Σχοινάς:-Είμαι-αποφασισμένος-να-σηκώσω-κάθε-πέτρα-για-να-ακουστεί-δυνατά-η-φωνή-της-ελληνικής-γεωργίας

Ο Μαραγαρίτης Σχοινάς παρέλαβε το μεσημέρι του Σαββάτου από τον Κώστα Τσιάρα το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης σημειώνοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί «η ενεργοποίηση κάθε εργαλείου, πόρου και μέσου που έχουμε στη διάθεσή μας για να πετύχουμε τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα».

Ο κ. Σχοινάς ευχαρίστησε την απερχόμενη ηγεσία και πρόσθεσε: «Τους έτυχε να διαχειριστούν μια ιστορική αποστολή, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την τέλεια καταιγία, πάνω από αυτό το υπουργείο συναντήθηκαν τρεις μεγάλες κρίσεις, των πληρωμών, των ζωονόσων και της κλιματικής αλλαγής».

«Θέλω να πω ότι κατάφεραν να διαχειριστούν την τέλεια καταιγίδα με εντιμότητα και επάρκεια και επιστρέφουν στις περιφέρειες τους με το κεφάλι ψηλά» συμπλήρωσε.

Για τη δική του θητεία που αρχίζει σημείωσε: «Ερχόμαστε να πατήσουμε πάνω στο γερό σανίδι που έχτισαν οι προκάτοχοί μας, που είναι απαραίτητο για τα επόμενα βήματα.

Πρώτο βήμα για εμάς είναι να ολοκληρώσουμε και να λειτουργήσουμε το νέο σύστημα πληρωμών, όπως το σχεδιάσαμε με τη συνεργασία του Κωστή Χατζηδάκη και του Γιώργου Πιτσιλή. Αυτό είναι η προτεραιότητα. Επίησης, πρέπει να δοθουν λύσεις στην ελληνική κτηνοτροφία, εδώ ο Μακάριος θα έχει την ευθύνη.

Δεύτερο βήμα, να ενεργοποιήσουμε κάθε εργαλείο, πόρο και μέσο που έχουμε στη διάθεσή μας για να πετύχουμε τη συνολική αναδιάταξη του πρωτογενούς τομέα. Η συγκυρία είναι καλή, είμαστε σε διαπραγμάτευση για για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 και τους νέους κανονισμούς, στη βάση των οποίων θα διατεθούν οι νέοι πόροι. Μεγάλη ευκαιρία να πάψει αυτό το υπουργείο να είναι υπουργείο πληρωμών, όπως είπε ο πρωθυπουργός, αλλά να γίνει εφαλτήριο για να πετύχουμε τη συνολική αναδιάταξη της ελληνικής γεωργίας. Είμαι αποφασισμένος να σηκώσω κάθε πέτρα για να βρω τι χρειαζόμαστε ώστε η φωνη της ελληνικής γεωργίας να ακουστεί δυνατά.

Πιστεύω αν πετύχουμε την αναδιάταξη, θα έχουμε και την ευκαιρία να γίνει η μαγιά για την αναζωογήνηση της ελληνικής υπαίθρου, να σταματήσουμε τον μαρασμό της υπαίθρου.

Έχω πλήρη συνειδηση της μεγάλης ευθυνης που αναλαμβάνω στην τωρινή συγκυρία, δεν απέφυγα ποτέ τις δυσκολίες, δεν υπόσχομαι θαύματα αλλά δεσμεύομαι για πολλή δουλειά. Δεν το βλέπω ως κυβερνητική ή κομματική ευθύνη, αλλά ως εθνικό καθήκον και σε αυτό θα αφιερώσω τις δυνάμεις μου.

Από την πλευρά του ο Κώστας Τσιάρας αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που κλήθηκε να διαχειριστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του, εστιάζοντας στα υγειονομικά ζητήματα του ζωικού κεφαλαίου, στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, αλλά και στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, όπως αυτή στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως σημείωσε, η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με σειρά σοβαρών νοσημάτων, όπως η πανώλη, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιμετωπίστηκε και περιορίστηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και η ευλογιά των αιγοπροβάτων, που εξακολουθεί να δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Παράλληλα, έκανε λόγο για την εμφάνιση και άλλων λοιμωδών νοσημάτων, όπως ο αφθώδης πυρετός, τονίζοντας την ανάγκη λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου.

Ο κ. Τσιάρας μίλησε για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, επισημαίνοντας την έντονη ξηρασία του καλοκαιριού του 2024, η οποία οδήγησε στην ενεργοποίηση ευρωπαϊκών μηχανισμών στήριξης του αγροτικού κόσμου. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέδειξε την υλοποίηση προγραμμάτων που απαντούν σε χρόνιες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, όπως δράσεις για θερμοκήπια, αγροτική οδοποιία και μεγάλα αρδευτικά έργα.

Όσον αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπογράμμισε τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν, οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας του Οργανισμού. Όπως ανέφερε, από τον Σεπτέμβριο του 2024 και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταρτίστηκε και υλοποιείται σχέδιο δράσης με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και των ελέγχων, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και να αποφευχθούν φαινόμενα αμφισβήτησης.

Παρά τις δυσκολίες, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνολική προσπάθεια του υπουργείου και των συνεργατών του συνέβαλε ουσιαστικά στη στήριξη των Ελλήνων παραγωγών και κτηνοτρόφων, δίνοντας απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα. Τόνισε, επίσης, τη σημασία της συνεργασίας με τα στελέχη και τους επικεφαλής των οργανισμών, χαρακτηρίζοντάς την καθοριστική για την επίλυση προβλημάτων.

Τέλος, σημείωσε ότι το επόμενο διάστημα το βάρος μετατοπίζεται στην αξιοποίηση της νέας προγραμματικής περιόδου και στην ευθυγράμμιση με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με στόχο έναν πιο ανθεκτικό και βιώσιμο πρωτογενή τομέα.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκαριος Λαζαρίδης, επισήμανε τη δέσμευσή του να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη στήριξη του αγροτικού τομέα, αναγνωρίζοντας παράλληλα το έργο της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.

Όπως είπε, αναλαμβάνει καθήκοντα σε ένα υπουργείο όπου έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια και έχουν επιτευχθεί ουσιαστικά αποτελέσματα, παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες δεν ήταν ιδανικές. «Υπήρξαν εμπόδια και χτυπήματα κάτω από τη μέση», υπογράμμισε προσθέτοντας πως όσοι αποχωρούν το κάνουν «με ψηλά το κεφάλι» και με θετικό αποτύπωμα, ιδίως σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα και ανέφερε ότι θα συνεχίσει το έργο των προκατόχων του. Σημείωσε πως η συγκυρία είναι δύσκολη για τον αγροτικό τομέα και έδωσε έμφαση στην ανάγκη διαλόγου με τους εμπλεκόμενους, τονίζοντας ότι στόχος είναι να ακουστούν οι ανάγκες και οι προτάσεις των ανθρώπων του χώρου.

Παράλληλα, ο κ. Λαζαρίδης ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας και της αλληλεγγύης ως βασικών προϋποθέσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων. «Ο δρόμος είναι δύσβατος και οι προκλήσεις μεγάλες», επεσήμανε και συμπλήρωσε ότι η προσπάθεια θα βασιστεί στη σκληρή δουλειά, την επιμονή και τη μετριοπάθεια.

Ο απερχόμενος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, υπογράμμισε ότι τα δύο τελευταία χρόνια ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλές προκλήσεις. Όπως σημείωσε, αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από την αντιμετώπιση ζωονόσων, ενώ ακολούθησε η διαχείριση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόσφατη εμφάνιση του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη άμεσης ανταπόκρισης.

Ο ίδιος επισήμανε ότι, παρά τις δυσκολίες, η προσπάθεια ήταν συνεχής με στόχο τη στήριξη των παραγωγών και τη διασφάλιση της λειτουργίας του αγροτικού τομέα.

Τέλος, ο κ. Κέλλας υπογράμμισε ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τον τόπο «με την ίδια πίστη και αφοσίωση», δίνοντας έμφαση στη συνέχιση της προσπάθειας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που παραμένουν.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.