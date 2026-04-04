ΑΠΕ, διασυνδέσεις και κόστος ρεύματος: Mπορεί η Ελλάδα να μετατρέψει την ενεργειακή μετάβαση σε μόνιμο πλεονέκτημα ανταγωνιστικότητας;

Στις αρχές Μαρτίου 2026 η Ελλάδα καταγράφηκε, σύμφωνα με πρόσφατες αναφορές του υπουργείου και του ΑΔΜΗΕ, μεταξύ των χωρών με τις χαμηλότερες χονδρεμπορικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, εξέλιξη που συνδέεται με την αυξανόμενη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών και τη βελτίωση των διασυνδέσεων. Το 2025 οι ΑΠΕ παρήγαγαν σχεδόν 26,2 TWh, συμβάλλοντας στη μείωση της μέσης τιμής στην αγορά επόμενης ημέρας. Ωστόσο, η ίδια μετάβαση δημιουργεί και νέες πιέσεις: περικοπές πράσινης παραγωγής, ελλείψεις αποθήκευσης και ανάγκη για μεγαλύτερη διασύνδεση της αγοράς. Το συμπέρασμα είναι ότι η Ελλάδα έχει πλέον τις προϋποθέσεις για χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, αλλά όχι ακόμη την πλήρη θεσμική και τεχνική υποδομή ώστε αυτό να γίνει σταθερό, διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η ενέργεια έχει επιστρέψει στο κέντρο της οικονομικής ανάλυσης, όχι μόνο ως πληθωριστικός παράγοντας αλλά και ως κρίσιμο στοιχείο ανταγωνιστικότητας. Για μια οικονομία όπως η ελληνική, με σχετικά υψηλή εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα στο παρελθόν, μεγάλη συμμετοχή υπηρεσιών αλλά και αυξανόμενη ανάγκη για νέα βιομηχανική και επενδυτική δραστηριότητα, η πορεία του κόστους ηλεκτρισμού επηρεάζει ταυτόχρονα το διαθέσιμο εισόδημα, το κόστος παραγωγής, τις εξαγωγές, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και τις επενδυτικές αποφάσεις.



Το 2026 η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα ενδιαφέρον μεταβατικό σημείο. Από τη μία πλευρά, η ταχεία ενσωμάτωση ΑΠΕ, οι νέες διασυνδέσεις και η ενίσχυση του δικτύου δημιουργούν πιο ανταγωνιστικό ενεργειακό μείγμα. Από την άλλη, όσο αυξάνεται η πράσινη παραγωγή, τόσο εντονότερα εμφανίζονται τα προβλήματα αποθήκευσης, οι περιορισμοί του δικτύου και οι περικοπές παραγωγής. Έτσι, το βασικό ερώτημα δεν είναι απλώς αν οι τιμές μειώνονται πρόσκαιρα, αλλά αν η ενεργειακή μετάβαση μετατρέπεται σε σταθερό μακροοικονομικό πλεονέκτημα.

1. Η βραχυπρόθεσμη εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη

Οι πιο πρόσφατες ενδείξεις είναι ενθαρρυντικές. Στις αρχές Μαρτίου 2026 η Ελλάδα αναφέρθηκε ότι είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη. Το στοιχείο αυτό δεν πρέπει να διαβαστεί αποσπασματικά: αντανακλά τη σταδιακή αλλαγή του ενεργειακού μείγματος, με μεγαλύτερη συμμετοχή ΑΠΕ και καλύτερη αξιοποίηση υδροηλεκτρικών και διασυνοριακών ροών.



Ο ΑΔΜΗΕ έχει επισημάνει ότι το 2025 οι ανανεώσιμες πηγές που ήταν συνδεδεμένες στο σύστημα παρήγαγαν σχεδόν 26,2 TWh, καταγράφοντας νέο ιστορικό υψηλό. Η αύξηση αυτή λειτούργησε ως «μαξιλάρι» στις τιμές της αγοράς επόμενης ημέρας, ακόμη και σε μήνες αυξημένης ζήτησης. Ο μηχανισμός είναι οικονομικά σαφής: όσο αυξάνεται η προσφορά ηλεκτρισμού από τεχνολογίες με πολύ χαμηλό οριακό κόστος, τόσο περιορίζεται η ανάγκη να μπαίνουν ακριβότερες μονάδες στο περιθώριο της αγοράς.



Αυτό έχει ευρύτερη σημασία για την ελληνική οικονομία. Χαμηλότερες και λιγότερο ασταθείς χονδρικές τιμές μπορούν να περάσουν, έστω με υστέρηση, στο κόστος ενέργειας για επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός υπηρεσιών και ο δομικός πληθωρισμός παραμένουν σχετικά ανθεκτικοί, η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους λειτουργεί ως ένας από τους λίγους μηχανισμούς αποσυμπίεσης του γενικού επιπέδου τιμών.

2. Οι διασυνδέσεις αλλάζουν το οικονομικό υπόδειγμα του συστήματος

Η δεύτερη κρίσιμη εξέλιξη αφορά τις διασυνδέσεις. Η ολοκλήρωση της μεγάλης ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττικής–Κρήτης στα τέλη του 2025, καθώς και η πρόοδος στις Κυκλάδες, δεν είναι απλώς τεχνικά έργα υποδομής. Είναι έργα που αλλάζουν το κόστος του συστήματος.



Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις, η πλήρης ηλεκτρική ένταξη της Κρήτης στο διασυνδεδεμένο σύστημα μπορεί να μειώσει σημαντικά τις χρεώσεις ΥΚΩ και να οδηγήσει σε οφέλη της τάξης των €400–600 εκατ. ετησίως, με σωρευτική εξοικονόμηση που θα μπορούσε να αγγίξει περίπου τα €5 δισ. σε βάθος δεκαετίας. Αντίστοιχα, οι ευρύτερες νησιωτικές διασυνδέσεις εκτιμάται ότι μπορούν να αποφέρουν καθαρά οφέλη περίπου €3,7 δισ. την περίοδο 2026–2034, κυρίως μέσω χαμηλότερου κόστους παραγωγής και μικρότερης ανάγκης για ακριβές, τοπικές και ρυπογόνες μονάδες.



Η μακροοικονομική σημασία αυτών των έργων είναι μεγάλη. Πρώτον, μειώνουν το ενεργειακό κόστος του ίδιου του συστήματος. Δεύτερον, επιτρέπουν μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα είχαν φυσικούς περιορισμούς. Τρίτον, περιορίζουν την εξάρτηση από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, άρα βελτιώνουν και την εξωτερική ανθεκτικότητα της οικονομίας. Για μια χώρα με ιστορικά ευαίσθητο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, κάθε μόνιμη μείωση της ενεργειακής εισαγωγικής επιβάρυνσης αποκτά διπλή σημασία: και για τον πληθωρισμό και για την εξωτερική ισορροπία.

3. Το νέο πρόβλημα: η επιτυχία των ΑΠΕ δημιουργεί συμφόρηση

Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι μονοσήμαντα θετική. Όσο αυξάνεται η πράσινη παραγωγή, τόσο πιο ορατό γίνεται το πρόβλημα της απορρόφησής της. Το 2025 οι περικοπές παραγωγής από ΑΠΕ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι έφθασαν περίπου τις 1.867 GWh, δηλαδή περίπου το 6,6% της συνολικής πράσινης ηλεκτροπαραγωγής. Για το 2026 υπάρχουν εκτιμήσεις ότι οι περικοπές μπορεί να αυξηθούν ακόμη περισσότερο, ακόμη και προς την περιοχή των 3,3–3,7 TWh, εάν δεν επιταχυνθεί η ανάπτυξη αποθήκευσης και δικτύων.



Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο ενεργειακό ρίσκο της επόμενης φάσης. Όταν ένα σύστημα παράγει περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια από όση μπορεί να μεταφέρει, να αποθηκεύσει ή να εξάγει διασυνοριακά, το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς τεχνική σπατάλη. Είναι και οικονομική απώλεια: χαμηλότερη απόδοση επενδύσεων, αυξημένη αβεβαιότητα για νέους παραγωγούς, δυσκολία τιμολόγησης κινδύνου και τελικά υψηλότερο κόστος κεφαλαίου.



Το ζήτημα της αποθήκευσης παραμένει κρίσιμο. Παρά τις προκηρύξεις και τις δημοπρασίες των προηγούμενων ετών, στις αρχές του 2026 η σύνδεση μεγάλων standalone battery projects προχωρά πιο αργά από όσο απαιτεί η ταχύτητα διείσδυσης των ΑΠΕ. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει πετύχει εντυπωσιακή αύξηση πράσινης ισχύος ταχύτερα από όσο έχει πετύχει την αναγκαία εξισορρόπηση του συστήματος. Από μακροοικονομική σκοπιά, πρόκειται για κλασικό παράδειγμα όπου η προσφορά υποδομής πρέπει να ακολουθήσει άμεσα την προσφορά παραγωγικής ικανότητας.

4. Τι σημαίνει αυτό για ανταγωνιστικότητα, πληθωρισμό και βιομηχανία

Η ενεργειακή ανταγωνιστικότητα δεν κρίνεται μόνο από τη μέση τιμή ενός μήνα. Κρίνεται από τη διατηρησιμότητα της χαμηλής τιμής, από τη μεταβλητότητα και από το αν οι επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάζουν επενδύσεις γνωρίζοντας ότι το κόστος ρεύματος θα παραμείνει προβλέψιμο. Εδώ η Ελλάδα έχει σημειώσει πρόοδο, αλλά δεν έχει ακόμη φτάσει στο τελικό σημείο ισορροπίας.



Το IMF έχει επισημάνει ότι μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση των αγορών ενέργειας μπορεί να μειώσει τις τιμές και τη μεταβλητότητα σε επίπεδο ΕΕ, με σημαντικά συνολικά οφέλη. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει ότι η εγχώρια πρόοδος στις ΑΠΕ πρέπει να συνδεθεί με καλύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση, περισσότερες διασυνοριακές ροές, ισχυρότερες υποδομές αποθήκευσης και πιο ώριμα σήματα αγοράς. Μόνο έτσι η χώρα θα μετατρέψει τη γεωγραφική και κλιματική της υπεροχή —ήλιο, άνεμο, νησιωτικό χώρο— σε σταθερό πλεονέκτημα κόστους.



Αν αυτό συμβεί, οι θετικές συνέπειες θα είναι πολλαπλές: χαμηλότερη πίεση στον πληθωρισμό, καλύτερα περιθώρια για τη μεταποίηση, ενίσχυση της ελκυστικότητας ενεργοβόρων επενδύσεων, μικρότερη εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα και, τελικά, καλύτερη εξωτερική ανθεκτικότητα της οικονομίας. Αν όχι, υπάρχει ο κίνδυνος η Ελλάδα να έχει υψηλή διείσδυση ΑΠΕ αλλά και υψηλό κόστος συστήματος λόγω συμφόρησης, περικοπών και ανεπαρκούς αποθήκευσης.

Συμπέρασμα

Τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει ήδη διανύσει μεγάλο μέρος της διαδρομής προς ένα πιο ανταγωνιστικό ενεργειακό μοντέλο. Η αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ, οι βελτιωμένες διασυνδέσεις και η σχετική υποχώρηση των χονδρικών τιμών είναι πραγματικές εξελίξεις με σαφές οικονομικό περιεχόμενο. Δεν πρόκειται μόνο για «πράσινη» μετάβαση με περιβαλλοντικούς όρους, αλλά για μεταβολή που επηρεάζει τον πληθωρισμό, το κόστος των επιχειρήσεων και τη δομή του ισοζυγίου πληρωμών.



Το κρίσιμο μήνυμα, όμως, είναι ότι η επόμενη φάση θα καθοριστεί λιγότερο από την εγκατάσταση νέων ΑΠΕ και περισσότερο από την ικανότητα διαχείρισης αυτής της παραγωγής. Οι δείκτες που αξίζει να παρακολουθηθούν στη συνέχεια είναι: οι περικοπές πράσινης παραγωγής, η πρόοδος των έργων αποθήκευσης, οι νέες διασυνοριακές και νησιωτικές διασυνδέσεις, η εξέλιξη της χονδρικής μεταβλητότητας και η μετακύλιση των μειώσεων στο τελικό ενεργειακό κόστος επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Αν αυτοί οι δείκτες κινηθούν σωστά, η ενέργεια μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους βασικότερους μηχανισμούς βελτίωσης της ελληνικής ανταγωνιστικότητας την επόμενη τριετία.