«Πάγωμα»-επιτοκίων-στην-πάγια-ρύθμιση-έως-Απρίλιο-του-2027

Με τροπολογία του ΥΠΕΘΟ επεκτείνεται κατά 13 μήνες η ισχύς του μέτρου. Γιατί ήταν αναγκαία η παράταση τώρα.

Για έναν ακόμη χρόνο επεκτείνει η κυβέρνηση το «πάγωμα» των επιτοκίων στην πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία.

Αυτό προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, θέτοντας «ανάχωμα» στις επιβαρύνσεις που θα έβλεπαν λόγω υψηλών επιτοκίων περίπου μισό εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις που αγωνίζονται να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τις δόσεις τους υπό συνθήκες κρίσης.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες, η νέα παράταση υπερκαλύπτει το 1 έτος, αφού εκτείνεται σε 13 μήνες, έως 30 Απριλίου του 2027).

Τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ (Ιανουάριος 2026) αποκαλύπτουν ότι, μόνο προς τη φορολογική διοίκηση (όχι ΕΦΚΑ, δημόσιο, δήμους κλπ) 3.841.592 φυσικά και νομικά πρόσωπα οφείλουν συνολικά 114,2 δισ. ευρώ. Μόλις το 6,65% όμως αυτού του ποσού βρίσκεται σε ενεργή ρύθμιση (5,26 δισ. ευρώ). Με τις δόσεις παλεύουν σχεδόν το 17% από τους περίπου 3 εκατομμύρια οφειλέτες με χρέη 500-100.000 ευρώ.

Ο κίνδυνος είναι προφανής: ακόμη και αυτοί που έχουν κάνει το βήμα να ρυθμίσουν, κινδυνεύουν να το χάσουν αν αυξηθεί η επιβάρυνσή τους.

Τι αλλάζει

Χωρίς αυτή την τροπολογία, στις 31 Μαρτίου έληγε η προηγούμενη παράταση και από 1η Απριλίου 2026 -καθώς η ΕΚΤ δείχνει έτοιμη να ανακοινώσει νέα αύξηση επιτοκίων– οι τόκοι θα ανέτρεχαν αυτόματα σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα.

Πλέον όμως, αφού ψηφιστεί η τροπολογία, τα επιτόκια θα παγώσουν εκ νέου στα επίπεδα του 2024 -οπότε είχαν ξεκινήσει οι διαδοχικές παρατάσεις- δηλαδή:

4,34% για ρύθμιση οφειλών σε έως 12 μηνιαίες δόσεις

5,84% για ρύθμιση σε περισσότερες από 12 δόσεις.

Χωρίς την παράταση το επιτόκιο θα επιβαρυνόταν άμεσα περίπου 0,3% ενώ σε επόμενη αύξηση από την ΕΚΤ τη μισή μονάδα. Ανανεώνοντας -για τρίτη συνεχή χρονιά- το «πάγωμα» επιτοκίων στην πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων των φορολογικών οφειλών, το υπουργείο Οικονομικών την παρατείνει αυτή τη φορά έως 30 Απριλίου του 2027 – μια επέκταση 13 μηνών και όχι για 12 που συνήθως δίδεται.

Ωστόσο οφειλές σε ΚΕΑΟ / e-ΕΦΚΑ έχουν άλλο τρόπο υπολογισμού, βαρύνονται με διαφορετικό επιτόκιο και δεν καλύπτονται από την συγκεκριμένη τροπολογία που αφορά αποκλειστικά τις φορολογικές οφειλές.