,9 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους, διασφαλίζοντας θετικές προοπτικές για το μέλλον. Το υψηλό ανεκτέλεστο ενισχύει τη θέση της Hellenic Cables στην αγορά ενεργειακής μετάβασης και στηρίζει τη στρατηγική της στον τομέα των υποθαλάσσιων και χερσαίων καλωδίων. Κατά το 2025, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες ανήλθαν σε 235 εκατ. ευρώ, εστιάζοντας στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και σε νέες στρατηγικές εγκαταστάσεις.

Ο τομέας των σωλήνων χάλυβα υπερέβη τα ιστορικά υψηλά του 2024, παρουσιάζοντας ακόμη μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και αυξημένη κερδοφορία. Το 2025 ολοκληρώθηκαν βασικές επενδύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας, οδηγώντας σε αύξηση του όγκου παραγωγής κατά 17%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών — 491 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους — ενισχύει περαιτέρω τις προοπτικές του τομέα. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την αποτελεσματική υλοποίηση έργων, ο τομέας διεύρυνε τη συνεργασία με κορυφαίους διεθνείς πελάτες ενέργειας, γεγονός που αποτυπώνεται στις νέες και υψηλού κύρους αναθέσεις έργων. Οι πωλήσεις κατέγραψαν άνοδο 4% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) αυξήθηκε κατά 15% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 108 εκατ. ευρώ. Η Σωληνουργεία Κορίνθου συνέχισε το στρατηγικό επενδυτικό σχέδιό της και ολοκλήρωσε την εγκατάσταση Concrete Weight Coating (CWC), απαραίτητη για υποθαλάσσια έργα αγωγών. Επιπλέον, η θυγατρική εταιρεία εγκατέστησε και έθεσε σε λειτουργία το μεγαλύτερο βιομηχανικό φωτοβολταϊκό σύστημα στέγης στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη.

Οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,06 δισ. ευρώ, λόγω κυρίως της υψηλότερης δραστηριότητας στα έργα καλωδίων, τα οποία συνέβαλαν με επιπλέον έσοδα 217 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024 (+38% ετήσια αύξηση), καθώς η νέα παραγωγική δυναμικότητα στο εργοστάσιο υποθαλάσσιων καλωδίων στην Κόρινθο ενίσχυσε σημαντικά την εκτέλεση ενεργειακών έργων. Περαιτέρω ώθηση στις πωλήσεις έδωσαν τόσο τα προϊόντα καλωδίων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών (+14% σε ετήσια βάση), όσο και τα έργα σωλήνων χάλυβα (+4% σε ετήσια βάση).

Η αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο καλωδιακών έργων σε συνδυασμό με τα έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας που εκτέλεσε εντός της χρονιάς ο τομέας σωλήνων χάλυβα, βελτίωσε το περιθώριο αναπροσαρμοσμένου EBITDA του Ομίλου, οδηγώντας το στα επίπεδα του 17% (+174 μβ σε σχέση με το 2024). Ως αποτέλεσμα, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 28% σε σύγκριση με το 2024, φτάνοντας τα 348 εκατ. ευρώ. Το τέταρτο τρίμηνο συνέβαλε με 87 εκατ. ευρώ στη συνολική λειτουργική κερδοφορία (+11% σε ετήσια βάση), με εξίσου ισχυρά περιθώρια.

Σε ένα περιβάλλον υποχώρησης των βασικών επιτοκίων αναφοράς αλλά και των δανειακών περιθωρίων, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 18%, στα 51 εκατ. ευρώ, έναντι 62 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Το μέσο επιτόκιο δανεισμού του Ομίλου διαμορφώθηκε περίπου στο 3,7% ετησίως την 31η Δεκεμβρίου, μειωμένο κατά 154 μβ σε σχέση με πέρσι, συμβάλλοντας στη μείωση των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων παρά τα υψηλότερα επίπεδα μέσου δανεισμού στη διάρκεια του έτους, λόγω των επενδύσεων στο τομέα των καλωδίων, αλλά και εποχικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Συναλλαγματικές ζημίες περίπου 5,8 εκατ. ευρώ λόγω διακράτησης μετρητών σε USD (σχετιζόμενες με την επένδυση στο Maryland) έχουν συμπεριληφθεί στα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ενώ το 2024, η διακράτηση δολαρίων οδήγησε σε συναλλαγματικό κέρδος 0,8 εκατ. ευρώ. Χωρίς αυτήν την επίδραση, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα θα ήταν μειωμένα κατά 28% συγκριτικά με το 2024.

Ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης και των χαμηλότερων καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 39%, φτάνοντας τα 249 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 194 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54 εκατ. ευρώ έναντι του 2024 και αντιστοιχώντας στο 9,4% των εσόδων.

Οι προγραμματισμένες επενδύσεις και στους δύο τομείς οδήγησαν σε συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 263 εκατ. ευρώ το 2025, ποσό συγκρίσιμο με τα 259 εκατ. ευρώ του 2024. Η πλειονότητα, και πιο συγκεκριμένα 235 εκατ. ευρώ, αφορούσαν τον τομέα καλωδίων, ενώ 29 εκατ. ευρώ προήλθαν από τη Σωληνουργεία Κορίνθου. Την 31η Δεκεμβρίου 2025, το κεφάλαιο κίνησης [1] παρέμεινε αρνητικό στα -18 εκατ. ευρώ — χαμηλότερο σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2024 — κυρίως λόγω του χρονισμού σημαντικών πληρωμών «οροσήμων» («milestone payments») από πελάτες καλωδίων στο τέλος του έτους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, οι μελλοντικές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης θα συνεχίσουν να επηρεάζονται από τον χρονισμό των προκαταβολών και των «οροσήμων» σε ενεργειακά έργα, καθώς και από τις διακυμάνσεις στις τιμές πρώτων υλών. Σε γενικές γραμμές πάντως, ένα μεσοπρόθεσμα βιώσιμο κεφάλαιο κίνησης εκτιμάται πως θα κυμανθεί στο 6% – 9% των εσόδων.

Οι παραπάνω επενδύσεις οδήγησαν σε αύξηση του καθαρού δανεισμού κατά 52 εκατ. ευρώ σε σχέση με τις 31.12.2024, φτάνοντας στα 204 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο Όμιλος συνέχισε να επωφελείται από την ισχυρή ρευστότητα που δημιουργήθηκε από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2024. Η ΑΜΚ συνέβαλε κατά 150 εκατ. ευρώ στην ταμειακή θέση της μητρικής στο τέλος του έτους, ποσό που θα διατεθεί αποκλειστικά για την επένδυσης στις ΗΠΑ, μειώνοντας παράλληλα τον δείκτη μόχλευσης[2] στο πολύ χαμηλό 0,60x και πολύ κοντά στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Εάν τα μετρητά από την ΑΜΚ εξαιρεθούν από τον υπολογισμό της μόχλευσης, ο δείκτης διαμορφώνεται στο 1,04x, επίπεδο που παραμένει αποδεκτό.

Λαμβάνοντας υπόψη τις κεφαλαιουχικές δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν από την ΑΜΚ, οι ελεύθερες ταμειακές ροές[3] είναι θετικές και ίσες με 23 εκατ. ευρώ, γεγονός που υπογραμμίζει την ισχυρή ικανότητα του Ομίλου να παράγει ταμειακές ροές, ακόμη και σε περίοδο έντονης επενδυτικής δραστηριότητας. Χωρίς την προσαρμογή αυτή, οι ελεύθερες ταμειακές ροές θα ήταν, αναμενόμενα, αρνητικές στα -15 εκατ. ευρώ για το 2025.

[1] Το κεφάλαιο κίνησης ορίζεται ως το άθροισμα των: α) αποθεμάτων, β) βραχυπρόθεσμων εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων, γ) συμβατικών περιουσιακών στοιχείων, δ) βραχυπρόθεσμου κόστους συμβάσεων, ε) προκαταβολής φόρου εισοδήματος, μείον στ) βραχυπρόθεσμων εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων, ζ) προβλέψεων, η) βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων συμβατικών υποχρεώσεων και θ) υποχρέωσης από φόρο εισοδήματος.

[2] Net debt / EBITDA, as defined in Appendix D “Alternative Performance Measures (APMs)”.

[3] Free cash flow is defined as net cash inflows from operating activities minus cash outflows used for the acquisition of property, plant and equipment & intangible assets.

Καλώδια

Ο κύκλος εργασιών του τομέα καλωδίων αυξήθηκε κατά 20% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 1,46 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της ισχυρής ανάπτυξης στα καλωδιακά έργα (+38% σε ετήσια βάση), μετά τη σταδιακή αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στο εργοστάσιο υποθαλάσσιων καλωδίων. Στα καλωδιακά προϊόντα, η ισχυρή ζήτηση συνέβαλε στη διατήρηση ικανοποιητικών περιθωρίων κερδοφορίας. Έτσι, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 241 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 34% σε ετήσια βάση, με τα περιθώρια να φτάνουν το 16,5%, καταγράφοντας άνοδο 179 μβ σε σύγκριση με το 2024. Το υψηλότερο ποσοστό των έργων στο συνολικό μείγμα των πωλήσεων, μαζί με τα σταθερά περιθώρια σε όλες τις δραστηριότητες του τομέα, ήταν οι βασικοί παράγοντες της βελτίωσης της κερδοφορίας στα καλώδια.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, η Hellenic Cables συμμετείχε ενεργά σε διαγωνισμούς εξασφαλίζοντας πολλές αναθέσεις έργων και συμφωνίες-πλαίσιο:

Διασυνδέσεις:

Έργο με το «κλειδί στο χέρι» (turnkey) για τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος καλωδίων 150kV για τη διασύνδεση της Ηγουμενίτσας με την Κέρκυρα.

Η Ocean Winds ανέθεσε, σε κοινοπραξία που σχηματίστηκε από τη Hellenic Cables και τη DEME Offshore, σύμβαση για το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τη μεταφορά, την εγκατάσταση, τις εργασίες τερματισμού και δοκιμών περίπου 29χλμ. υποβρύχιων καλωδίων μεταφοράς 275kV HVAC εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης, επιπλέον των εφεδρικών ποσοτήτων, για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο BC‑Wind στην Πολωνία.

Σύμβαση έργου με το «κλειδί στο χέρι» (turnkey), σε κοινοπραξία με την Asso.subsea, από τη Réseau de Transport d’Électricité (RTE) για τα καλώδια μεταφοράς ενέργειας εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης (HVAC) 225 kV του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Dunkerque Offshore, στη Γαλλία.

Σύμβαση έργου για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τις δοκιμές υποβρύχιων καλωδίων 230kV και προμήθεια των αντίστοιχων εξαρτημάτων και ανταλλακτικών υλικών για το έργο Silver Run Expansion στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Χερσαία έργα και συμβάσεις πλαίσιο:

Συμβάσεις πλαίσιο με ευρωπαίους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) για καλώδια χαμηλής και μέσης τάσης.

Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα:

Σύμβαση με την Seaway7 για 165χλμ. υποβρυχίων καλωδίων 66kV για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο East Anglia TWO (EA2) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ταυτόχρονα, πολλά σημαντικά έργα παραδόθηκαν πλήρως ή μερικώς μέσα στο 2025. Ενδεικτικά:

Οι εργασίες εγκατάστασης για το έργο «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey) Ostwind 3 (σύστημα καλωδίων διασύνδεσης 220 kV) στη Γερμανία για την 50Hz προχώρησαν σημαντικά κατά τη διάρκεια του έτους.

Ολοκληρώθηκε η παραγωγή των καλωδίων διασύνδεσης και inter-array του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Thor στη Δανία, των καλωδίων διασύνδεσης για την πλατφόρμα DolWin Kappa στη Γερμανία, των καλωδίων διασύνδεσης για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο East Anglia 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και των πρώτων παρτίδων καλωδίων για το έργο Nordseecluster στη Γερμανία.

Η παραγωγή προχώρησε σύμφωνα με τον προγραμματισμό και συνεχίστηκε έως το τέλος του έτους για τα καλώδια διασύνδεσης και inter-array των υπεράκτιων αιολικών πάρκων Baltyk II και III στην Πολωνία, για τα καλώδια των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ νησιών στο Ιόνιο Πέλαγος (Ελλάδα), καθώς και για τα καλώδια διασύνδεσης του υπεράκτιου αιολικού πάρκου “Eoliennes en Mer – Dieppe Le Tréport” στη Γαλλία.

Προχώρησε επίσης σημαντικά η παραγωγή των υπογείων καλωδίων 220kV για τη διασύνδεση του υπεράκτιου αιολικού πάρκου Gennaker στη Βαλτική Θάλασσα, ενώ στο τέταρτο τρίμηνο ξεκίνησε και η παραγωγή των υποβρυχίων καλωδίων διασύνδεσης του έργου.

Συνολικά, η Hellenic Cables εξασφάλισε περίπου 800 εκατ. ευρώ σε νέες παραγγελίες (μεμονωμένα έργα και μακροπρόθεσμες συμφωνίες πλαίσιο) και αναγνώρισε κοντά στα 950 εκατ. ευρώ έσοδα από τις ίδιες πηγές. Ως αποτέλεσμα, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του τομέα ανήλθε σε 2,88 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025 (έναντι 3,02 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024).

Το καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 14% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 40 εκατ. ευρώ, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τα χαμηλότερα επιτόκια, παρά τις συνεχιζόμενες ανάγκες χρηματοδότησης του επενδυτικού προγράμματος στις εγκαταστάσεις παραγωγής και τις απαιτήσεις κεφαλαίου κίνησης των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 44% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 166 εκατ. ευρώ (έναντι 115 εκατ. ευρώ το 2024), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους έφτασαν αντίστοιχα τα 130 εκατ. ευρώ (έναντι 90 εκατ. ευρώ το 2024).

Παρά τα επενδυτικά προγράμματα, ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε οριακά κατά 6 εκατ. ευρώ, φτάνοντας τα 320 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2025. Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά τη συνετή διαχείριση κεφαλαίου κίνησης από τον Όμιλο, ιδιαίτερα αφού η νέα παραγωγική δυναμικότητα τέθηκε πλήρως σε λειτουργία, οδηγώντας σε αρνητικό κεφάλαιο κίνησης -56 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους, βελτιωμένο κατά 44 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του τομέα ανήλθαν σε 235 εκατ. ευρώ το 2025 και αφορούσαν κυρίως:

43 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη της νέας μονάδας παραγωγής χερσαίων καλωδίων στο Maryland, ΗΠΑ.

94 εκατ. ευρώ για την ολοκλήρωση της επέκτασης της παραγωγικής δυναμικότητας στο εργοστάσιο υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο. Η νέα δυναμικότητα τέθηκε σταδιακά σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του 2025.

89 εκατ. ευρώ για νέες γραμμές παραγωγής και εξοπλισμό στα εργοστάσια χερσαίων καλωδίων στη Θήβα, με στόχο τη δημιουργία μιας κορυφαίας μονάδας παραγωγής επίγειων και υπόγειων καλωδίων μέσης, υψηλής και υπερυψηλής τάσης. Η επένδυση προχώρησε ομαλά καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2026, με ολόκληρη τη νέα δυναμικότητα να μπαίνει σε πλήρη λειτουργία. Πραγματοποιήθηκαν επίσης επιλεγμένες αναβαθμίσεις στο εργοστάσιο του Ελεώνα που αποτελεί την βασική μονάδα παραγωγής καλωδίων χαμηλής τάσης.

9 εκατ. ευρώ για το εργοστάσιο στο Βουκουρέστι, Ρουμανία.

Σωλήνες Χάλυβα

Το 2025, ο τομέας σωλήνων χάλυβα συνέχισε με ισχυρή ανάπτυξη, παρουσιάζοντας καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα από το 2024, τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και κερδοφορίας. Ο κύκλος εργασιών άγγιξε τα 600 εκατ. ευρώ (597 εκατ. Ευρώ) από 573 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε σημαντικά, φτάνοντας τα 108 εκατ. ευρώ (+15% σε ετήσια βάση), έναντι 94 εκατ. ευρώ το 2024. Ο όγκος παραγωγής σημείωσε επίσης σημαντική άνοδο, φτάνοντας τους 335 χιλιάδες τόνους, δηλ. αύξηση 17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι διαρκώς υψηλές τιμές ενέργειας, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών αναταραχών και της αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές, έχουν ενισχύσει την ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια, ιδιαιτέρως μέσω της διαφοροποίησης τόσο των πηγών όσο και των διαδρομών μεταφοράς φυσικού αερίου. Αυτό το περιβάλλον έχει οδηγήσει στη διατήρηση σημαντικών επενδύσεων στις υποδομές αγωγών. Ταυτόχρονα, οι κυβερνήσεις και οι αρμόδιοι φορείς χάραξης πολιτικής προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους για την ενεργειακή μετάβαση, εστιάζοντας στο κόστος, στην ασφάλεια εφοδιασμού και στην απανθρακοποίηση. Αυτή η μεταβολή στρατηγικής επιταχύνει την υλοποίηση έργων υποδομών, μεταξύ των οποίων οι διασυνοριακοί αγωγοί φυσικού αερίου αλλά και οι πρωτοβουλίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (Carbon Capture and Storage – CCS), που θεωρούνται πλέον ουσιαστικές τόσο για τη μείωση των εκπομπών όσο και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου προς πιο καθαρές μορφές ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Σωληνουργεία Κορίνθου εξασφάλισε αρκετά έργα υψηλού κύρους, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της θέση στην αγορά:

41χλμ. σωλήνων χάλυβα ευθείας ραφής βυθιζόμενου τόξου (LSAW) για το χερσαίο τμήμα του αγωγού HyNet CO₂ στο Λίβερπουλ, που υλοποιείται από την ENI. Το έργο αποτελεί στρατηγικής σημασίας υποδομή για την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών άνθρακα και των ευρύτερων κλιματικών δεσμεύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Διασυνδετήριος Αγωγός Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, που αναπτύσσεται από κοινού από τον ΔΕΣΦΑ και τη NOMAGAS. Ο αγωγός, μήκους 123χλμ. — από τα οποία τα 55χλμ. στην Ελλάδα είχαν ήδη ανατεθεί σε προηγούμενα έτη — παρήχθη μερικώς το 2025, με την ολοκλήρωση να αναμένεται στις αρχές του 2026.

Μία πολυετής στρατηγική συμφωνία-πλαίσιο με την Gasunie (Ολλανδία και Γερμανία) για έργα ενεργειακών υποδομών επόμενης γενιάς.

Οι πρόσθετες αναθέσεις στην Ευρώπη (στην Ιταλία από τη Snam για τον αγωγό φυσικού αερίου Adriatica, καθώς και στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία και στην Αυστρία) συνεχίζουν να ενισχύουν το μερίδιο αγοράς της Σωληνουργεία σε ανεπτυγμένες αγορές. Η Εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε μια μακρά λίστα διεθνών διαγωνισμών, επεκτείνοντας την παρουσία της στην Ασία και την Αμερική.

Την ίδια στιγμή, κατά τη διάρκεια του 2025, η Σωληνουργεία Κορίνθου κατασκεύασε και υλοποίησε αρκετά σημαντικά έργα, όπως:

Τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου βαθέων υδάτων Neptun Deep της OMV Petrom στη Ρουμανία (162χλμ. σωλήνες LSAW διαμέτρου 30”).

Το έργο Trion μεγάλου βάθους στον Κόλπο του Μεξικού, που περιλάμβανε 118χλμ. χαλύβδινων σωλήνων χάλυβα υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW).

Διάφορους αγωγούς για τη Snam στην Ιταλία, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων της υποδομής φυσικού αερίου Adriatica, η πλειονότητα των οποίων είναι πιστοποιημένη για μεταφορά έως και 100% υδρογόνου.

Έργα αγωγών μεγάλων διαμέτρων για πελάτες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και υπεράκτιους αγωγούς υψίσυχνης συγκόλλησης HFW για έργα στη Βόρεια Θάλασσα και τη Νορβηγική Θάλασσα.

Ως αποτέλεσμα, την 31η Δεκεμβρίου 2025, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του τομέα σωλήνων χάλυβα ανήλθε σε 491 εκατ. ευρώ, από 427 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Η λειτουργική κερδοφορία δημιούργησε ισχυρές ταμειακές ροές, επιτρέποντας τη χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών ύψους 29 εκατ. ευρώ για βελτιώσεις παραγωγικότητας εξ ολοκλήρου μέσω εσωτερικών πόρων. Συγκεκριμένα, η Σωληνουργεία Κορίνθου συνέχισε την αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής και την ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, γεγονός που οδήγησε σε βελτιωμένη λειτουργική απόδοση και υψηλότερους όγκους παραγωγής. Η νέα εγκατάσταση Concrete Weight Coating (CWC), που τέθηκε σε λειτουργία στη μονάδα της Θίσβης, ενισχύει σημαντικά τη δυνατότητα της εταιρείας να προσφέρει πλήρεις και ολοκληρωμένες λύσεις για υπεράκτιους αγωγούς σε μία τοποθεσία, ενδυναμώνοντας περαιτέρω τη θέση της στη διεθνή αγορά ενεργειακών υποδομών.

Ως αποτέλεσμα των ισχυρότερων λειτουργικών ταμειακών ροών και των στοχευμένων επενδύσεων, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά ένα τρίτο, φτάνοντας τα 10 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Τα καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος μειώθηκε κατά 45% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 10 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τα μειωμένα επίπεδα καθαρού δανεισμού σε όλη τη διάρκεια του έτους και τα χαμηλότερα επιτόκια. Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 36%, φτάνοντας τα 86 εκατ. ευρώ έναντι 63 εκατ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν επίσης σημαντικά, στα 66 εκατ. ευρώ, από 48 εκατ. ευρώ το 2024.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Σωληνουργεία Κορίνθου πέτυχε έναν από τους στόχους βιωσιμότητας που είχε θέσει, καλύπτοντας το 80% της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το επίτευγμα αυτό κατέστη δυνατό μέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος στέγης ισχύος 7,1MW, καθώς και της προμήθειας πρόσθετης πράσινης ενέργειας μέσω μακροχρόνιων Συμβάσεων Αγορών Ενέργειας (PPAs). Η εταιρεία διατηρεί τη δέσμευσή της για την επίτευξη 100% ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ έως το 2030, συνεχίζοντας τη στρατηγική απαλλαγής από τον άνθρακα που ξεκίνησε το 2022.

Μεταγενέστερα Γεγονότα

Στις 4 Μαρτίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της Cenergy Holdings αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου 2026 τη διανομή μεικτού μερίσματος 0,26 ευρώ ανά μετοχή.

Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τον πόλεμο στο Ιράν και τις ευρύτερες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή και συνεχίζει να αξιολογεί τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των εξελίξεων αυτών, καθώς και των γενικότερων μακροοικονομικών συνθηκών, στις εταιρείες και στον Όμιλο.

Προοπτικές

Η ενεργειακή μετάβαση εξελίσσεται γρήγορα, προσφέροντας μόνιμη και διαρκή στήριξη στις επενδύσεις για ηλεκτροδότηση, ενίσχυση δικτύων και ενεργειακή ασφάλεια. Η Cenergy Holdings προσαρμόζεται πλήρως στις νέες τάσεις, συμμετέχοντας ενεργά στην προώθηση βιώσιμων λύσεων ηλεκτροδότησης και στη μείωση των εκπομπών άνθρακα. Ο Όμιλος έχει αποδείξει την ικανότητά του να ανταποκρίνεται σε ένα δυναμικό και αβέβαιο παγκόσμιο περιβάλλον, χάρη στη συνεπή στρατηγική του, την αποτελεσματική εκτέλεση έργων και τις έγκαιρες βιομηχανικές επενδύσεις.

Ο τομέας καλωδίων έχει πλέον ολοκληρώσει ή βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση όλων των μεγάλων έργων επέκτασης της παραγωγικής ικανότητας στην Ελλάδα, για χερσαία και υποθαλάσσια καλώδια. Οι επενδύσεις αυτές αύξησαν σημαντικά τις δυνατότητες παραγωγής και την επιχειρησιακή ευελιξία του τομέα, ενώ ήδη μεγάλο μέρος της νέας δυναμικότητας έχει δεσμευτεί από υπάρχουσες παραγγελίες. Με αυτά τα δεδομένα, ο τομέας ετοιμάζεται να περάσει στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης με ενισχυμένη ικανότητα ανάληψης έργων και άρα μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για το μέλλον. Ταυτόχρονα, το νέο εργοστάσιο καλωδίων στις ΗΠΑ προχωρά σύμφωνα με το πρόγραμμα και αναμένεται να λειτουργήσει το 2ο εξάμηνο του 2027, διευρύνοντας περαιτέρω το βιομηχανικό αποτύπωμα και τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες εξέλιξης του Ομίλου. Έτσι, ο τομέας καλωδίων μπαίνει δυναμικά στο 2026, με αυξημένη παραγωγικότητα και ισχυρή εμπορική κατεύθυνση. Τέλος, το αυξημένο ενδιαφέρον για υπεράκτια αιολικά έργα στην Ευρώπη και οι αναβαθμίσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα δημιουργούν σημαντικές προοπτικές για την επόμενη χρονιά.

Η δυναμική στον τομέα των Σωλήνων Χάλυβα παραμένει ισχυρή, ανακλώντας τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα στις διεθνείς ενεργειακές υποδομές και το σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών στην αρχή του νέου έτους. Το εργοστάσιο της Θίσβης επιτυγχάνει σταθερές παραδόσεις έργων με υψηλά περιθώρια κέρδους, από αξιοποιώντας επιλεκτικές προσεγγίσεις στην ανάληψη νέων έργων, λειτουργική αριστεία και τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα. Οι στοχευμένες επενδύσεις για αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας, βελτίωση αποδοτικότητας και ενίσχυση τεχνολογικών δυνατοτήτων συνέβαλαν περαιτέρω στην ενίσχυση της κερδοφορίας και άνοιξαν δρόμους για επιπλέον αναπτυξιακές ευκαιρίες. Προχωρώντας μπροστά, η Σωληνουργεία Κορίνθου εκτιμά ότι η ζήτηση για έργα υποδομών φυσικού αερίου, που παραμένει το βασικό μεταβατικό καύσιμο σε παγκόσμια κλίμακα, θα διατηρηθεί προσφέροντας μια σχετική προβλεψιμότητα στα αποτελέσματα. Η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, από την άλλη, παρέχει ευκαιρίες με τους αγωγούς δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) καθώς και τις υποδομές υδρογόνου αλλά πιο μακροπρόθεσμα. Η εταιρεία βρίσκεται σε στρατηγική θέση ώστε να εκμεταλλευτεί αυτές τις εξελίξεις, αξιοποιώντας την τεχνολογική της εμπειρία και την ισχυρή παρουσία της στην αγορά.

Συνολικά, με ένα ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, αυξημένη βιομηχανική δυναμικότητα και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, η Cenergy Holdings βρίσκεται σε πολύ καλή θέση για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εκτιμούμε ότι το αναπροσαρμοσμένο EBITDA για το 2026 θα κυμανθεί μεταξύ 370–400 εκατ. ευρώ. Η προοπτική αυτή βασίζεται σε αρκετές παραδοχές, μεταξύ των οποίων: (α) ομαλή υλοποίηση των ενεργειακών έργων και στους δύο τομείς, (β) ισχυρή ζήτηση για προϊόντα καλωδίων και (γ) περιορισμένες επιπτώσεις από το αβέβαιο παγκόσμιο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον, το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει υψηλές πληθωριστικές πιέσεις ή/και προκλήσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα ή/και άλλες πιθανές διαταραχές.

Έκθεση του Ελεγκτή

Ο ορκωτός ελεγκτής, PwC Bedrijfsrevisoren, που εκπροσωπείται από τον κ. Alexis Van Bavel, επιβεβαίωσε ότι από τον τακτικό έλεγχο, ο οποίος έχει ουσιωδώς ολοκληρωθεί, μέχρι σήμερα δεν προέκυψαν ουσιώδεις ανακρίβειες στο προσχέδιο της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης και της ενοποιημένης κατάστασης αποτελεσμάτων και ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες σε αυτό το Δελτίο Τύπου είναι συνεπείς από κάθε ουσιώδη άποψη με το προσχέδιο της ενοποιημένης κατάστασης οικονομικής θέσης και της ενοποιημένης κατάσταση αποτελεσμάτων καταστάσεων από όπου προέρχονται. Οι διαδικασίες περιορισμένης διασφάλισης του τακτικού ελεγκτή επί της ενοποιημένης έκθεσης βιωσιμότητας του Ομίλου, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2025, βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.