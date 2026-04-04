Φίτσο:-Η-ΕΕ-πρέπει-να-άρει-τις-κυρώσεις-στο-ρωσικό-πετρέλαιο-και-φυσικό-αέριο-για-να-ενισχύσει-την-ενεργειακή-ασφάλεια

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τερματίσει τις κυρώσεις στις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τη Ρωσία, δήλωσε το Σάββατο ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο.

Επιπλέον, κάλεσε την Ένωση να λάβει μέτρα για την αποκατάσταση των ροών πετρελαίου από την Ντρούζμπα και να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία για την καταπολέμηση της ενεργειακής κρίσης που απορρέει από τον πόλεμο στο Ιράν.

«Η ΕΕ και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επαναλάβει αμέσως τον διάλογο με τη Ρωσία και να διασφαλίσει ένα τέτοιο πολιτικό και νομικό περιβάλλον ώστε τα μεμονωμένα κράτη μέλη και η ΕΕ στο σύνολό της να μπορούν να αναπληρώσουν τα ελλείποντα αποθέματα φυσικού αερίου και πετρελαίου και να επιτρέψουν την προμήθεια αυτών των στρατηγικών πρώτων υλών από όλες τις πιθανές πηγές και κατευθύνσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας», δήλωσε ο Φίτσο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

- Reuters