Ε.Ε.: Γερμανία, Ιταλία και ακόμη 3 χώρες ζητούν φόρο στα υπερκέρδη ενέργειας λόγω πολέμου στο Ιράν

Πέντε υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν την επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των ενεργειακών εταιρειών, καθώς η εκτόξευση των τιμών ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν εντείνει την πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι υπουργοί από τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία απέστειλαν κοινή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλώντας σε συντονισμένη ευρωπαϊκή παρέμβαση.

Όπως τονίζουν, ένα τέτοιο μέτρο θα έστελνε «σαφές μήνυμα» ότι όσοι επωφελούνται από τις συνέπειες του πολέμου οφείλουν να συμβάλουν στην ανακούφιση της κοινωνίας, ενώ παράλληλα θα επιβεβαίωνε ότι η Ευρώπη μπορεί να δράσει ενιαία απέναντι στην κρίση.

Η επιστολή δεν προσδιορίζει το ύψος του προτεινόμενου φόρου ούτε ποιες εταιρείες θα αφορά, ωστόσο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ΕΕ καταγράφουν έντονη άνοδο.

Η πρόταση των 5 υπουργών έρχεται στον απόηχο της προειδοποίησης από τον επίτροπο Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν για κρίση μεγάλης διάρκειας. Μάλιστα τόνισε μεταξύ άλλων ότι εξετάζεται σχέδιο ακόμη και για δελτία καυσίμων.

