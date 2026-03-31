financial-times:-Απόπειρα-επένδυσης-συνδεόμενης-με-Χέγκσεθ-πριν-τον-πόλεμο-με-το-Ιράν

Ρεπορτάζ των Financial Times αναφέρει ότι χρηματομεσίτης που εκπροσωπούσε τα συμφέροντα του Αμερικανού υπουργού Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ επιχείρησε να πραγματοποιήσει επένδυση εκατομμυρίων δολαρίων σε διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο της αμυντικής βιομηχανίας λίγες ημέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Το Πεντάγωνο διέψευσε κατηγορηματικά το δημοσίευμα, χαρακτηρίζοντάς το «εντελώς ψευδές και κατασκευασμένο».

Το δημοσίευμα των Financial Times

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται τρεις ανώνυμες πηγές, χρηματομεσίτης που αντιπροσώπευε τα συμφέροντα του Πιτ Χέγκσεθ στη Morgan Stanley επικοινώνησε τον Φεβρουάριο με τη BlackRock σχετικά με επένδυση πολλών εκατομμυρίων δολαρίων στο διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο Defense Industrials Active ETF.

Η επαφή φέρεται να έγινε πριν από την έναρξη του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Το συγκεκριμένο επενδυτικό προϊόν ιδρύθηκε τον Μάιο του 2025 και επικεντρώνεται στην αμυντική βιομηχανία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους Financial Times, η επένδυση δεν προχώρησε, καθώς το συγκεκριμένο ETF δεν ήταν διαθέσιμο προς αγορά για πελάτες της Morgan Stanley. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι δεν είναι σαφές ποια ήταν η δυνατότητα του χρηματομεσίτη να πραγματοποιεί επενδύσεις εξ ονόματος του υπουργού, ούτε εάν ο ίδιος ο Χέγκσεθ είχε γνώση της κίνησης.

Διάψευση από το Πεντάγωνο

Ο εκπρόσωπος του αμερικανικού Πενταγώνου Σον Παρνέλ απέρριψε το δημοσίευμα, δηλώνοντας μέσω της πλατφόρμας X ότι είναι «εντελώς ψευδές και κατασκευασμένο» και ζητώντας την άμεση ανάκλησή του.

«Ούτε ο υπουργός Χέγκσεθ ούτε κάποιος από τους αντιπροσώπους του ήλθαν σε επαφή με την BlackRock σχετικά με οποιαδήποτε τέτοια επένδυση», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου.

Μέχρι στιγμής, ούτε η BlackRock ούτε η Morgan Stanley έχουν σχολιάσει το δημοσίευμα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Έρευνα για κινήσεις στις αγορές πριν τον πόλεμο

Η πληροφορία δημοσιοποιείται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ευρύτερη εξέταση επενδυτικών κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν πριν από την απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να ξεκινήσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αν και ορισμένες από τις τοποθετήσεις ενδέχεται να αποτελούν απλώς επενδυτικές επιλογές, ειδικοί επισημαίνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εγείρονται ερωτήματα σχετικά με πιθανή εσωτερική πληροφόρηση ή διαρροές που θα μπορούσαν να επηρέασαν τη συμπεριφορά των αγορών.