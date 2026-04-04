Εξωδικαστικός:-Ρυθμίσεις-άνω-των-18-δισ.-ευρώ

Οφειλές περίπου 1 δισεκ. ευρώ ρυθμίστηκαν τον Μάρτιο μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, αυξάνοντας πάνω από τα 18 δισεκ. ευρώ τη συνολικά αξία των χρεών που έχουν υπαχθεί.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το υπουργείο Οικονομικών, τον προηγούμενο μήνα πραγματοποιήθηκαν 2.879 ρυθμίσεις, ύψους οφειλών 982,33 εκατ. ευρώ, ποσό που αποτελεί μηνιαίο ρεκόρ.

Οι 650 από τις παραπάνω ρυθμίσεις έγιναν βάσει νόμου που ψηφίστηκε πέρσι και αυξάνει τις περιπτώσεις αυτόματης αποδοχής από το σύνολο των πιστωτών, της πρότασης που παράγει το υπολογιστικό εργαλείο του Μηχανισμού. Ενώ πριν τον συγκεκριμένο νόμο η αυτόματη αποδοχή ίσχυε μόνο για ευάλωτους οφειλέτες, προστέθηκε η περίπτωση οφειλετών με εισόδημα και περιουσία έως και διπλάσια των ευάλωτων και οφειλές έως 300.000 ευρώ. Όριο καθόλου τυχαίο, δεδομένου ότι οι 58.212 περιπτώσεις οφειλών που έχουν μέχρι τώρα ρυθμιστεί, έχουν μέση αξία 310.060 ευρώ.

Εκκρεμείς αιτήσεις

Αύξηση σημείωσαν επίσης τον Μάρτιο οι εκκινήσεις αιτήσεων για υποβολή οφειλών στον Μηχανισμό (6.674) καθώς και οι υποβολές αιτήσεων (3.782), φτάνοντας σε υψηλά 6μηνου.

Συνολικά εκκρεμούν 139.120 αιτήσεις, για οφειλές 58,5 δισεκ. ευρώ, το 60% των οποίων αφορά σε επιτηδευματίες.

Οι περισσότερες αιτήσεις σχετίζονται με μικρότερα ποσά οφειλών (38,6% έως 200.000 ευρώ, πάνω από 60% έως 500.000 ευρώ), αλλά το 7,4% των αιτήσεων, που αφορούν σε οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ, αντιστοιχούν χρέη 32,3 δισεκ. ευρώ (55% του συνόλου).

Χαρακτηριστικά ρυθμίσεων

Στις ρυθμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί, το μέσο κούρεμα οφειλής προς το Δημόσιο είναι 13,5%, για στεγαστικά δάνεια 13%, για επιχειρηματικά 29,8%, για καταναλωτικά 33,1%. Η μέση διάρκεια αποπληρωμής, για οφειλές προς το Δημόσιο είναι 16 έτη, για στεγαστικά δάνεια 25 έτη, για επιχειρηματικά 19 έτη και για καταναλωτικά 14 έτη.

Σε περισσότερες από τις μισές ρυθμίσεις χρεών προς το Δημόσιο (51,3%) δεν υπήρξε κούρεμα, αλλά περίπου σε 1 στις 7 (13,7%) το κούρεμα ξεπέρασε το 50%. Αντίθετα για οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα, χωρίς κούρεμα είναι 1 στις 3 ρυθμίσεις, ενώ 1 στις 3 προβλέπει κούρεμα άνω του 50%.

Τον Μάρτιο οι 8 στις 10 προτάσεις ρυθμίσεων εγκρίθηκαν από τους πιστωτές, με υψηλότερο ποσοστό θετικών απαντήσεων στις οφειλές προς την υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα (93%) και χαμηλότερο στις οφειλές προς την Εθνική Τράπεζα (56%).

Στις περιπτώσεις αρνητικών απαντήσεων από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βασική αιτία εμφανίζεται η εκτίμηση για ανεπαρκή οικονομική δυνατότητα εξυπηρέτησης της ρύθμισης. Από την πλευρά των οφειλετών, η συντριπτική πλειοψηφία όσων απορρίπτουν τη ρύθμιση δεν αναφέρει αιτία, μεταξύ όσων αναφέρουν οι περισσότεροι κάνουν επίσης λόγο για αδυναμία εξυπηρέτησης της ρύθμισης.