Σκλαβενίτης:-Αυξάνει-τον-εισαγωγικό-μισθό-στα-1.000-ευρώ

Σε νέα αύξηση μισθών για σχεδόν το σύνολο του προσωπικού της προχωρά η εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Α.Ε.Ε., μετά την πρόσφατη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ.

Συγκεκριμένα θέτει τον εισαγωγικό μισθό στα 1.000 ευρώ για άγαμους και 1.060 ευρώ για έγγαμους εργαζόμενους, επίπεδα που υπερβαίνουν κατά 8,7% και 15,2% αντίστοιχα τον νέο νόμιμο κατώτατο μισθό.

Συνολικά, 29.600 εργαζόμενοι θα λάβουν αύξηση αποδοχών, όπως ανακοίνωσε το Πανελλαδικό Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Επιχείρησης Ε.Υ. Σκλαβενίτης.

Οι νέες αυξήσεις θα έχουν ισχύ από τη μισθοδοσία Απριλίου 2026.

Τι αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση του Σωματείου:

«Με βάση την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, ο νέος κατώτατος μισθός ορίστηκε στα 920€.

Ο εισαγωγικός μισθός στην εταιρεία, όπως γνωρίζουμε, ήταν 960€.

Από την 1η, όμως, Απριλίου 2026, ο εισαγωγικός μισθός στην εταιρεία αυξάνεται ως εξής:

• 1.000€ για άγαμο εργαζόμενο

• 1.060€ για έγγαμο εργαζόμενο

Στη διετία, οι μισθοί διαμορφώνονται σε:

• 1.050€ για άγαμο εργαζόμενο

• 1.110€ για έγγαμο εργαζόμενο

Παράλληλα, συνεχίζουν να καταβάλλονται πλήρως:

✔️ επιδόματα προϋπηρεσίας

✔️ επίδομα τριτέκνων/πολυτέκνων

✔️ επιδόματα εργαζομένων σε κέντρα διανομής

✔️ επιδόματα χειριστών κλαρκ

Συνολικά, 29.600 Συνάδελφοι λαμβάνουν αύξηση αποδοχών.

Ο νέος βασικός μισθός στην εταιρεία είναι αυξημένος κατά 8,7% για τον άγαμο και 15,2% για τον έγγαμο εργαζόμενο συγκριτικά με τον νόμιμο κατώτατο μισθό.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα συνολικά για τον κόσμο της εργασίας.

Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας και διεθνών εξελίξεων, που επηρεάζουν την οικονομία και την καθημερινότητά μας, συνεχίζουμε, με ακεραιότητα και αίσθημα ευθύνης, να στηρίζουμε τους Συναδέλφους μας και να διασφαλίζουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τους όρους αμοιβής και εργασίας για όλους»