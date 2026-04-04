Ο Μπάφετ κρατά αποστάσεις από τον Γκέιτς λόγω Έπστιν – Σκέφτεται να διακόψει δωρεές δισεκατομμυρίων

Σοβαρό πλήγμα φαίνεται να δέχεται μία από τις πιο εμβληματικές σχέσεις στον κόσμο της επιχειρηματικότητας και της φιλανθρωπίας. Αυτή ανάμεσα στον Γουόρεν Μπάφετ και τον Μπιλ Γκέιτς.

Ο πρώτος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διακόψει τις ετήσιες δωρεές δισεκατομμυρίων προς το ίδρυμα του δεύτερου, στον απόηχο των αποκαλύψεων για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Έπστιν.

Οι εξελίξεις φαίνεται να έχουν ήδη διαρρήξει τη μεταξύ τους επικοινωνία, με τον Μπάφετ να κρατά αποστάσεις «μέχρι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση».

«Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου»

Σε συνέντευξή του, ο Μπάφετ αποκάλυψε ότι δεν έχει καμία επικοινωνία με τον Γκέιτς από τότε που ήρθαν στο φως τα νέα στοιχεία γύρω από τον Έπστιν. Αν και αναγνώρισε ότι στο παρελθόν είχαν «περάσει υπέροχα χρόνια μαζί», ξεκαθάρισε ότι προς το παρόν δεν θεωρεί λογικό να διατηρούν στενή επαφή.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, προτιμά να περιμένει μέχρι να υπάρξει πλήρης εικόνα των γεγονότων πριν τοποθετηθεί ή λάβει οριστικές αποφάσεις.

Στον «αέρα» οι δωρεές προς το Ίδρυμα Γκέιτς

Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα αφορά τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς το Ίδρυμα Γκέιτς, στο οποίο ο Μπάφετ έχει διοχετεύσει τεράστια ποσά επί σειρά ετών.

«Θα περιμένω να δω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση. Παραδέχθηκε μάλιστα ότι «έμαθε πράγματα που δεν γνώριζε όλα αυτά τα χρόνια».

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν πιστεύει πως ο Γκέιτς είχε άμεση εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες, ωστόσο επιθυμεί να αποσαφηνιστεί πλήρως η υπόθεση.

Μια σχέση δεκαετιών υπό δοκιμασία

Η σχέση των δύο ανδρών υπήρξε από τις πιο ισχυρές συμμαχίες στον χώρο της φιλανθρωπίας. Το 2006, ο Μπάφετ είχε δεσμευθεί να δωρίζει μετοχές της Berkshire Hathaway στο ίδρυμα των Γκέιτς καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει ήδη αναθεωρήσει μέρος των σχεδίων του, ξεκαθαρίζοντας ότι μετά τον θάνατό του τα χρήματά του θα διανεμηθούν μέσω των παιδιών του και όχι μέσω του ιδρύματος.

Ο Μπάφετ δήλωσε ανακουφισμένος που «δεν είχε καμία σχέση» με τον Έπσταϊν, τον οποίο χαρακτήρισε «χαρισματικό απατεώνα» που εκμεταλλευόταν τις αδυναμίες των άλλων.

Και επενδυτικές παραδοχές

Στην ίδια συνέντευξη, ο Μπάφετ παραδέχθηκε ότι η Berkshire Hathaway άρχισε να μειώνει τη συμμετοχή της στην Apple «νωρίτερα απ’ ό,τι έπρεπε», αν και — όπως είπε — η επένδυση συνολικά παρέμεινε εξαιρετικά επιτυχημένη.

Παρά τις πωλήσεις, η Apple εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Ο Μπάφετ εξέφρασε επίσης τη διαφωνία του με τον στόχο πληθωρισμού 2% της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι θα προτιμούσε έναν στόχο μηδενικού πληθωρισμού.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν θα αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο μιας παγκόσμιας πυρηνικής κρίσης, χαρακτηρίζοντας τη διάδοση των πυρηνικών «το απόλυτο πρόβλημα της ανθρωπότητας».