Τσουκαλάς:-Όποιος-θέλει-να-φύγει-η-ΝΔ-έχει-μόνο-μια-επιλογή,-το-ΠΑΣΟΚ

«Όταν φτάνουμε να έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα όπου ένα σημαντικό μέρος της ελέγχεται από τη δικαιοσύνη για ένα μαζικό σκάνδαλο διασπάθισης δημόσιων πόρων, υπάρχει μείζον ζήτημα. Ζήτημα νομιμοποίησης μιας κυβέρνησης με δεδηλωμένη που βασίζεται σε ελεγχόμενους από τη δικαιοσύνη», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον Alpha.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής είπε πως «φαίνεται ότι πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εξυπηρετούσαν κόσμο μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον θεωρούσαν λάφυρο για τη δημιουργία πελατειακών σχέσεων» και ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ έμενε αψηφιοποίητος για να συνεχιστεί το πάρτι». «Ο κ. Μητσοτάκης δεσμευόταν ότι θα λύσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον σημερινό υπουργό, ο οποίος επίσης ελέγχεται και θα δούμε αν έχει εμπλοκή ή όχι», υπογράμμισε.

«Να προχωρήσει άμεσα και να υπερψηφίσει τις άρσεις ασυλίας -το θεωρούμε δεδομένο- και επειδή ακριβώς το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία πρέπει να αποπεμφθούν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ζητάμε εκλογές για να έρθει η κάθαρση», τόνισε.

Υποστήριξε ότι «αν ο κόσμος θέλει απλά να διαμαρτυρηθεί στις εκλογές, έχει πάρα πολλές επιλογές», όμως «αν ο κόσμος θέλει πραγματικά κυβερνητική πολιτική αλλαγή, έχει μόνο μία, το ΠΑΣΟΚ». «Τα πραγματικά διλήμματα θα είναι αν θα έχουμε κάθαρση, θεσμική αποκατάσταση, κοινωνικό κράτος για να σταματήσουμε να είμαστε ουραγοί στην αγοραστική δύναμη.

Αυτά θα αναμετρηθούν και δεν πρέπει να υπάρξει ούτε μια χαμένη ψήφος, γιατί δεν έχει την πολυτέλεια ο ελληνικός λαός για χαμένη ψήφο, που κρατά ζωντανό πολιτικά το σύστημα Μητσοτάκη», συμπλήρωσε. Εκτίμησε πως «ή παραμένει η ΝΔ και κυβερνά με Βελόπουλο-Λατινοπούλου ή έχουμε κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ». Σημείωσε ότι το κόμμα του καλεί τον κόσμο να συμπαραταχθεί με εκείνο «για να μπορέσουμε να νικήσουμε τη ΝΔ», τονίζοντας πως «αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο με μια ψήφο, πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό που θα εφαρμοστεί, θα είναι πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ, δεν θα είναι ούτε περιπέτειες ούτε οτιδήποτε άλλο».

Σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών και τις δηλώσεις του Τ. Ντίλιαν, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι εδώ και 10 μέρες κάνει «ένα απλό ερώτημα» στην κυβέρνηση: «απαντήστε με ένα ναι ή με ένα όχι αν αγόρασε η κυβέρνηση ή άλλος κρατικός φορέας το λογισμικό predator από την εταιρεία του κυρίου Ντίλιαν. Ένα ναι ή ένα όχι». «Τι απάντηση παίρνω έως σήμερα; ‘αυτά θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, υπήρξε ένα απαλλακτικό βούλευμα’. Δεν ξέρει η κυβέρνηση να πει ένα ναι ή ένα όχι σε αυτό το ερώτημα;», σχολίασε.

Ως προς τη δίκη των Τεμπών, σημείωσε ότι «ως ΠΑΣΟΚ θέλουμε η δίκη να προχωρήσει, να αξιολογηθούν τα στοιχεία με έναν ψύχραιμο τρόπο, να απονεμηθεί δικαιοσύνη».

«Έγιναν λάθη από το υπουργείο Δικαιοσύνης αναφορικά με την αίθουσα. Είχαν χρόνο και δαπάνησαν 1,8 εκ. Μπορούσαν να έχουν κάνει καλύτερη προεργασία». Ανέφερε επιπλέον ότι «οι δηλώσεις του υπουργού ‘να πάνε συγγενείς στο υπόγειο’, είναι προσβλητικές» και «δεν χρειάζονται δηλώσεις που δυναμιτίζουν εκατέρωθεν». «Το κράτος πρέπει να εγγυηθεί ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν και οι συγγενείς να νιώσει ότι το κράτος εργάστηκε και απονεμήθηκε δικαιοσύνη. Δεν ένιωσαν ότι το κράτος έκανε τη δουλειά του, όταν τα παιδιά τους βρέθηκαν στο τρένο», είπε.

Ως προς τις δημοσκοπήσεις ανέφερε μεταξύ άλλων πως «δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία -άνω του 66%- θέλει να φύγει αυτή η κυβέρνηση» και ότι «ακόμη και στο ερώτημα που έθεσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός ‘ή εγώ ή το χάος’, ο κόσμος απάντησε ότι προτιμά το χάος». Υποστήριξε ότι «το δίλημμα που θέτει ‘σταθερότητα ή πολιτική αλλαγή’ είναι κίβδηλο», για να υπογραμμίσει ότι «δεν είναι σταθερότητα όταν έχεις υπόδικους βουλευτές». «Θα αναφωνούσατε ‘τι ωραία σταθερότητα έχουμε’, που η κοινοβουλευτική πλειοψηφία στηρίζεται σε υπόδικους βουλευτές και η κυβέρνηση εκβιάζεται δημόσια από έναν απόστρατο Ισραηλινό;», σχολίασε.

Ο κ. Τσουκαλάς επανέλαβε βασικές προγραμματικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων και για την «ανάγκη μείωσης της έμμεσης φορολογίας», καθώς «όταν έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση τιμών, η έμμεση φορολογία γίνεται κερδοσκοπία σε βάρος της κοινωνίας». «Έχουμε βάλει το θέμα της ειδικής φορολόγησης των κερδών των τραπεζών. Παράλληλα έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει δώσει πολύ μεγάλη έμφαση στη μεταρρύθμιση του κράτους με νέα Διαύγεια, νέο ΑΣΕΠ, όχι απευθείας αναθέσεις, όχι το πάρτι που γίνεται σήμερα με τις συμβουλευτικές εταιρείες όπου 12 εταιρείες πήραν το 96% ενός τεράστιου ποσού», είπε.

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.