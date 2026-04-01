Ανατροπή-στην-υπόθεση-δηλητηρίασης-μητέρας-και-κόρης-στην-Ιταλία:-Έρευνα-για-διπλή-δολοφονία-με-ρικίνη

Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση της 15χρονης Σάρα Ντι Βίτα και της 50χρονης μητέρας της, Αντονέλα Ντι Τζέλσι, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους λίγες ημέρες μετά τα Χριστούγεννα στο νοσοκομείο Cardarelli του Καμπομπάσο στην Ιταλία, έπειτα από αρχικές εκτιμήσεις περί τροφικής δηλητηρίασης.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι εισαγγελικές Αρχές έχουν σχηματίσει νέα δικογραφία για προμελετημένη διπλή ανθρωποκτονία κατά αγνώστων, καθώς εργαστηριακές εξετάσεις αίματος, που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό, εντόπισαν ίχνη ρικίνης.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στο ενδεχόμενο οι δύο γυναίκες να δηλητηριάστηκαν μέσα στο σπίτι τους στην Πιετρακατέλα, ενώ παραμένει ασαφές ποιος ενδέχεται να χορήγησε τη συγκεκριμένη ουσία και με ποιον τρόπο.

Η νεκροψία-νεκροτομή, που πραγματοποιήθηκε στις 31 Δεκεμβρίου, δεν είχε αρχικά δώσει σαφή συμπεράσματα, ενώ τα τελικά πορίσματα δεν έχουν ακόμη κατατεθεί, διατηρώντας ανοιχτά τα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου.

Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια στην Ιταλία και την Ελβετία, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν έως και στις Ηνωμένες Πολιτείες για την αναζήτηση αντίστοιχων περιστατικών δηλητηρίασης με παρόμοια χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μεταξύ 24 και 26 Δεκεμβρίου η Αντονέλα και η κόρη της είχαν μεταβεί επανειλημμένα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου στο Καμπομπάσο, παρουσιάζοντας σοβαρά συμπτώματα. Αρχικά έλαβαν εξιτήριο, ωστόσο στη συνέχεια εισήχθησαν για νοσηλεία, πριν καταλήξουν με διαφορά λίγων ωρών η μία από την άλλη.

Τις ίδιες ημέρες είχε νοσηλευτεί και ο σύζυγος της γυναίκας, Τζιάνι, ο οποίος ωστόσο ανάρρωσε, ενώ η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας δεν είχε παραστεί στο οικογενειακό γεύμα και δεν παρουσίασε συμπτώματα.

Στις 29 Δεκεμβρίου η Εισαγγελία είχε καταχωρήσει στο μητρώο υπόπτων πέντε γιατρούς με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της πρόκλησης σωματικών βλαβών από αμέλεια και της ευθύνης κατά την παροχή ιατρικών υπηρεσιών, σε σχέση με τη διαχείριση των πρώτων περιστατικών στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση επαναξιολογείται πλέον υπό νέο πρίσμα μετά τον εντοπισμό ρικίνης, ιδιαίτερα τοξικής ουσίας που προέρχεται από το φυτό ρίκινος και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά συμπτώματα, όπως ναυτία, εμετό, διάρροια και αναπνευστική δυσχέρεια, ενώ σε προχωρημένο στάδιο ενδέχεται να οδηγήσει σε πολυοργανική ανεπάρκεια και θάνατο.

Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να προσδιοριστεί ο τρόπος χορήγησης της ουσίας και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι, ενώ η κατοικία της οικογένειας παραμένει υπό κατάσχεση στο πλαίσιο της έρευνας. Ο σύζυγος και η μεγαλύτερη κόρη διαμένουν πλέον σε άλλη κατοικία.