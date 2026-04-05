ΟΠΕΚ: Συμφωνία για αύξηση παραγωγής – Ανησυχία για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών στις ενεργειακές υποδομές της Μέσης Ανατολής

Μέλη του Οργανισμού Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και των συμμάχων του (ΟΠΕΚ+) αποφάσισαν σήμερα να αυξήσουν τις ποσοστώσεις παραγωγής πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προκαλεί αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ο ΟΠΕΚ+, στον οποίο μετέχουν η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία και πολλές χώρες του Κόλπου, οι οποίες δέχονται πλήγματα από το Ιράν, αποφάσισε «να προσαρμόσει την παραγωγή του κατά 206.000 βαρέλια ημερησίως», όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Καμπανάκι» για τις ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚ+ προειδοποίησε ότι η αποκατάσταση των ενεργειακών υποδομών που υπέστησαν ζημίες από τις πρόσφατες επιθέσεις κοστίζει ακριβά και «θα πάρει χρόνο», κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τον παγκόσμιο ανεφοδιασμό.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν τα μέλη του που συνεδρίασαν σήμερα σημείωσαν ότι είναι κρίσιμης σημασίας να προστατευθούν οι θαλάσσιες οδοί για να διασφαλιστεί η αδιατάρακτη μεταφορά υδρογονανθράκων.

