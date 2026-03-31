unilever:-kλείνει-deal-60-δισ.-με-την-mccormick

Η Unilever βρίσκεται σε προχωρημένες συνομιλίες για την συγχώνευση του κλάδου τροφίμων με την εταιρεία παραγωγής μπαχαρικών McCormick, σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Εφόσον προχωρήσει το deal, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας νέος κολοσσός στον χώρο των τροφίμων αξίας περίπου 60 δισ. δολαρίων, περιλαμβανομένου του χρέους.

Η Unilever επιβεβαίωσε τις συνομιλίες την Τρίτη. Η εταιρεία, που είναι γνωστή για τη μαγιονέζα Hellmann’s, σχεδιάζει να αποεπενδύσει από το μεγαλύτερο μέρος της μονάδας τροφίμων της, έναντι 15,7 δισ. δολαρίων σε μετρητά και επιπλέον ανταλλάγματος σε μετοχές της McCormick, σύμφωνα με ανακοίνωση της Τρίτης.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι μέτοχοι της Unilever αναμένεται να διατηρήσουν μερίδιο 65% στη νέα εταιρεία.

Η συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί ακόμα και σήμερα, με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τριμήνου της McCormick, αν και τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν.

Η συμφωνία αναμένεται να διαρθρωθεί ως το λεγόμενο «Reverse Morris Trust», το οποίο προσφέρει φορολογικά οφέλη.

Η Unilever θα αποσχίσει τον τομέα τροφίμων της και στη συνέχεια θα το συγχωνεύσει με την εταιρεία που κατέχει τη σάλτσα καυτερής πιπεριάς Cholula. Πάντως η Unilever δήλωσε ότι ο προτεινόμενος συνδυασμός του τομέα τροφίμων της θα εξαιρεί ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων της στην Ινδία.

Η Unilever έχει χρηματιστηριακή αξία άνω των 130 δισ. δολαρίων. Από την άλλη, η χρηματιστηριακή αξία της McCormick υπολογίζεται σε λίγο πάνω από 14 δισ. δολάρια.