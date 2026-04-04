Ανασχηματισμός στη δίνη του ΟΠΕΚΕΠΕ: Το παρασκήνιο των αποφάσεων για τα νέα πρόσωπα – Διάλογοι που «καίνε»

Σαφές μήνυμα πως δεν πρέπει να χαθεί χρόνος ως προς τις αντιδράσεις της κυβέρνησης απέναντι στα όσα περιλαμβάνονται στις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θέλησε να δώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με τον «ανασχηματισμό- εξπρές».

Παράλληλα, στόχος ήταν να φανούν «άμεσα αντανακλαστικά» ως προς το πως θα χειριστεί η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυπουργός προσωπικά την υπόθεση και όσα «έρχονται στο φως της δημοσιότητας».

Έτσι, σήμερα το πρωί αποφασίστηκε να επισπευστούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα κι υπήρξε επικοινωνία με όσους εμπλέκονται στην υπόθεση και αναφέρονται στη δικογραφία.

Ζητήθηκαν οι παραιτήσεις τους και μέσα σε λίγες ώρες, συγκεκριμένα στις 12:30, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανακοίνωσε τους αντικαταστάτες τους στα Υπουργεία.

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής των αντικαταστών των παραιτηθέντων, κάθε περίπτωση φαίνεται πως είναι και διαφορετική.

Ενδεικτικά, τοποθέτηση του κου Μαργαρίτη Σχοινά στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αντικατοπτρίζει τη στρατηγική επιλογή ενός ατόμου με εμπειρία στις Βρυξέλλες, δεδομένου ότι το συγκεκριμένο υπουργείο, υπό το πρίσμα των προηγούμενων εξελίξεων, βρίσκεται σαφώς στο «μικροσκόπιο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως επισημαίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, η επιλογή αυτή αποτελεί μήνυμα του Πρωθυπουργού ότι στόχος του είναι το εν λόγω υπουργείο να χαράσσει την αγροτική πολιτική και να διαμορφώνει το νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας, αντί να λειτουργεί ως ένα υπουργείο… επιδοτήσεων, όπως συνέβαινε στο παρελθόν.

Υπενθυμίζεται πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρόσφατα είχε δηλώσει ότι αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα είναι μία από τις τρεις βασικές δεσμεύσεις του για την επόμενη τετραετία.

Όσον αφορά το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, η επιλογή του Ευάγγελου Τουρνά, επίσης εκτιμάται ως καλά υπολογισμένη, δεδομένου ότι βρισκόμαστε στον Απρίλιο και ήδη έχει ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος.

Ο κος Τουρνάς έχει θητεύσει εκεί ως υφυπουργός και επομένως γνωρίζει πολύ καλά το χαρτοφυλάκιο.

Έχει εμπειρία και θεωρείται ότι θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που παρουσιάζονται κάθε καλοκαίρι με τις εκδηλώσεις πυρκαγιών.

Τέλος, ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι ένα νέο πρόσωπο που θα «δοκιμαστεί» με την είσοδο του στην κυβέρνηση, στην θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Άρση ασυλίας

Δεδομένο θα πρέπει να θεωρηθεί πως η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα ψηφίσει την άρση ασυλίας όλων των ονομάτων τα οποία περιέχονται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εντός των επομένων ημερών.

Μάλιστα, ως πολύ πιθανό εκτιμάται πως κάποιοι, τα ονόματα των οποίων, φαίνεται να εμπλέκονται στη δικογραφία, θα ζητήσουν από μόνοι τους την άρση ασυλίας προκειμένου να διαλευκανθούν όλες οι υποθέσεις.

Το παραπάνω θεωρείται εύλογο, καθώς ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο γεγονός ότι αναφέρονται συγκεκριμένα ονόματα (Τσιάρας, Μηταράκης, Χατζηβασιλείου, Βασιλειάδης και Αθανασίου- σε δικογραφία που έπεται).

Σύμφωνα με πληροφορίες τόσο από το Μέγαρο Μαξίμου όσο και από τη δικογραφία, οι αναφορές για αυτά τα πρόσωπα δεν έχουν επιβαρυντικό χαρακτήρα. Μάλιστα, επισημαίνεται ότι αν ο κ. Τσιάρας βρισκόταν σε άλλο υπουργείο, ίσως να μην ήταν αναγκαία η μετακίνησή του από την κυβέρνηση, καθώς αυτά που περιγράφονται, πολλές φορές, δεν εκτιμάται πως ενέχουν στοιχεία παρανομίας.

Για τους υπόλοιπους ωστόσο, τα πράγματα γίνονται πολύ πιο δύσκολα καθώς ενδεικτικά περιγράφονται κακουργήματα για Καραμανλή και Παπακώστα.

Οσον αφορά τον Κώστα Σκρέκα, οι περιγραφές «δείχνουν» πλημμέλημα, αλλά και πάλι αυτό αποτελεί μια αρκετά σημαντική κατηγορία.

Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση αναμένει να εξετάσει με λεπτομέρειες το τί λένε οι δικογραφίες για Λιβανό και Αραμπατζή. Αν υπάρχουν επιβαρυντικά στοιχεία, προφανώς δεν θα μπορέσουν να πουν όχι στο αίτημα για Προανακριτική επιτροπή που καταθέτει η αντιπολίτευση.

Πάντως για αυτούς που αποτελούν τις «πιο δύσκολες περιπτώσεις» και δεν θα «καθαρίσουν τόσο εύκολα», διόλου απίθανο είναι το να μην συμμετέχουν καν στις επόμενες εκλογές με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας αλλά ακόμη και να ζητηθεί να παραδώσουν την έδρα τους νωρίτερα, προκειμένου να διευκολύνουν την παράταξη και τον πρωθυπουργό.

Ανακατατάξεις και στο κόμμα

Ταυτόχρονα η παραίτηση Σκρέκα, συνεπάγεται ανακατατάξεις και στο κόμμα.

Στις 26 Μαΐου, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα προκύψει νέα Πολιτική Επιτροπή που θα εκλέξει το νέο γραμματέα.

Εδώ ήδη υπάρχουν ονόματα «στο παρασκήνιο».

Πρόκειται για την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη και τον γενικός διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Σμυρλή, δύο ονόματα που συζητούνται έντονα.

Σε κάθε περίπτωση, μένει να δούμε αν μέχρι το τέλος Μαΐου θα προκύψει κάποιο νέο όνομα, κάποια έκπληξη για τη θέση του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ταυτόχρονα, αναμένεται τη Δευτέρα και η ανακοίνωση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων ενώ αύριο θα αποσαφηνιστεί το ποιοι θα είναι οι διάδοχοι του Νότη Μηταράκη, ο οποίος παραιτήθηκε, και του Μακάριου Λαζαρίδη, ο οποίος εισήλθε στην κυβέρνηση.

Διάλογοι που «καίνε»

Από τις μέχρι τώρα πληροφορίες που έχουν προκύψει από τμήμα του υλικού των δικογραφιών που έχει διαρρεύσει, προκύπτει ότι τα ελεγχόμενα πολιτικά πρόσωπα, άμεσοι συνεργάτες και διευθυντές πολιτικών γραφείων, επικοινωνούν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2020-2021- κατά βάση με τον Δημήτρη Μελά, ο οποίος τότε ήταν πρόεδρος του οργανισμού- για την εξυπηρέτηση αιτημάτων παραγωγών από τις εκλογικές τους περιφέρειες.

Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις τα αιτήματα φαίνεται ότι υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια και δεν περιορίζεται σε μια ενδεχομένως νόμιμη υποβοήθηση διαδικασιών.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση βουλευτής από τη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος ζητά από τον Δημήτρη Μελά να πληρωθεί κατά προτεραιότητα ένας παραγωγός ο οποίος είναι φιλικά προσκείμενος σε εκείνον.

Ο κύριος Μελάς, λοιπόν στις συνομιλίες, ακούγεται να λέει «έβαλα από το παράθυρο το δικό σου».

Προσπέρασε δηλαδή, 550 άλλους παραγωγούς προκειμένου να πληρωθεί ο παραγωγός, ο οποίος πρόσκειται στον συγκεκριμένο βουλευτή.

Σε μιαν άλλη περίπτωση, βουλευτής από περιοχή της Κεντρικής Ελλάδας επικοινωνεί και πάλι με τον κύριο Μελά για να μεσολαβήσει για κτηνοτρόφο, ο οποίος αντιμετώπισε ένα πρόβλημα υγείας, πούλησε το κοπάδι του, οφείλει να επιστρέψει την επιδότηση που είχε λάβει και προφανώς δεν δύναται να το κάνει.

Ο κύριος Μελάς επισημαίνει πως κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να γίνει, το μάλιστα ως «εξώφθαλμο» αλλά εν τέλει ζητά τα στοιχεία του κτηνοτρόφου προκειμένου να το προχωρήσει.

Τέλος, άλλο περιστατικό που καταγράφεται στη δικογραφία, αφορά επικοινωνία με μέλη του πολιτικού γραφείου ενός από τους διατελέσαντες υπουργούς. Το συγκεκριμένο στέλεχος αναφέρεται σε έναν έλεγχο που έγινε σε έναν παραγωγό χωρίς να έχει υπάρξει προηγούμενη ενημέρωση του. Ο παραγωγός βρέθηκε εκτεθειμένος και γίνεται μια συνεννόηση προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένσταση, να γίνει επανέλεγχος και ως εκ τούτου το θέμα να ρυθμιστεί, όπως ακούγονται να λένε.

