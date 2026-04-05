Η χειρότερη μπλόφα του κόσμου: Πώς το στοίχημα της παγκοσμιοποίησης χάθηκε — και γιατί πληρώνουμε τώρα το λογαριασμό

Ένα νέο βιβλίο του ανταποκριτή της Washington Post ξεδιπλώνει τριάντα χρόνια αυταπάτης. Από την είσοδο της Κίνας στο ΠΟΕ έως τους δασμούς του Τραμπ, ο δρόμος είναι ευθύς — και στρωμένος με σκόπιμες παραλείψεις.

Η υπόσχεση

Ήταν το 1997 όταν ο Μπιλ Κλίντον στάθηκε μπροστά στο μικρόφωνο και ανακοίνωσε ότι η παγκοσμιοποίηση ήταν «αμετάκλητη». Η ελεύθερη αγορά, συνέχισε, θα τροφοδοτούσε έναν ενάρετο κύκλο ευημερίας και ελευθερίας. Η Κίνα, ειδικά, θα μεταμορφωνόταν: ένας λαός που αποκτά οικονομική δύναμη θα απαιτούσε αναπόφευκτα πολιτικά δικαιώματα. Η δημοκρατία θα ακολουθούσε το εμπόριο, όπως η νύχτα ακολουθεί τη μέρα.

Αυτή η πεποίθηση — ή αφέλεια, όπως αποδείχθηκε — ήταν διακομματική. Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι σήμερα το κόμμα των δασμών, αλλά στην αρχή της δεκαετίας του 2000 ήταν πρωταθλητής του ελεύθερου εμπορίου. Ο Τζορτζ Μπους ο Νεότερος αντιτάχθηκε στις περισσότερες πολιτικές Κλίντον, αλλά συμφωνούσε ότι το εμπόριο με την Κίνα θα αναμόρφωνε το κομμουνιστικό καθεστώς.

Αυτό δεν συνέβη. Και αυτή η αποτυχία της πρόβλεψης, όπως αναλύει ο βραβευμένος δημοσιογράφος της Washington Post Ντέιβιντ Τζ. Λιντς στο εκτενές νέο του βιβλίο The World’s Worst Bet: How the Globalization Gamble Went Wrong (PublicAffairs, Σεπτέμβριος 2025), δεν ήταν απλώς ατυχία. Ήταν το αποτέλεσμα επιλογών, αδράνειας και σφαλμάτων.

Τι πήγε στραβά: Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας καταστροφής

Κάτι πολύ περισσότερο από ένα πράγμα πήγε λάθος: το «σοκ της Κίνας», δηλαδή η ξαφνική έκρηξη φτηνών εξαγωγών που ισοπέδωσε εργατικές κοινότητες ανά τον κόσμο· η αδυσώπητη εταιρική επιδίωξη αποδοτικότητας και κέρδους· οι ευάλωτες αλυσίδες εφοδιασμού που αποκαλύφθηκαν στην πανδημία· η φχρηματιστικοποίηση της οικονομίας· η κρίση του 2008· και οι πόλεμοι, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Ο Λιντς, ανταποκριτής παγκόσμιων οικονομικών της Washington Post με εμπειρία σε πάνω από εξήντα χώρες, δεν αρκείται σε αφηρημένες αναλύσεις. Στο κέντρο του αφηγήματός του βρίσκονται πρόσωπα: εργοστασιακοί εργαζόμενοι της αμερικανικής Ζώνης Σκουριάς που είδαν τις δουλειές τους να πηγαίνουν στη Σαγκάη, διαμορφωτές πολιτικής στην Ουάσινγκτον που επέλεξαν να αγνοήσουν τις προειδοποιήσεις, στελέχη πολυεθνικών που βελτιστοποιούσαν αλυσίδες εφοδιασμού χωρίς να υπολογίζουν εθνικές ευπάθειες.

Από το 2000 έως περίπου το 2015, ο πληθωρισμός ήταν χαμηλός και τα εμπορεύματα φτηνά — αλλά 2,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας χάθηκαν, δημιουργώντας βαθιά αγανάκτηση και την αίσθηση ότι η Κίνα έπαιζε βρώμικα ενώ ανέβαινε ως παγκόσμια δύναμη.

Η αυταπάτη της «ορθολογικής» παγκοσμιοποίησης

Ο πυρήνας του επιχειρήματος του Λιντς δεν είναι ότι η παγκοσμιοποίηση ήταν εκ φύσεως κακή. Είναι κάτι πιο ανησυχητικό: ότι ήταν καλή ιδέα που εφαρμόστηκε με εγκληματική αμέλεια.

Όπως γράφει ο ίδιος: «Οι Αμερικανοί ηγέτες ξεκίνησαν το άνευ προηγουμένου εγχείρημα της παγκόσμιας ολοκλήρωσης για τους καλύτερους λόγους. Αλλά το έκαναν χωρίς να επενδύσουν στις ασφαλιστικές δικλείδες που χρειαζόταν για να είναι ασφαλές για όλα τα τμήματα της κοινωνίας». Αποτέλεσμα: «η παγκοσμιοποίηση πήγε στραβά εξαιτίας πολιτικών επιλογών, αδράνειας και σφαλμάτων».

Το κεντρικό ερώτημα δεν είναι αν η ελεύθερη αγορά δημιούργησε πλούτο — τον δημιούργησε. Είναι αν αυτός ο πλούτος μοιράστηκε, αν οι ηττημένοι αποζημιώθηκαν, αν οι ευπάθειες που δημιουργήθηκαν αντιμετωπίστηκαν. Η απάντηση, και στις τρεις περιπτώσεις, είναι αρνητική.

Όπως επισημαίνεται στην κριτική του Council on Foreign Relations, δεν ήταν μόνο η παγκοσμιοποίηση που έφταιξε: δεν ήταν αυτή που οδήγησε τις ΗΠΑ σε χρόνια δημοσιονομικά ελλείμματα, σε φοροαπαλλαγές που ενθάρρυναν τις εταιρείες να μεταφέρουν κέρδη στο εξωτερικό, σε υποεπένδυση στις υποδομές και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ή στο να διατηρούν ένα σύστημα υγείας ακριβό και αναποτελεσματικό.

Ήταν, με άλλα λόγια, μια ελίτ που επέλεξε να απολαύσει τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης και να αμελήσει να πληρώσει το τίμημά της.

Το «σοκ της Κίνας» και η γέννηση του λαϊκισμού

Κανένα στοιχείο της λεγόμενης «υπερ-παγκοσμιοποίησης» δεν ήταν πιο καταστροφικό από την ένταξη της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 2001. Η επιλογή αυτή βασίστηκε σε δύο βασικές παραδοχές: ότι η Κίνα θα ακολουθούσε τους κανόνες του ΠΟΕ, και ότι οι δυτικές αγορές είχαν την ευλυγισία να απορροφήσουν τον ανταγωνισμό.

Και οι δύο αποδείχθηκαν λανθασμένες.

Σχεδόν κανείς δεν το αμφισβητεί πλέον: η ελεύθερη αγορά δεν έφερε δημοκρατία στην Κίνα, όπως ήλπιζαν οι δυτικοί στρατηγικοί σχεδιαστές. Αντίθετα, ενίσχυσε ένα κυβερνητικό μοντέλο που συνδύαζε κρατικό καπιταλισμό με αυταρχικό πολιτικό σύστημα.

Στο εσωτερικό των δυτικών κοινωνιών, οι επιπτώσεις ήταν εξίσου σεισμικές. Η αποβιομηχάνιση δεν ήταν απλώς οικονομικό φαινόμενο· ήταν κοινωνική καταστροφή. Κοινότητες που οργανώνονταν γύρω από εργοστάσια — στο Μίτσιγκαν, στη Βόρεια Αγγλία, στη Βαλλονία — βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς οικονομική αιτιολόγηση ύπαρξης. Η ανεργία, η εξάρτηση από ουσίες, η πολιτική αποξένωση ακολούθησαν ως φυσικές συνέπειες.

Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Edward Luce των Financial Times: «Η εποχή της υπερ-παγκοσμιοποίησης υποχωρεί στον υπερ-εθνικισμό επειδή οι ελίτ της Αμερικής απέτυχαν να βοηθήσουν τους χαμένους της».

Αυτοί οι «χαμένοι» δεν εξαφανίστηκαν. Ψήφισαν. Και η ψήφος τους άλλαξε τον κόσμο.

Από τον Κλίντον στον Τραμπ: Η άμεση γραμμή

Υπάρχει μια ευθεία — σχεδόν μαθηματική — σύνδεση ανάμεσα στις πολιτικές επιλογές της δεκαετίας του 1990 και στον πολιτικό σεισμό του 2016 και μετά. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν εμφανίστηκε εκ του μηδενός· ήταν το σύμπτωμα ενός προβλήματος που είχε συσσωρευτεί επί τριάντα χρόνια.

Το χθεσινό αιρετικό — ο φόβος ότι η παγκοσμιοποίηση θα κατέστρεφε τους αμερικανούς εργαζόμενους, ή ότι η αυξημένη οικονομική ολοκλήρωση θα μετατρεπόταν σε παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος — έχει γίνει πλέον, σε ευρείς κύκλους της Ουάσινγκτον, κοινή σύμβαση. Δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά στην οικονομική πολιτική ανάμεσα σε Τραμπ και Μπάιντεν.

Αυτή η σύγκλιση είναι αποκαλυπτική. Σημαίνει ότι η στροφή προς τον οικονομικό εθνικισμό δεν είναι προσωρινή εκτροπή· είναι βαθιά δομική επιλογή που αντανακλά μια πραγματική αποτυχία.

Ο εμπορικός πόλεμος: Συνέπεια, όχι σύμπτωμα

Εδώ βρίσκεται ίσως η πιο επίκαιρη — και πιο ανησυχητική — διάσταση του βιβλίου του Λιντς: ο σημερινός εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ–Κίνας δεν είναι μια καπρίτσιο ενός απρόβλεπτου προέδρου. Είναι η αναπόφευκτη κατάληξη τριών δεκαετιών λανθασμένης παγκοσμιοποίησης.

Η λογική είναι ακολουθιακή:

Πρώτον, η Δύση ολοκλήρωσε οικονομικά την Κίνα χωρίς αμοιβαιότητα. Η Κίνα επέτρεπε περιορισμένη πρόσβαση στη δική της αγορά, επέβαλλε μεταφορά τεχνολογίας, επιδοτούσε τις εξαγωγές της και διατηρούσε νομισματική πολιτική που αποκλειόταν από τους κανόνες του ΠΟΕ. Η Δύση κοιτούσε αλλού.

Δεύτερον, οι εργαζόμενοι της Δύσης που υπέστησαν τον κλονισμό δεν αντισταθμίστηκαν. Οι υποσχέσεις για επανακατάρτιση, δημόσιες επενδύσεις και κοινωνικά δίχτυα ασφαλείας παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανεκπλήρωτες. Η πολιτική οργή ήταν αναμενόμενη.

Τρίτον, η πανδημία κατέδειξε με βίαιο τρόπο τη στρατηγική αδυναμία που δημιούργησε η υπερβολική εξάρτηση από ενιαίες αλυσίδες εφοδιασμού. Φάρμακα, μάσκες, ημιαγωγοί — τα δυτικά κράτη ανακάλυψαν ότι η αναζήτηση της μέγιστης αποδοτικότητας τα είχε αφήσει ανεξέλεγκτα εκτεθειμένα.

Τέταρτον, η Κίνα αξιοποίησε τη γεωπολιτική της ισχύ — οικονομική, τεχνολογική, στρατιωτική — πολύ πέρα από ό,τι είχε φανταστεί η δυτική στρατηγική σκέψη.

Ο εμπορικός πόλεμος που διεξάγεται σήμερα, με δασμούς στο 145% για αμερικανικές εισαγωγές από την Κίνα και αντίποινα εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, δεν είναι παρά η τιμολόγηση τριάντα χρόνων αναβεβλημένης πραγματικότητας.

Το φάρμακο που μπορεί να σκοτώσει τον ασθενή

Ο Λιντς δεν εξιδανικεύει τον Τραμπ ως λύτρωση. Αντιθέτως, απορρίπτει τις λύσεις του Τραμπ που εστιάζουν στους δασμούς και τον οικονομικό εθνικισμό, ενώ οι δικές του προτάσεις για διεθνή συνεργασία και γενναιόδωρο κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας θεωρούνται σήμερα πολιτικά δηλητήριο.

Ο Edward Luce των Financial Times το θέτει αναπόφευκτα: «Διαβάστε τον Λιντς για το γιατί η θεραπεία του Τραμπ είναι χειρότερη από την ασθένεια — αλλά μπορεί να διορθωθεί μόνο αν καταλάβουμε πώς δημιουργήσαμε το χάος εξαρχής».

Πρόκειται για την κλασική παγίδα: το σύστημα που απέτυχε γέννησε αντιδράσεις που ίσως να αποδειχθούν εξίσου καταστροφικές. Η αποβιομηχάνιση ήταν πραγματικό πρόβλημα· η αποπαγκοσμιοποίηση μέσω τυφλών δασμών δεν είναι απαραίτητα η λύση.

Όπως γράφει ο ίδιος ο Λιντς, κοιτώντας μπροστά: «Ούτε η ανεξέλεγκτη παγκοσμιοποίηση της περιόδου 1989–2008 ούτε μια υποχώρηση στην αυτάρκεια είναι στα χαρτιά. Αντ’ αυτού, χώρες και εταιρείες θα πλοηγούνται σε έναν πολύ πιο σύνθετο κόσμο, επιλέγοντας κλάδο–κλάδο, προϊόν–προϊόν, αν η συνεργασία ή η αυτοεπάρκεια εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά τους».

Συμπέρασμα: Η λάθος παγκοσμιοποίηση ως αιτία του σημερινού πολέμου

Ο εμπορικός πόλεμος που ξεδιπλώνεται σήμερα — με δασμολογικά τείχη, αντίποινα, ανακατανομές αλυσίδων εφοδιασμού και νομισματικές εντάσεις — δεν είναι «σφάλμα» του παγκόσμιου συστήματος. Είναι το προβλέψιμο αποτέλεσμα μιας παγκοσμιοποίησης που σχεδιάστηκε για τα συμφέροντα των ελίτ και παρουσιάστηκε ως καθολικό αγαθό.

Η αληθινή αιτία της σημερινής σύρραξης δεν είναι ο Τραμπ, ούτε η Κίνα, ούτε καν η ιδεολογική διαφωνία ανάμεσα σε ελευθερισμό και προστατευτισμό. Είναι η επιλογή τριών διαδοχικών αμερικανικών κυβερνήσεων — και των ευρωπαϊκών τους ομολόγων — να απολαύσουν τα κέρδη της οικονομικής ολοκλήρωσης χωρίς να καταβάλουν το πολιτικό και κοινωνικό κόστος της.

Τα εργοστάσια που έκλεισαν στο Μίτσιγκαν δεν έκλεισαν μόνα τους. Τα έκλεισαν επιλογές. Και αυτές οι επιλογές γέννησαν ψήφους οργής. Και η οργή γέννησε ηγέτες που αντί να επισκευάσουν το σύστημα, το χρησιμοποιούν ως όπλο.

Αυτό ακριβώς είναι το δίδαγμα του βιβλίου του Λιντς: όταν μια κοινωνία παίζει ένα μεγάλο οικονομικό στοίχημα και δεν φροντίζει τους χαμένους, δεν τελειώνει απλώς το παιχνίδι. Αρχίζει ένα άλλο — πολύ πιο επικίνδυνο.

Ντέιβιντ Τζ. Λιντς, «The World’s Worst Bet: How the Globalization Gamble Went Wrong (And What Would Make It Right)», PublicAffairs, Σεπτέμβριος 2025, 416 σελ.