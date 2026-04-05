Η στιγμή που ξεχωρίζει τους αγοραστές

Στο κλείσιμο τώρα της Wall Street ο δείκτης S&P 500 βρέθηκε μια ανάσα από τη βραχυχρόνια καθοδική γραμμή αντίστασης “C1”, η οποία έχει αντισταθεί στους αγοραστές για πάνω από 6 φορές σχηματίζοντας τοπικές κορυφές. Επιβεβαιωμένη ανοδική διάσπαση της εν λόγω γραμμής, στις 6.603 μονάδες θα δώσει το έναυσμα στους αγοραστές να επιτεθούν στην κρίσιμη περιοχή των 6.700 με 6.750 μονάδων.

Πάνω από εκεί θα αρχίσουμε να μιλάμε για αλλαγή τάσης. Από τις αρχές του πολέμου στο Ιράν ο S&P 500 έχει υποχωρήσει λιγότερο από -10%, ενώ την περασμένη Πέμπτη παρά την ισχυρή άνοδο του πετρελαίου κατά +13% δεν παραχώρησε έδαφος στους πωλητές αρνούμενος να χάσει το επίπεδο στήριξης των 6.500 με 6.470 μονάδων.

Στο ταμπλό της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η εικόνα των τελευταίων ημερών δείχνει επιλεκτική ενίσχυση, με συγκεκριμένους τίτλους να τραβούν τη ροή κεφαλαίων.

Η Intel, με εβδομαδιαία κέρδη +8,41%, κινήθηκε υψηλότερα λόγω προσδοκιών για ενίσχυση των εργοστασίων παραγωγής στις ΗΠΑ και short covering.. Η Netflix, με +7,17%, στηρίχθηκε στην αύξηση εσόδων ανά χρήστη και στον περιορισμό κοινής χρήσης λογαριασμών. Η Costco, με +3,61%, ενισχύθηκε από αύξηση συνδρομών και ανθεκτικές πωλήσεις. Η Goldman Sachs, με +3,56%, πήρε ώθηση από έντονη δραστηριότητα σε συναλλαγές trading και νέες συμφωνίες. Η PepsiCo, με +2,84%, διατήρησε υψηλά περιθώρια μέσω αυξήσεων τιμών. Η IBM, με +2,65%, στηρίχθηκε σε νέες συμφωνίες γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Alphabet, με +2,51%, ενισχύθηκε από ισχυρά έσοδα διαφήμισης και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους. Η Eli Lilly, με +2,46%, συνέχισε ανοδικά χάρη στη μεγάλη ζήτηση για φάρμακα διαβήτη και παχυσαρκίας.

Κάπου ανάμεσα στις συζητήσεις για διορθώσεις και αβεβαιότητα, πέντε μετοχές του S&P 500 κάνουν αθόρυβα τη δική τους δουλειά και γράφουν νέα ιστορικά υψηλά, δείχνοντας πού κατευθύνεται το «έξυπνο» χρήμα.

Η Equinix, με κεφαλαιοποίηση κοντά στα 98 δισ. δολάρια και P/E 72,7, ενισχύθηκε κατά 4,12% μέσα στην εβδομάδα, καθώς η ανάγκη για data centers και υποδομές που στηρίζουν την τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται σε πραγματικά έσοδα και όχι σε υπόσχεση. Στην ενέργεια, η Sempra κινήθηκε +4,47%, με αποτίμηση 64,8 δισ. και P/E 36,1, αξιοποιώντας τη σταθερή ζήτηση για LNG και τη γεωπολιτική ανάγκη για ασφαλείς ενεργειακές ροές.

Η Lumentum ξεχώρισε με άνοδο 11,01%, κεφαλαιοποίηση 59 δισ. και υψηλό P/E 252,8, καθώς τα οπτικά συστήματα που τροφοδοτούν την έκρηξη δεδομένων γίνονται κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα της AI. Η Corteva πρόσθεσε 4,55%, με αποτίμηση 57,5 δισ. και P/E 54, επωφελούμενη από την ισχυρή ζήτηση στον αγροτικό τομέα και την ικανότητα να περνά αυξήσεις τιμών. Τέλος, η Entergy ενισχύθηκε κατά 12,28%, με κεφαλαιοποίηση 52 δισ. και P/E 29,4, καθώς η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανεβαίνει λόγω data centers και εξηλεκτρισμού της οικονομίας.

April 5, 2026