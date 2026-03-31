ubs:-Ελληνικές-τράπεζες-με-ισχυρή-ανάπτυξη-και-ελκυστική-κερδοφορία-έως-το-2028

Η UBS αξιολογεί τα νέα επιχειρηματικά πλάνα των μεγάλων ελληνικών τραπεζών ως σαφή ένδειξη ισχυρής δυναμικής κερδοφορίας και ελκυστικών αποδόσεων ιδίων κεφαλαίων για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την ανάλυση του οίκου, ο κλάδος αναμένεται να διατηρήσει υψηλές αποδόσεις (ROTE) κοντά ή πάνω από το 17% έως το 2028, ενώ η UBS διατηρεί θετική στάση για το σύνολο του κλάδου.

Το βασικό μήνυμα της UBS είναι ότι, παρά τις πρόσφατες πιέσεις στις αποτιμήσεις λόγω του διεθνούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν μια «structural story» με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και σαφή ορατότητα.

Σε επίπεδο αποτιμήσεων, ο κλάδος διαπραγματεύεται με δείκτη P/E περίπου 7,1 φορές για το 2027, δηλαδή με έκπτωση περίπου 13% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, δημιουργώντας σύμφωνα με τη UBS ελκυστικό σημείο εισόδου για τους επενδυτές.

Τιμές-στόχοι και περιθώρια ανόδου

Τράπεζα Πειραιώς: 10,80 ευρώ, περιθώριο ανόδου 59%

Alpha Bank: 4,65 ευρώ, περιθώριο 52%

Eurobank: 4,60 ευρώ, περιθώριο 44%

Εθνική Τράπεζα: 17,30 ευρώ, περιθώριο 36%

Και οι τέσσερις τράπεζες καλύπτονται με σύσταση «αγορά», με την UBS να ξεχωρίζει τη Eurobank ως κορυφαία επιλογή λόγω της ισχυρής ανάπτυξης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και της υψηλής κερδοφορίας.

Βασικά μεγέθη και προοπτικές

Η πιστωτική επέκταση στις επιχειρήσεις παραμένει ισχυρή, με διψήφιους ρυθμούς (+12,9% σε ετήσια βάση στο δ’ τρίμηνο), ιδιαίτερα για την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank. Η Πειραιώς διατηρεί ισχυρή θέση ως η μεγαλύτερη τράπεζα σε όγκο δανείων.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) εμφανίζουν σταθεροποίηση, ενώ τα περιθώρια επιτοκίου (NIM) παραμένουν σε σταθερά επίπεδα. Η γεωγραφική διαφοροποίηση της Eurobank ενισχύει τη σταθερότητα των εσόδων της.

Business plans και στόχοι

Τα νέα επιχειρηματικά πλάνα των τραπεζών ενισχύουν την ορατότητα για την επόμενη τριετία:

Eurobank: αύξηση EPS περίπου 10% ετησίως, ROTE κοντά στο 17%

Εθνική Τράπεζα: ισχυρή πιστωτική επέκταση, ROTE στο 17%

Πειραιώς: αύξηση EPS 10%, ROTE 16,5% έως το 2028

Κοινός παρονομαστής είναι η ενίσχυση των προμηθειών, η βελτίωση της αποδοτικότητας μέσω τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και η σταδιακή αύξηση των διανομών προς τους μετόχους.

Κίνδυνοι και μαξιλάρια ασφαλείας

Το κύριο ρίσκο παραμένει το μακροοικονομικό περιβάλλον – επιτόκια, ανάπτυξη, αγορά ακινήτων και ποιότητα ενεργητικού. Παράλληλα, η ισχυρή δημοσιονομική θέση της Ελλάδας και η συνεχιζόμενη πιστωτική ανάπτυξη λειτουργούν ως σημαντικά «μαξιλάρια» για τον κλάδο.

Συνολικά, το αφήγημα για τις ελληνικές τράπεζες μετατοπίζεται από την ανάκαμψη στην ανάπτυξη και τις αποδόσεις, με τον κλάδο να προσφέρει πλέον συνδυασμό κερδοφορίας, μερισμάτων και προοπτικής επανατιμολόγησης.