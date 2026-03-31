crediabank:-Το-στοίχημα-της-ποιότητας-του-βιβλίου-και-η-απαιτητική-αποτίμηση

Με δεδομένη πλέον την υπερκάλυψη (πάνω από δύο φορές), οι συντονιστές ανάδοχοι της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της CrediaBank καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ του σημαντικού discount της έκδοσης έναντι της τιμής στο ταμπλό και της διαμόρφωσης ενός ποιοτικού βιβλίου προσφορών. Η παράμετρος αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών (0,80 ευρώ) υπολείπεται αισθητά της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής (1,09 ευρώ) διαμορφώνοντας συνθήκες που θα δοκιμάσουν τη συμπεριφορά της μετοχής κατά την ενσωμάτωση των νέων τίτλων.

Υπό αυτό το πρίσμα, η όσο το δυνατόν υψηλότερη συμμετοχή long term χαρτοφυλακίων λειτουργεί ως παράγοντας ανάσχεσης δυνητικών πιέσεων κατοχύρωσης κερδών, με τους τρεις «σωματοφύλακες» (Fiera, Discovery και Marbella) που καλύπτουν τα 110 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ να ενισχύουν στις «γραμμές άμυνας». Αντίθετα, σε σενάριο ενισχυμένης παρουσίας hedge funds, οι πιέσεις στη μετοχή θα μπορούσαν να ενταθούν, ιδίως σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας στη βάση του διεθνούς σκηνικού.

Η διάρθρωση της συνδυασμένης προσφοράς προβλέπει αρχική κατανομή με σαφή προσανατολισμό προς το εξωτερικό, καθώς το 80% των νέων μετοχών (έως 300 εκατ.) κατευθύνεται στη διεθνή προσφορά και μόλις το 20% (έως 75 εκατ.) στην ελληνική δημόσια προσφορά. Ωστόσο, η εν λόγω κατανομή δεν είναι δεσμευτική. Τελικό «καταλύτη» αποτελεί η ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε σκέλος, με το Διοικητικό Συμβούλιο να διατηρεί τη δυνατότητα ανακατανομής των μετοχών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη της κατά προτεραιότητα ικανοποίησης των δικαιωμάτων προνομιακής κατανομής.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η αρχική διάρθρωση 20% – 80% λειτουργεί περισσότερο ως σημείο εκκίνησης και όχι ως τελική «γραμμή». Όπως αναφέρεται, σε περίπτωση υπερκάλυψης σε ένα εκ των δύο βιβλίων, μετοχές που δεν θα απορροφηθούν στο άλλο μπορούν να μεταφερθούν, ενισχύοντας το τμήμα με την ισχυρότερη επενδυτική ζήτηση.

Απαιτητικά επίπεδα αποτίμησης

Την ίδια στιγμή, σε pro forma βάση, το tangible book value της Credia για το 2025 διαμορφώθηκε σε 616,7 εκατ. ευρώ, στα οποία προστίθεται negative goodwill από τη συναλλαγή της HSBC Malta ύψους 220 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τη βάση στα 836,7 εκατ. ευρώ. Με την προσθήκη παρακρατηθέντων κερδών της τάξης των 12 εκατ. ευρώ, το pro forma TBV διαμορφώνεται στα 848,7 εκατ. ευρώ. Σε αυτό προστίθεται η κεφαλαιακή ενίσχυση από την δρομολογούμενη ΑΜΚ, ύψους 300 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό tangible book value να προσεγγίζει τα 1,15 δισ. ευρώ.

Από πλευράς αποτίμησης, στα 0,8 ευρώ, η κεφαλαιοποίηση της τράπεζας τοποθετείται χαμηλότερα των 1,294 δισ. ευρώ σε όρους pre-money και περί τα 1,594 δισ. ευρώ μετά την αύξηση. Λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των μετοχών μετά την αύξηση (1.993.012.407) και με βάση την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή (1,09 ευρώ), η αποτίμηση σε fully diluted όρους αντιστοιχεί σε δείκτη P/TBV της τάξης του 1,9x. Ακόμη και σε επίπεδα τιμής κοντά στο 1 ευρώ, ο δείκτης παραμένει άνω του 1,7x, υψηλότερα έναντι των συστημικών που διαπραγματεύονται κοντά στα 1,1x κατά μέσο όρο.

Lock-up 180 ημερών για Υπερταμείο, Thrivest

Επιπλέον, προβλέπεται περίοδος δέσμευσης (lock-up) 180 ημερών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών., η οποία καλύπτει την εταιρεία, την ΕΕΣΥΠ και τη Thrivest.

Η δέσμευση αφορά, για τους βασικούς μετόχους, την αποχή από πωλήσεις ή προσφορές μετοχών στην αγορά, λειτουργώντας ως μηχανισμός αποτροπής άμεσης πίεσης στην τιμή μετά την ολοκλήρωση της αύξησης. Πρόκειται για τυπική πρόβλεψη σε αντίστοιχες συναλλαγές, με σαφή στόχο τη διατήρηση συνθηκών ομαλής διαπραγμάτευσης στο αρχικό διάστημα. Ωστόσο, το πλαίσιο συνοδεύεται από ένα ευρύ πλέγμα εξαιρέσεων, το οποίο στην πράξη μετριάζει τον βαθμό «ακαμψίας» του lock – up.

Για την εταιρεία, επιτρέπεται η έκδοση νέων μετοχών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος δωρεάν διάθεσης προς στελέχη και μέλη διοίκησης, που αναμένεται να υλοποιηθεί έως το τέλος του 2026.

Για την ΕΕΣΥΠ, προβλέπονται δυνατότητες διάθεσης μετοχών εκτός αγοράς, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο δημόσιας πρότασης, εταιρικών μετασχηματισμών ή ιδιωτικών συναλλαγών κατόπιν διαπραγμάτευσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πρόκειται για πωλήσεις μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς ή επιταχυνόμενων διαδικασιών (ABB). Σε ορισμένες περιπτώσεις, τίθεται και όρος μετακύλισης της δέσμευσης (lock – up) στον νέο επενδυτή.

Αντίστοιχα, για τη Thrivest προβλέπεται δυνατότητα διάθεσης μετοχών σε εταιρικά γεγονότα (π.χ. δημόσια πρόταση ή συγχώνευση) ή μέσω ιδιωτικών συναλλαγών και block trades, εκτός του μηχανισμού συνεχούς διαπραγμάτευσης, επίσης με πρόβλεψη δέσμευσης του αποκτώντος.