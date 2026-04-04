ΟΠΕΚΕΠΕ:-Απόψε-στις-23:00-θα-λάβουν-τη-δικογραφία-οι-11-βουλευτές-της-ΝΔ-που-πάνε-για-άρση-ασυλίας

Στις δέκα το πρωί του Σαββάτου, θα δοθεί πρόσβαση στους βουλευτές που θα ορίσει κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα, στη δικογραφία που διαβιβάστηκε αμελλητί στη Βουλή, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών, για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή.

Μια ώρα μετά, δηλαδή στις 11 το πρωί του Σαββάτου, υπολογίζεται, σύμφωνα με αρμόδιες κοινοβουλευτικές πηγές, να δοθεί στα μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας αντίγραφο της δικογραφίας που αφορά σε 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την ίδια υπόθεση και ζητείται η άρση της ασυλίας τους.

Γνώση της δικογραφίας θα λάβουν οι 11 βουλευτές που αναφέρονται σε αυτήν, αργότερα απόψε. Η Επιτροπή Δεοντολογίας, όπως έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος της Γιώργος Γεωργαντάς, θα συνεδριάσει τη Μεγάλη Τρίτη με αντικείμενο τη διατύπωση γνώμης των μελών της, στις αιτήσεις άρσης ασυλίας για τους 11 βουλευτές.

Τα ονόματα των εν ενεργεία βουλευτών και υπουργών του κυβερνώντος κόμματος που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, η οποία ζητάει να αρθεί η ασυλία τους προκειμένου να ελεγχθούν:

Μάξιμος Σενετάκης πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης και νυν Βουλευτής Ηρακλείου (ΝΔ)

Βασίλης Βασιλειάδης, νυν βουλευτής Πέλλας (ΝΔ)

Γιάννης Κεφαλογιάννης, νυν υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και βουλευτής της ΝΔ

Νότης Μηταράκης, νυν βουλευτής Χίου της ΝΔ, πρώην υπουργός και υφυπουργός

Κατερίνα Παπακώστα, νυν υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ

Κώστας Αχ. Καραμανλής, νυν βουλευτής ΝΔ και πρώην υπουργός Μεταφορών

Χρήστος Μπουκώρος, νυν βουλευτής της ΝΔ

Θεόφιλος Λεονταρίδης, νυν βουλευτής Σερρών της ΝΔ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών (2014-2025)

Κώστας Τσιάρας, νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής της ΝΔ

Κώστας Σκρέκας, βουλευτής Τρικάλων της ΝΔ και πρώην υπουργός Ανάπτυξης (2023-2024) και υφυπουργός

Δημήτρης Βαρτζόπουλος, νυν υφυπουργός Υγείας και βουλευτής ΝΔ

