Ποιοι-servicers-έκαναν-τις-περισσότερες-ρυθμίσεις-δανείων-το-Μάρτιο

Συνολικά 1.458 ρυθμίσεις δανείων μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού έκαναν το Μάρτιο οι μεγαλύτεροι χρηματοπιστωτικοί φορείς, servicers και τράπεζες, εγκρίνοντας για ρύθμιση με κατά μέσο όρο ποσοστό 79,7% τις αιτήσεις που είχαν.

Συνολικά από τους φορείς και servicers, οι 7 στους 10 ενέκριναν αιτήματα για ρύθμιση μέσω Εξωδικαστικού με ποσοστά από 80% έως και 95%.

Τις περισσότερες ρυθμίσεις σε απόλυτο αριθμό έκανε η doValue με εγκρισιμότητα 83% ρυθμίζοντας 304 δάνεια σε σύνολο 366 αιτημάτων στον Εξωδικαστικό.

Τα υψηλότερα ποσοστά εγκρισιμότητας των αιτήσεων για ρύθμιση είχαν οι Intrum, ΑΤΕ και Veraltis από 85% έως 95%, με την Intrum να εγκρίνει 143 αιτήσεις σε σύνολο 151, με το υψηλότερο ποσοστό 95%.

Επίσης, ρυθμίσεις με εγκρισιμότητα από 80% έως 84% έκαναν το Μάρτιο οι QQuant, Eurobank και Cepal.

Για οφειλές σε τράπεζες, χρηματοπιστωτικούς φορείς και servicers, το μέσο “κούρεμα” που έχει γίνει στο σύνολο των οφειλών που έχει ρυθμιστεί με Εξωδικαστικό Συμβιβασμό μέχρι τώρα, φθάνει το 29% με ποσοστό 48,6% του ποσού των δανείων που έχουν ρυθμιστεί να επιτυγχάνει “κούρεμα”, πάνω από 30%. Το συνολικό ποσό διαγραφής οφειλών από δάνεια έχει φθάσει συνολικά τα 5,8 δισ. ευρώ.

Διμερείς ρυθμίσεις με servicers

Στο μεταξύ συνεχίζονται οι διμερείς ρυθμίσεις που κάνουν απευθείας χωρίς να φθάσουν στον Εξωδικαστικό οι servicers με δανειολήπτες και σύμφωνα με τα στοιχεία Φεβρουαρίου, οι 4 μεγαλύτεροι Cepal, doValue, Intrum και QQuant, έκαναν ρυθμίσεις για ποσά δανείων 254 εκατ. ευρώ, με 3.641 δανειολήπτες.

Περισσότερες από τις μισές ρυθμίσεις, συνολικά το 54,7% στο ποσό των δανείων, αφορούσε σε οφειλές στεγαστικών δανείων. Ρυθμίσεις κυρίως σε στεγαστικά δάνεια, έκαναν τον Φεβρουάριο, οι DoValue, Cepal και Intrum, ενώ ρυθμίσεις κυρίως σε καταναλωτικά δάνεια έκανε η QQuant.

Συγκεκριμένα το Φεβρουάριο, έκανε απευθείας ρυθμίσεις δανείων 136,51 εκατ. ευρώ η doValue, με ποσό 55,63 εκατ. ευρώ, να αφορά ρύθμιση δανείων του νόμου Κατσέλη.

Η QQuant έκανε συνολικά ρυθμίσεις δανείων 63,54 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 18,32 εκατ. ευρώ αφορούσαν δάνεια του νόμου Κατσέλη.

Ρυθμίσεις για δάνεια 39,14 εκατ. ευρώ έκανε η Cepal και ρυθμίσεις για δάνεια 14,14 εκατ. ευρώ έκανε η Intrum.

– Συνολικά 1.464 δανειολήπτες της QQuant, ρύθμισαν τα δάνειά τους απευθείας το Φεβρουάριο μεταξύ των οποίων ρύθμισαν με το νόμο Κατσέλη και 434 δανειολήπτες.

– Τους 1.093 έφθασαν οι δανειολήπτες που ρύθμισαν απευθείας με την doValue οφειλές και 477 μεταξύ αυτών ήταν δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.

– Συνολικά 758 δανειολήπτες της Cepal ρύθμισαν δάνειά τους και

– Τους 326 έφθασαν οι δανειολήπτες της Intrum που ρύθμισαν απευθείας δάνειά τους και 124 ήταν δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη.