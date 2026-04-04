Έκκληση-Γκουτέρες-για-άμεση-παύση-των-εχθροπραξιών-στη-Μέση-Ανατολή:-Είναι-στο-χείλος-γενικευμένου-πολέμου

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή εισέρχεται στον δεύτερο μήνα της με αυξανόμενο κίνδυνο γενικευμένης περιφερειακής ανάφλεξης.

Όπως ανέφερε, «κάθε ημέρα που συνεχίζεται αυτός ο πόλεμος, αυξάνεται ο ανθρώπινος πόνος», ενώ «η κλίμακα της καταστροφής μεγαλώνει», όπως και «οι αδιάκριτες επιθέσεις» και «η στοχοποίηση αμάχων και πολιτικών υποδομών».

Προειδοποίησε ότι «βρισκόμαστε στο χείλος ενός ευρύτερου πολέμου που θα παρασύρει ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με δραματικές επιπτώσεις παγκοσμίως».

Ο Γενικός Γραμματέας στάθηκε ιδιαίτερα στις διεθνείς συνέπειες της κρίσης, σημειώνοντας ότι «η σύγκρουση γίνεται ήδη αισθητή παντού», με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις επιπτώσεις από τον περιορισμό της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Όπως τόνισε, «όταν τα Στενά του Ορμούζ “στραγγαλίζονται”, οι φτωχότεροι και πιο ευάλωτοι του κόσμου δεν μπορούν να αναπνεύσουν», αναφερόμενος στις επιπτώσεις στις τιμές τροφίμων και ενέργειας από τις Φιλιππίνες έως τη Σρι Λάνκα και τη Moζαμβίκη.

Υπογράμμισε ότι, παρά την αβεβαιότητα της σύγκρουσης, ένα στοιχείο είναι σαφές: «αν συνεχίσουν να ηχούν τα τύμπανα του πολέμου, η κλιμάκωση θα επιδεινώσει τα πάντα». Για τον λόγο αυτό, επανέλαβε ότι «η σπείρα θανάτου και καταστροφής πρέπει να σταματήσει».

Αναφερόμενος στις εν εξελίξει διπλωματικές προσπάθειες, σημείωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για ειρηνική διέξοδο, οι οποίες «αξίζουν τον χώρο και τη στήριξη για να επιτύχουν», στηριζόμενες σταθερά στο διεθνές δίκαιο και στον Χάρτη των ενωμένων Εθνών. Τόνισε ότι «οι διαφορές πρέπει να επιλύονται ειρηνικά», ότι «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών-μελών πρέπει να γίνονται σεβαστές» και ότι «οι άμαχοι και οι πολιτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών εγκαταστάσεων, πρέπει να προστατεύονται».

Ο κ. Γκουτέρες ανακοίνωσε επίσης ότι διατηρεί στενή επαφή με τις εμπλεκόμενες πλευρές και ότι αποστέλλει τον προσωπικό του απεσταλμένο Ζαν Αρνό στην περιοχή για την υποστήριξη των προσπαθειών αυτών.

Σε άμεσο μήνυμα προς τις εμπλεκόμενες πλευρές, απευθύνθηκε προς τις ΗΠΑ και το Iσραήλ τονίζοντας πως «είναι πλέον καιρός να σταματήσει ο πόλεμος που προκαλεί τεράστιο ανθρώπινο πόνο και ήδη πυροδοτεί καταστροφικές οικονομικές συνέπειες». Παράλληλα, κάλεσε το Iράν «να σταματήσει να επιτίθεται στους γείτονές του».

Τέλος, υπενθύμισε ότι το ΣΑ ΟΗΕ έχει καταδικάσει τις επιθέσεις αυτές και έχει επαναβεβαιώσει την ανάγκη σεβασμού των δικαιωμάτων και ελευθεριών ναυσιπλοΐας κατά μήκος κρίσιμων θαλάσσιων διαδρόμων, περιλαμβανομένων των Στενών του Ορμούζ.

«Οι συγκρούσεις δεν τελειώνουν μόνες τους. Τελειώνουν όταν οι ηγέτες επιλέγουν τον διάλογο αντί της καταστροφής. Αυτή η επιλογή εξακολουθεί να υπάρχει — και πρέπει να γίνει τώρα».