Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης – Δείτε βίντεο

Ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κώνσταντίνου Τασούλα και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έγιναν οι ορκωμοσίες των νέων μελών της κυβέρνησης, μετά τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα στη σκιά των αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς αναλαμβάνει καθήκοντα υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μακάριος Λαζαρίδης καθήκοντα υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Ευάγγελος Τουρνάς υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στα δύο υπουργεία παραμένουν ως υφυπουργοί οι Γιάννης Ανδριανός και Κώστας Κατσαφάδος αντιστοίχως.

Θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης – παραλαβής σε λίγη ώρα.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.