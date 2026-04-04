Το-Ιράν-να-κηρύξει-νίκη-και-να-κάνει-συμφωνία-για-το-τέλος-του-πολέμου:-Το-σχέδιο-που-παρουσίασε-πρώην-ΥΠΕΞ-της-Τεχεράνης

Έκκληση προς την Τεχεράνη να προχωρήσει σε συμφωνία που θα τερματίσει τη σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απηύθυνε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τζαβάντ Ζαρίφ, παρουσιάζοντας σχέδιο που, όπως υποστηρίζει, θα μπορούσε να διασφαλίσει ευνοϊκούς όρους για τη χώρα.

Σε άρθρο του στο αμερικανικό περιοδικό Foreign Affairs, ο Ζαρίφ, ο οποίος υπήρξε βασικός διαπραγματευτής του Ιράν στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, παρουσίασε αυτό που χαρακτήρισε «οδικό χάρτη» για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ιράν θα μπορούσε να «κηρύξει νίκη» και να επιδιώξει συμφωνία που θα αποτρέψει τόσο την παρούσα κρίση όσο και μελλοντικές συγκρούσεις, επιτυγχάνοντας παράλληλα ευνοϊκότερους όρους για τη χώρα.

Μεταξύ των βασικών στοιχείων της πρότασης, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών εισηγείται ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να προσφέρει περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα, καθώς και να δεσμευθεί για επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, με αντάλλαγμα την πλήρη άρση των διεθνών κυρώσεων. Όπως σημειώνει, μια τέτοια συμφωνία δεν είχε γίνει αποδεκτή στο παρελθόν από την Ουάσιγκτον, ωστόσο εκτιμά ότι ενδέχεται πλέον να υπάρξει διαφορετική προσέγγιση.

Παράλληλα, προτείνει την αποδοχή ενός αμοιβαίου συμφώνου μη επίθεσης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, μέσω του οποίου οι δύο χώρες θα δεσμεύονταν ότι δεν θα προχωρήσουν σε στρατιωτικά πλήγματα η μία εναντίον της άλλης στο μέλλον.

Ο Ζαρίφ επισημαίνει επίσης ότι η ενίσχυση οικονομικών σχέσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα μπορούσε να αποφέρει οφέλη τόσο για τον αμερικανικό όσο και για τον ιρανικό λαό, δημιουργώντας προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης και σταθερότητας.

Κατά την εκτίμησή του, μια τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε στην ιρανική ηγεσία να επικεντρωθεί περισσότερο στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών, αντί να δαπανά σημαντικούς πόρους για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών. Όπως υποστηρίζει, το Ιράν θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα «νέο και λαμπρό μέλλον» για τον λαό του.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσίευση του άρθρου, ο πρώην υπουργός Εξωτερικών επανήλθε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος τόσο στο περιεχόμενο της πρότασής του όσο και στα κίνητρα που τον οδήγησαν στη δημοσιοποίησή της.

As an Iranian, outraged by Donald Trump’s reckless aggression & crude insults, yet proud of our armed forces & resilient people, I am torn about publishing this peace-plan in Foreign Affairs. Yet I’m convinced that war must end on terms consistent with Iran’s national interests. — Javad Zarif (@JZarif) April 3, 2026

«Ως Ιρανός, εξοργισμένος από την απερίσκεπτη επιθετικότητα και τις προσβολές του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά υπερήφανος για τις ένοπλες δυνάμεις και τον ανθεκτικό λαό μας, είμαι διχασμένος για τη δημοσίευση αυτού του σχεδίου ειρήνης στο Foreign Affairs», έγραψε, προσθέτοντας ότι παραμένει πεπεισμένος πως ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί με όρους που συνάδουν με τα εθνικά συμφέροντα του Ιράν.