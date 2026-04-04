Κογιότ-επιτέθηκε-και-τραυμάτισε-4χρονο-στο-Λος-Άντζελες,-δείτε-βίντεο

Ένα κογιότ επιτέθηκε σε 4χρονο αγόρι σε δρόμο του Κάρσον στο Λος Άντζελες, δαγκώνοντας το παιδί, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και προκάλεσε έντονη ανησυχία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η επίθεση του κογιότ, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης, στις 9:00, την ώρα που η οικογένεια ξεφόρτωνε το SUV της έξω από το σπίτι των παππούδων του παιδιού. Το ζώο πλησίασε αθόρυβα τον μικρό Σόλομον και όρμησε πάνω του, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και δαγκώνοντάς τον δύο φορές.

Ο 4χρονος τραυματίστηκε από την επίθεση του κογιότ στο πόδι και τον κορμό και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν διάτρητα τραύματα, του χορήγησαν αντιβιοτικά και πολλαπλές δόσεις εμβολίων κατά της λύσσας, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Η μητέρα του παιδιού, Σαρίνα Ντόνοχου, περιέγραψε τη στιγμή της επίθεσης, τονίζοντας ότι έτρεξε αμέσως προς το ζώο και προσπάθησε να το απομακρύνει κλωτσώντας το, με αποτέλεσμα το κογιότ να τραπεί σε φυγή. «Φοβήθηκα πολύ γιατί ξέρω πόσο άσχημα θα μπορούσε να είχε καταλήξει», ανέφερε.

Σύμφωνα με το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής του Λος Άντζελες, το DNA επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για το ίδιο κογιότ που επιτέθηκε και σε άλλο μικρό παιδί τον Φεβρουάριο στο Κάρσον, ενώ εξετάζεται πιθανή σύνδεση με δύο ακόμη πιο πρόσφατες επιθέσεις σε Κάρσον και Γκάρντενα.

Η γιαγιά του παιδιού, Στέφανι Φιλντς, προειδοποίησε ότι τέτοιες επιθέσεις συμβαίνουν σε δευτερόλεπτα και κάλεσε τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η οικογένεια ζητά την άμεση σύλληψη του ζώου, εκφράζοντας ανησυχία για την ασφάλεια των παιδιών στην περιοχή.

Το Τμήμα Αλιείας και Άγριας Ζωής ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ενεργή επιχείρηση εντοπισμού του κογιότ, ενώ παράλληλα καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα όσοι έχουν μικρά παιδιά ή κατοικίδια.