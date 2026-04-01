openai:-Έκλεισε-άνευ-προηγουμένου-χρηματοδότηση-122-δισ.-δολαρίων

Η OpenAI ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ολοκλήρωσε έναν γύρο χρηματοδότησης που έσπασε ρεκόρ, με αποτίμηση μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συναλλαγής στα 852 δισ. δολάρια.

Ο γύρος ανήλθε συνολικά σε 122 δισ. δολάρια δεσμευμένου κεφαλαίου, από τα 110 δισ. δολάρια που ανακοίνωσε η εταιρεία τον Φεβρουάριο. Η SoftBank ηγήθηκε του γύρου μαζί με άλλους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των Andreessen Horowitz και D. E. Shaw Ventures, δήλωσε η OpenAI.

Η OpenAI ξεκίνησε την προώθηση της τεχνητής νοημοσύνης με την κυκλοφορία του ChatGPT το 2022 και έκτοτε η εταιρεία έχει εξελιχθεί σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εμπορικές οντότητες στον πλανήτη. Από τον Μάρτιο, το ChatGPT υποστηρίζει περισσότερους από 900 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 50 εκατομμυρίων συνδρομητών.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας, επιταχύνει την επιστημονική ανακάλυψη και επεκτείνει τις δυνατότητες των ανθρώπων και των οργανισμών», δήλωσε η OpenAI σε ανακοίνωσή της. «Αυτή η χρηματοδότηση μας δίνει τους πόρους για να συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε στο επίπεδο που απαιτεί η συγκυρία».

Με το κλείσιμο του τελευταίου γύρου χρηματοδότησής της, ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, θα πιεστεί να δικαιολογήσει την τεράστια αποτίμηση της εταιρείας του, ειδικά καθώς προετοιμάζεται για μια πιθανή αρχική δημόσια προσφορά.

Η νεοσύστατη εταιρεία έχει αποσυρθεί από ορισμένα σχέδια δαπανών και έχει ακυρώσει την κυκλοφορία κάποιων προϊόντων της τους τελευταίους μήνες, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής βίντεο σύντομης μορφής Sora, καθώς επιδιώκει να περιορίσει το κόστος.

Η OpenAI δήλωσε την Τρίτη ότι παράγει έσοδα 2 δισ. δολαρίων ανά μήνα. Πέρυσι είχε έσοδα 13,1 δισ. δολάρια. Η εταιρεία εξακολουθεί να «καίει» μετρητά και δεν είναι ακόμη κερδοφόρα.

Τον Φεβρουάριο, η OpenAI αποκάλυψε δεσμευμένα κεφάλαια ύψους 110 δισ. δολαρίων από ορισμένους από τους στρατηγικούς επενδυτές της, οι οποίες στήριξαν τον γύρο χρηματοδότησής της. Η Amazon συμφώνησε να επενδύσει έως και 50 δισ. δολάρια στην startup, η Nvidia επένδυσε 30 δισ. δολάρια και η SoftBank επίσης 30 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τα επιπλέον 12 δισ. δολάρια κεφαλαίου που συγκέντρωσε η OpenAI προήλθαν από μια ευρύτερη ομάδα επενδυτών. Η OpenAI δήλωσε ότι επέκτεινε τη συμμετοχή σε επενδυτές μέσω τραπεζικών καναλιών για πρώτη φορά και συγκέντρωσε 3 δισ. δολάρια από μεμονωμένους επενδυτές.

Η Microsoft, ένας από τους μακροχρόνιους συνεργάτες της OpenAI, συμμετείχε επίσης, αλλά η OpenAI δεν αποκάλυψε το μέγεθος της επένδυσης της εταιρείας στην ανακοίνωση της Τρίτης. Μέχρι τα τέλη του περασμένου έτους, η Microsoft είχε επενδύσει περισσότερα από 13 δισεκατομμύρια δολάρια στην startup.

«Στιγμές σαν κι αυτή δεν έρχονται συχνά», δήλωσε η OpenAI. «Το κεφάλαιο που διατίθεται σήμερα βοηθά στην οικοδόμηση του επιπέδου υποδομής για την ίδια την ίδια την πληροφορία. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η αξία θα επιστρέψει στην οικονομία, στις εταιρείες, στις κοινότητες και, ολοένα και περισσότερο, στα ίδια τα άτομα.»