    ΕΦΚΑ-–-ΔΥΠΑ:-97500000-ευρώ-σε-135.550-δικαιούχους
    ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: 97.500.000 ευρώ σε 135.550 δικαιούχους

    ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: 97.500.000 ευρώ σε 135.550 δικαιούχους

    Το ποσό των 97.500.000 ευρώ θα καταβληθεί σε 135.550 δικαιούχους, από τις 6 έως τις 9 Απριλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

    Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

    Από τον e-ΕΦΚΑ:

    – στις 8 Απριλίου, θα καταβληθούν 57.000.000 ευρώ σε 107.000 δικαιούχους για το αδειοδωρόσημο Πάσχα 2026 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους και

    – από τις 6 έως τις 9 Απριλίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

    Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

    – 8.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

    – 500.000 ευρώ σε 800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και

    – 15.000.000 ευρώ σε 14.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

