Γαλλία:-Στο-«αρχείο»-η-οικονομική-έρευνα-για-τον-πρόεδρο-της-οργανωτικής-επιτροπής-των-Ολυμπιακών-Αγώνων

Η έρευνα στη Γαλλία για την αμοιβή του προέδρου της οργανωτικής επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι-2024, Τονί Εστανγκέ, «τέθηκε στο αρχείο», όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (3/4) η Εθνική Οικονομική Εισαγγελία, επισημαίνοντας ένα «…νομικό σφάλμα που διαπράχθηκε καλόπιστα».

Το ζήτημα των αμοιβών των βασικών στελεχών της οργανωτικής επιτροπής είχε γίνει γρήγορα πολύ «ευαίσθητο» μετά την ανάθεση των Αγώνων στο Παρίσι από τη ΔΟΕ τον Σεπτέμβριο του 2017. Ιδιαίτερα εκείνο του Τονί Εστανγκέ, τρις Ολυμπιονίκη της Γαλλίας στο κανόε (2000, 2004, 2012), ο οποίος είχε αναλάβει τα καθήκοντά του το 2018.

Ο πρώην αθλητής, που επέμενε για «υποδειγματικούς» Ολυμπιακούς Αγώνες, βρέθηκε στο επίκεντρο έρευνας που ξεκίνησε την 1η Φεβρουαρίου 2024 από την οικονομική εισαγγελία.

Η έρευνα αφορούσε υποψίες για «παράνομη σύγκρουση συμφερόντων», «ευνοιοκρατία» και «υπεξαίρεση δημόσιων πόρων», σχετικά με τους όρους, το καθεστώς –αρχικά ως μισθωτός και στη συνέχεια ως ελεύθερος επαγγελματίας– και το ύψος της αμοιβής του κ. Εστανγκέ όταν ήταν επικεφαλής των Αγώνων του 2024.

Η έρευνα αυτή ξεκίνησε έπειτα από «πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν κυρίως από τη Le Canard Enchaîné», τη γνωστή ερευνητική εφημερίδα, «οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από δύο εκθέσεις της Γαλλικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Διαφθοράς, στο πλαίσιο της αποστολής ελέγχου της» στην οργανωτική επιτροπή, όπως ανέφερε η εισαγγελία.

Ωστόσο, ο επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας, Πασκάλ Πρας, ανακοίνωσε τελικά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή (3/4).

Ο δικαστικός λειτουργός διευκρίνισε ότι οι «διάφορες διοικητικές και νομικές αρχές» που ερωτήθηκαν δεν είχαν «σε καμία στιγμή επισημάνει στον κ. Εστανγκέ την ανάγκη προσφυγής στους κανόνες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων», όταν «η συμβατική του σχέση» με την οργανωτική επιτροπή «μεταβλήθηκε από μισθωτή εργασία σε παροχή υπηρεσιών/ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα».

«Δεν αποφασίζω εγώ για την αμοιβή μου ούτε για το πλαίσιό της», είχε υποστηρίξει ο πρώην πρωταθλητής τον Φεβρουάριο του 2024. «Το σύστημα που αποφασίστηκε ήταν ότι δεν μπορούσα να είμαι μισθωτός και ότι έπρεπε να δημιουργηθεί μια ειδική δομή που να τιμολογεί κάθε μήνα την οργανωτική επιτροπή.»

Ο κ. Εστανγκέ είχε καταθέσει στα γραφεία της οικονομικής εισαγγελίας «ως ελεύθερος ύποπτος» στις 29 Φεβρουαρίου.

Τα «στοιχεία υπεράσπισης» που παρουσίασε τότε επιβεβαιώθηκαν «από την αξιολόγηση των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν», κατέληξε ο επικεφαλής της οικονομικής εισαγγελίας, κάνοντας λόγο τελικά για ένα «νομικό σφάλμα που διαπράχθηκε καλόπιστα».