Έρχονται-εξελίξεις-για-τις-5-ΣΔΙΤ-«Αστυνομικές-Διευθύνσεις»-(ΕΚΤΕΡ)

Θέμα χρόνου η υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών πέντε (5) Αστυνομικών Διευθύνσεων στην Επικράτεια μέσω ΣΔΙΤ», σε Πάτρα, Καρδίτσα, Βέροια, Λευκάδα και Αλεξανδρούπολη, αξίας 56,8 εκατ.

Προ των πυλών φαίνεται να είναι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η υπογραφή της σύμβασης για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση και Τεχνική Διαχείριση κτιρίων Στέγασης Υπηρεσιών πέντε (5) Αστυνομικών Διευθύνσεων στην Επικράτεια μέσω ΣΔΙΤ» σε Πάτρα, Καρδίτσα, Βέροια, Λευκάδα και Αλεξανδρούπολη, αξίας 56,8 εκατ. ευρώ, με ανάδοχο σχήμα υπό την ΕΚΤΕΡ. Όπως και προ ημερών αναφέραμε, η εταιρεία αναμένει την υπογραφή της σύμβασης ώστε να «ανοίξει την πόρτα» και επισήμως στον τομέα των ΣΔΙΤ που φέρνει μακροχρόνιες ροές, έχοντας ως στόχο να διεκδικήσει και άλλες τέτοιες συμβάσεις καθώς αναμένει την είσοδό της στο κλαμπ των ισχυρών (αναβάθμιση πτυχίου).

Όπως σημειώνουν πηγές της αγοράς, βρισκόμαστε στην φάση που ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για το χρηματοοικονομικό μοντέλο και σύμφωνα με εκτιμήσεις, μετά το Πάσχα, στο τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου είναι εφικτό να «πέσουν υπογραφές». Βέβαια, πάντα τα χρονοδιαγράμματα είναι σχετικά, όπως έχει αποδείξει η… ιστορία και η εμπειρία στον τομέα των υποδομών. Ηδη, από τον περασμένο Νοέμβριο, όπως έχουμε αναφέρει, το Διοικητικό Συμβούλιο του φορέα «Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ) αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας Οριστικοποίησης Σύμβασης Σύμπραξης, την ανάδειξη της «ΕΝΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. -ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» ως Αναδόχου του έργου, ενώ η σύμβαση έπρεπε να περάσει και από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Το εν λόγω σχήμα ΕΚΤΕΡ – ΕΡΕΤΒΟ – ΤΕΝΑ είχε αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος από τις αρχές του 2024, όπως είχαμε αποκαλύψει.

Το αντικείμενο της σύμπραξης αφορά στη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και τεχνική διαχείριση, ασφάλιση και λειτουργία των κατωτέρω πέντε Αστυνομικών Διευθύνσεων στην Επικράτεια και ειδικότερα των Πατρών (Αχαΐας), Καρδίτσας, Βέροιας (Ημαθίας), Λευκάδας, Αλεξανδρούπολης (Έβρου). Στα εν λόγω κτίρια, συνολικού εμβαδού 26.998 τ.μ., κατασκευάζονται χώροι γραφείων και επιπλέον χώροι με ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργία τους, όπως χώροι αποθηκών πειστηρίων, αποθήκες όπλων, χώροι προσωρινής κράτησης, κρατητηρίων και σκοπευτήριο. Προβλέψεις υπάρχουν, επίσης, για χώρους κυλικείου, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων και εκπαίδευσης. Το συγκεκριμένο έργο καλύπτει περίοδο 30 ετών, εκ των οποίων τα δύο έτη αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο και τα επόμενα 28 έτη, την περίοδο λειτουργίας.