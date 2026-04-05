ΠΑΣΟΚ: Αναστολή εφημέρευσης στις δύο παθολογικές κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας – Tο ΕΣΥ τελεί υπό κατάρρευση

«Η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας επιβεβαιώνει πως το ΕΣΥ τελεί υπό κατάρρευση», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του..

«Ο λαλίστατος Υπουργός Υγείας παραμένει άφωνος τρεις μέρες», τονίζεται.

«Η πολιτική που έχει επιλέξει, δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διασφάλιση της λειτουργίας κρίσιμων δομών υγείας. Πρώτη φορά οι ελλείψεις μεταφράζονται σε αναστολή λειτουργίας ολόκληρων δομών», συνεχίζει.

«Απέτυχαν παταγωδώς και στην υγεία. Οι Έλληνες και οι Έλληνιδες μπορούν και αξίζουν καλύτερα. Είναι ώρα για πολιτική αλλαγή», καταλήγει η ανακοίνωση.

