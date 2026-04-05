Ανδρουλάκης-στο-tiktok:-Αυτή-δεν-είναι-κοινοβουλευτική-πλειοψηφία,-αλλά-αίθουσα-αναμονής-δικαστηρίου

«Ως εδώ. Δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν θα μας τη χαρίσει κανείς. Θα την κερδίσουμε μαζί. Με εκλογές. Τώρα».

Αυτό είναι το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη, σχολιάζοντας στο TikTok τις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όπου ζητείται η άρση ασυλίας 11 βουλευτών και η έρευνα ποινικών ευθυνών 2 ακόμη υπουργών, καθώς και τους δημόσιους εκβιασμούς του Πρωθυπουργού απο τον απόστρατο Ισραηλινό προμηθευτή του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

@nikos.androulakis

