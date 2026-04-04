Σκέψεις για ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ μετά τις απειλές Τραμπ για αποχώρηση, ενισχύσεις 300.000 στρατιωτών και έξτρα δαπάνη 290 δισ. ευρώ ετησίως

Από την επανεκλογή του και την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει αρκετές φορές να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ.

Χθες, Τετάρτη, το έκανε ξανά, εκφράζοντας απογοήτευση, επειδή οι ευρωπαϊκές χώρες αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στον μέχρι στιγμής αβέβαιο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν. Και όσο ο Τραμπ συνεχίζει να υπονομεύει το ΝΑΤΟ, η αμφισβήτηση για το μέλλον της Συμμαχίας εντείνεται, με πολλούς να αναρωτιούνται αν μπορεί να επιβιώσει.

Ειδικά το τελευταίο διάστημα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απειλήσει πολλές φορές να αποσύρει τη χώρα από το ΝΑΤΟ. Η πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει εγείρει αμφιβολίες για τη δέσμευση των ΗΠΑ στη Συμμαχία, με τον Αμερικανό πρώην πρεσβευτή στο ΝΑΤΟ, Ίβο Ντάαλντερ, να δηλώνει ότι είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς κάποια ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να εμπιστευτεί τις ΗΠΑ να έρθουν σε βοήθεια, σε περίπτωση ανάγκης.

Αν και ο Τραμπ δεν ανέφερε το ΝΑΤΟ στην ομιλία του την Τετάρτη, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία ότι η δέσμευση των ΗΠΑ στη Βορειοατλαντική Συμμαχία έχει αποδυναμωθεί. Ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος, τον οποίο επικαλούνται οι New York Times, μιλώντας υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ τώρα φαίνονται να αποτελούν μέρος του προβλήματος της παγκόσμιας αταξίας -και όχι τη λύση ή τον τελευταίο εγγυητή της σταθερότητας.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι οι συνεχείς απειλές του Τραμπ να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ υπονομεύουν τη συνοχή του Οργανισμού, προσθέτοντας ότι «αν δημιουργείς καθημερινή αμφιβολία για τη δέσμευσή σου, το αποδυναμώνεις».

Αν και οι ΗΠΑ παραμένουν ο πυρήνας του ΝΑΤΟ, η Ευρώπη δεν είναι ανήμπορη να δράσει μόνη της, καθώς επενδύει περισσότερο στη στρατιωτική της ικανότητα, εν μέρει λόγω της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία και των απαιτήσεων του Τραμπ, όπως η πίεση να αυξήσουν οι σύμμαχοι τη στρατιωτική τους δαπάνη.

Σύμφωνα πάντα με τους NYT, η Ευρώπη εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη στρατιωτική δύναμη, αντικαθιστώντας την αμερικανική συμβολή σε συμβατικούς πολέμους. Εκτιμήσεις δείχνουν ότι η Ευρώπη θα χρειαστεί επιπλέον 300.000 στρατιώτες και αύξηση των στρατιωτικών δαπανών κατά τουλάχιστον 290 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, για να αποτρέψει τη ρωσική επιθετικότητα.

Επίσης, συζητείται η ανάγκη για ευρωπαϊκή πυρηνική ομπρέλα, με χώρες όπως η Βρετανία και η Γαλλία να αναζητούν τρόπους να ενισχύσουν τη δική τους πυρηνική ικανότητα, ώστε να μειώσουν την εξάρτησή τους από τις ΗΠΑ.

Η πρόσφατη απόφαση του Τραμπ να επιτεθεί στο Ιράν χωρίς διαβούλευση με τους συμμάχους του και να ζητήσει βοήθεια από το ΝΑΤΟ ενίσχυσε την αίσθηση ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια της Ευρώπης, ενώ η «γηραιά ήπειρος» αναζητά όλο και περισσότερο τη δική της αυτονομία.

Η αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να είναι καταστροφική για τις ίδιες, όπως προειδοποιούν Αμερικανοί διπλωμάτες, ενώ άλλοι τονίζουν ότι η αποδυνάμωση του ΝΑΤΟ θα ενίσχυε τη Ρωσία στρατηγικά -κάτι που οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιτρέψουν…

