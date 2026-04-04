Κίνα:-Πρωταγωνιστικός-ρόλος-των-εταιριών-τεχνολογίας-στην-κερδοφορία-των-εισηγμένων-στα-χρηματιστήρια-εταιριών-για-το-2025

Περισσότερες από 1.200 εταιρίες κατέθεσαν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους, με ποσοστό περίπου 90% από αυτές να είναι κερδοφόρες.

Οι εισηγμένες εταιρίες στα χρηματιστήρια της Κίνας ανέφεραν τα ετήσια κέρδη τους για το 2025 με τα στοιχεία ν’ αναδεικνύουν το γεγονός ότι τα κέρδη των εταιριών τεχνολογίας συντελούν στην ανάδειξη ενός νέου αναδυόμενου τομέα οικονομικής ανάπτυξης.

Περισσότερες από 1.200 εταιρίες κατέθεσαν τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις τους χθες το πρωί, με ποσοστό περίπου 90% από αυτές να είναι κερδοφόρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρόχου δεδομένων Wind.

Οι εταιρίες του τομέα υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), των ημιαγωγών (τσιπ), αλλά και των τηλεπικοινωνιών, αναδείχτηκαν από τα οικονομικά αποτελέσματα αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες τους στην καινοτομία μεταφράζονται σε πρακτικά κέρδη στην απόδοσή τους.

