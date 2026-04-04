Σκάνδαλο-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Ξεκίνησε-η-παράδοση-της-δικογραφίας-στους-11-βουλευτές

Άρχισαν να παραλαμβάνουν από τις 23:00 απόψε, τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι έντεκα βουλευτές που ζητείται η άρση της ασυλίας τους.

Με τη μία δικογραφία ζητείται η άρση ασυλίας των «11», ενώ η δεύτερη διαβιβάζεται με την διαδικασία του άρθρου 86 του Συντάγματος και του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Μεταξύ των «11» περιλαμβάνονται τα ονόματα του μέχρι πρότινος υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα και του μέχρι πρότινος υπουργού Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Κεφαλογιάννη.

Οι υπόλοιποι εννέα είναι οι:

Κώστας Καραμανλής

Κώστας Σκρέκας

Κατερίνα Παπακώστα

Νότης Μηταράκης

Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Μάξιμος Σενετάκης

Βασίλειος Βασιλειάδης

Χρήστος Μπουκώρος

Θεόφιλος Λεονταρίδης

Η δικογραφία που αφορά τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιο Λιβανό και την πρώην υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή θα είναι από αύριο στις 10 το πρωί, προσβάσιμη στους βουλευτές που θα ορίσει κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Διαφορετική ωστόσο, είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τους έντεκα βουλευτές.

Γνώση της δικογραφίας θα λάβουν οι βουλευτές που αναφέρονται σε αυτήν, απόψε ενώ στις 11:00 αύριο το πρωί, η Βουλή θα διανείμει τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στα 16 Μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας, θα συνεδριάσει τη Μεγάλη Τρίτη με αντικείμενο τη διατύπωση γνώμης των μελών της, στις αιτήσεις άρσης ασυλίας για τους 11 βουλευτές ενώ την τελική απόφαση για την άρση της ασυλίας τους ή μη, θα λάβει η Ολομέλεια μετά τις 19 Απριλίου

Στο μεταξύ, στις 11 αύριο το πρωί, στο προεδρικό Μέγαρο, θα γίνει και η ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης μετά τον «μίνι ανασχηματισμό» που ανακοινώθηκε σήμερα, «στην σκιά» των εξελίξεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Θα ακολουθήσουν οι τελετές παράδοσης – παραλαβής.

